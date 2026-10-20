Nhạc hay thêm bội phần nhờ dàn gái xinh, sắc vóc bén ngót nhún nhảy chơi chơi biến siêu hit toàn cầu đã cuốn càng thêm cuốn

Từng chuyển động của loạt mỹ nhân này đều toát lên sức hút khó cưỡng.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các thành viên TWICE đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong buổi fan party giao lưu kỷ niệm 11 năm debut của nhóm, các thành viên đã thực hiện thử thách nhảy theo những trào lưu dance cover nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội. Trong số đó, đoạn dance challenge trên nền ca khúc Nicole Kidman của cả 9 thành viên đang thu hút lượng tương tác vô cùng lớn.

Video cover Nicole Kidman đang viral của các thành viên TWICE

Cả 9 thành viên TWICE đồng loạt thực hiện lại đoạn vũ đạo trong ca khúc Nicole Kidman - bản hit đang viral trên mạng xã hội toàn cầu thời gian qua

Trong video, cả 9 thành viên TWICE đồng loạt thực hiện lại đoạn vũ đạo trong ca khúc Nicole Kidman - bản hit đang viral trên mạng xã hội toàn cầu thời gian qua. Đáng chú ý là những động tác uyển chuyển cùng khả năng làm chủ vũ đạo của các mỹ nhân nhà TWICE. Dù chỉ là màn cover vui vẻ trong buổi giao lưu với người hâm mộ, sự kết hợp giữa vũ đạo bắt mắt và visual nổi bật của các thành viên vẫn khiến màn trình diễn càng thêm thu hút.

Các thành viên TWICE vô cùng thu hút khi cover Nicole Kidman

Sau khi được đăng tải, các đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng nghìn bình luận và lượt tương tác trên mạng xã hội. Bên dưới video, nhiều khán giả dành lời khen cho những động tác uyển chuyển, khả năng kiểm soát vũ đạo cùng thần thái ngày càng trưởng thành của các thành viên TWICE.

Đặc biệt, Momo, Jihyo và Mina nhận được nhiều lời tán dương nhờ visual nổi bật, vóc dáng cuốn hút và cách thể hiện những động tác quyến rũ đầy tự tin. Không ít người còn hài hước cho rằng xem 9 mỹ nhân TWICE cover Nicole Kidman khiến ca khúc trở nên hấp dẫn hơn gấp bội, vừa được thưởng thức giai điệu bắt tai, vừa có dịp ngắm nhìn những màn khoe vũ đạo đẹp mắt của dàn thần tượng đình đám.

Trước đó, trưởng nhóm Jihyo từng khuynh đảo mạng xã hội khi nhảy Nicole Kidman giữa đường phố Paris

Trước đó, video trưởng nhóm Jihyo thực hiện dance challenge này trên Instagram cá nhân cũng gây chú ý với khoảnh khắc cô thả dáng ngay giữa đường phố Paris. Đoạn clip nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, cán mốc 37 triệu lượt xem trên Instagram. Sau màn cover gây chú ý của Jihyo, đây cũng là lý do các thành viên TWICE cũng cùng nhau thực hiện lại thử thách nhảy trên nền ca khúc Nicole Kidman trong buổi giao lưu với người hâm mộ.

Nicole Kidman là bài hát vô cùng nổi tiếng của ADÉLA

Nicole Kidman là ca khúc của ADÉLA, mang màu sắc quyến rũ, thời thượng và lấy cảm hứng từ hình tượng minh tinh Hollywood Nicole Kidman. Bản nhạc khai thác cảm giác tự tin, hào nhoáng khi một người phụ nữ bước vào trạng thái như một “movie star”, kết hợp giai điệu bắt tai cùng phần điệp khúc dễ ghi nhớ. Đây cũng là một trong những ca khúc đang được chú ý trên mạng xã hội toàn cầu, với hàng loạt video dance challenge và biến hình theo phong cách quyến rũ.

Nicole Kidman - ADÉLA

Hình tượng tự tin, quyến rũ của Nicole Kidman chính là nguồn cảm hứng để ADÉLA viết nên ca khúc cùng tên. Việc sử dụng tên một minh tinh Hollywood cũng khiến bài hát trở nên đặc biệt, khơi gợi sự tò mò của khán giả. Đáng chú ý, chính Nicole Kidman cũng công khai ủng hộ ADÉLA và xuất hiện tại concert của nữ ca sĩ ở Nashville vào ngày 21/9. Đến đầu tháng 10, Nicole Kidman tiếp tục cùng Dua Lipa, Pedro Pascal và Kristen Wiig hát nhép theo ca khúc tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Hàng loạt video dance challenge của các nghệ sĩ và người nổi tiếng tiếp tục xuất hiện, đưa Nicole Kidman phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội

Sau đó, hàng loạt video dance challenge của các nghệ sĩ và người nổi tiếng tiếp tục xuất hiện, đưa Nicole Kidman phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Sự hưởng ứng liên tiếp từ những gương mặt đình đám giúp ca khúc vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ của ADÉLA, dần trở thành trào lưu được hưởng ứng trên phạm vi toàn cầu.

Nicole Kidman trở thành bài hát đưa tên tuổi ADÉLA trở nên viral

Sức hút của Nicole Kidman còn được thể hiện qua thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ca khúc từng vươn lên vị trí #3 Billboard Global 200, #9 Billboard Hot 100. Từ những video biến hình trên TikTok đến loạt dance challenge của các nghệ sĩ nổi tiếng, bản nhạc liên tục được sử dụng trong nhiều nội dung trên mạng xã hội. Mới đây, màn cover của cả 9 thành viên TWICE tiếp tục thu hút sự chú ý, cho thấy sức lan tỏa của Nicole Kidman vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: X