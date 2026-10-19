Thu nhập của ca sĩ Việt 2 lần làm Đại sứ Du lịch, cát xê 10 cây vàng, 50 tuổi đi bán cà phê

Ở tuổi 50, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng.

Ca sĩ Đan Trường, thường được khán giả gọi bằng biệt danh “anh Bo”, sinh năm 1976, là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp bền bỉ của thị trường nhạc Việt. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình biểu diễn tại Việt Nam và nhiều thị trường nước ngoài, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng chú ý từ hoạt động ca hát và các nguồn thu khác. Đan Trường bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 1996, sau đó chính thức hợp tác với ông bầu Hoàng Tuấn vào năm 1997. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh trở thành gương mặt nổi bật của Vpop với loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Trên Cuộc Tình hay Tình Khúc Vàng.

Đan Trường thời hoàng kim

Đan Trường là một trong những nghệ sĩ tiên phong đầu tư cho các MV có quy mô lớn, đặc biệt là những sản phẩm mang màu sắc cổ trang. MV Phong Ba Tình Đời, từng được thực hiện tại Tử Cấm Thành, trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Năm 2001, Đan Trường gây chấn động khi song ca cùng biểu tượng Cbiz Triệu Vy tại Hà Nội. Màn kết hợp giữa "Én nhỏ" Triệu Vy và "Anh Bo" Đan Trường là tâm điểm chú ý và mang lại ký ức khó quên cho khán giả Việt Nam thời bấy giờ. Bên cạnh sự nghiệp solo, những màn kết hợp cùng Cẩm Ly cũng tạo nên một trong những cặp song ca được nhớ đến nhiều của nhạc Việt.

Một trong những sân khấu đáng nhớ nhất của Đan Trường

Ngoài âm nhạc, Đan Trường từng được lựa chọn tham gia các hoạt động quảng bá du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Năm 2005, anh được Tổng cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) lựa chọn làm người giới thiệu du lịch tại Việt Nam. Đến năm 2007, nam ca sĩ tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Hà Lan tại Việt Nam theo lựa chọn của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM. Các hoạt động này góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người của những điểm đến quốc tế đến công chúng Việt Nam, đồng thời đánh dấu một khía cạnh khác trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Đan Trường.

Đan Trường hoạt động âm nhạc năng nổ

Bước sang cột mốc 30 năm làm nghề trong giai đoạn 2025-2026, Đan Trường thực hiện chuỗi live concert Dấu Ấn Thanh Xuân với mức đầu tư được biết đến là hơn 11 tỷ đồng. Các đêm diễn thu hút đông đảo khán giả, trong đó concert kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ghi nhận khoảng 10.000 người tham dự. Ở tuổi U50, nam ca sĩ vẫn duy trì tần suất biểu diễn cao, tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế.

Đan Trường được chú ý bởi bất động sản và các tài sản có giá trị. Tại Mỹ, nam ca sĩ từng sở hữu nhiều bất động sản. Sau khi ly hôn doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2021, anh mua một căn biệt thự riêng tại Dallas, bang Texas. Ngôi nhà có giá khoảng 450.000 USD tại thời điểm mua, tương đương hơn 10 tỷ đồng, với khuôn viên rộng rãi phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi.

Trước đó, Đan Trường và vợ cũ từng sở hữu một căn biệt thự có diện tích hơn 4.000 m² tại San Jose, bang California. Sau khi cả hai chia tay, khối tài sản chung này do Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ quản lý. Tại Việt Nam, Đan Trường cũng có nhà riêng ở TP.HCM để thuận tiện cho công việc nghệ thuật và những chuyến lưu diễn. Về phương tiện cá nhân, anh từng sở hữu nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz E-Class, BMW và Porsche.

Nguồn thu đáng kể của Đan Trường đến từ hoạt động biểu diễn

Nguồn thu đáng kể của Đan Trường đến từ hoạt động biểu diễn. Sau nhiều năm trong nghề, anh vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao đi show cao trên thị trường. Từng có thời điểm, nam ca sĩ nhận cát-xê 500 triệu đồng cho một buổi biểu diễn tại đám cưới, tương đương giá trị 10 cây vàng khi đó. Hiện tại, anh vẫn duy trì lịch diễn tại Việt Nam, thường xuyên lưu diễn ở nước ngoài, đồng thời góp mặt trong các đêm nhạc phòng trà và sự kiện doanh nghiệp.

Bên cạnh cát-xê, bản quyền âm nhạc và các nền tảng số cũng là nguồn thu của nam ca sĩ. Kênh YouTube chính thức giúp các sản phẩm âm nhạc của Đan Trường tiếp tục tiếp cận khán giả và tạo doanh thu từ lượt xem trực tuyến. Ngoài ra, quảng cáo và hợp tác thương hiệu cũng đóng góp vào thu nhập của anh. Với hình ảnh được duy trì qua nhiều thế hệ khán giả, Đan Trường từng tham gia quảng bá cho các nhãn hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ. Nam ca sĩ cũng xuất hiện trên truyền hình với vai trò giám khảo trong các chương trình giải trí.

Đan Trường bán cà phê ở tuổi 50

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Đan Trường còn phát triển các hoạt động kinh doanh và đầu tư cá nhân, trong đó có những sản phẩm thuộc lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mang tên mình. Tháng 5/2026, anh khai trương quán cà phê Bo's Coffee House tại góc đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Không gian quán kết hợp phục vụ đồ uống, bánh ngọt phong cách Pháp với khu vực trưng bày album và hình ảnh kỷ niệm 30 năm sự nghiệp. Bo's Coffee House cũng trở thành điểm hẹn của người hâm mộ Đan Trường, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm. Ngoài việc thưởng thức đồ uống, người hâm mộ có thể gặp gỡ, giao lưu với nhau và đôi khi có cơ hội gặp trực tiếp nam ca sĩ.

Thường xuyên đi du lịch

Nhan sắc hiện tại của Đan Trường

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc, song song với những trải nghiệm cá nhân. Nam ca sĩ thường dành thời gian du lịch, khám phá nhiều địa điểm trên thế giới. Bên cạnh sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ và những nguồn thu đa dạng, ngoại hình trẻ trung của “anh Bo” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.