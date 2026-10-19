SOOBIN - cái tên hot nhất MXH lúc này

Từ khoá liên quan đến SOOBIN đang dẫn đầu hot search trên mạng xã hội.

SOOBIN hiện là cái tên nhận được quan tâm rất lớn trên mạng xã hội lúc này. Trong chiều 19/10, từ khóa SOOBIN (TXT) bất ngờ lọt Hot Search trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ tại Trung Quốc, cái tên này còn được tìm kiếm và bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội Việt Nam. Lượng quan tâm tăng cao khiến không ít cư dân mạng tò mò, ráo riết tìm kiếm thông tin về sự nghiệp, ngoại hình cũng như tính cách đời thường của nam thần tượng.

SOOBIN hiện là cái tên nhận được quan tâm rất lớn trên mạng xã hội lúc này

SOOBIN tên thật là Choi Soo-bin, sinh ngày 5/12/2000 tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ sở hữu chiều cao 185 cm và là trưởng nhóm nhạc nam TOMORROW X TOGETHER (TXT), trực thuộc công ty BIGHIT MUSIC - công ty quản lý của BTS và CORTIS.

Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và phong thái nhẹ nhàng, SOOBIN thường được người hâm mộ chú ý nhờ hình tượng thư sinh. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài có phần trầm tĩnh, nam thần tượng lại sở hữu tính cách hài hước, đôi khi ngơ ngác và có những biểu cảm khó đỡ. Sự tương phản này góp phần tạo nên sức hút riêng của anh trong nhóm.

Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và phong thái nhẹ nhàng, SOOBIN thường được người hâm mộ chú ý nhờ hình tượng thư sinh

SOOBIN ra mắt cùng TXT vào ngày 4/3/2019 với vai trò trưởng nhóm, bên cạnh Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Hueningkai. Ngay từ những ngày đầu, nhóm đã nhận được sự chú ý khi là đàn em cùng công ty với BTS. Mini album debut The Dream Chapter: STAR cùng ca khúc chủ đề Crown nhanh chóng tạo dấu ấn, giúp TXT giành chiếc cúp âm nhạc đầu tiên chỉ sau 8 ngày ra mắt.

Crown - ca khúc debut của TXT

Đáng chú ý, nhóm càn quét loạt giải thưởng Tân binh của năm tại các lễ trao giải lớn như MAMA, Melon Music Awards, Golden Disc Awards và Seoul Music Awards. Thành tích ấn tượng ngay trong năm đầu hoạt động đã đưa TXT trở thành một trong những nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 nổi bật của K-pop.

Sau màn debut thành công, TXT liên tục khẳng định sức hút qua loạt sản phẩm âm nhạc và từng bước xây dựng thành tích doanh số ấn tượng. Năm 2022, mini album Minisode 2: Thursday’s Child giúp nhóm gia nhập câu lạc bộ nghệ sĩ triệu bản.

Thành tích ấn tượng ngay trong năm đầu hoạt động đã đưa TXT trở thành một trong những nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 nổi bật của K-pop

Đến năm 2023, mini album The Name Chapter: Temptation bán hơn 2 triệu bản chỉ trong chưa đầy 6 ngày, với doanh số tích lũy khoảng 3,32 triệu bản. Cùng năm, album phòng thu The Name Chapter: Freefall tiếp tục ghi nhận doanh số hơn 2,6 triệu bản. Chuỗi thành tích này được nối dài với mini album Minisode 3: Tomorrow (2024) và các sản phẩm tiếp theo. Đáng chú ý, The Name Chapter: Temptation còn vươn lên vị trí #1 Billboard 200 của Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp quốc tế của TXT.

SOOBIN và TXT là một trong những nhóm nhạc nam có thành tích bán đĩa thuộc câu lạc bộ triệu bản của Kpop

Không chỉ sở hữu loạt album bán chạy, SOOBIN cùng TXT còn từng bước mở rộng quy mô hoạt động biểu diễn. Năm 2022, nhóm khởi động tour diễn thế giới quy mô lớn. Đáng chú ý, TXT góp mặt tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza trong hai năm liên tiếp 2022 và 2023, và đảm nhận vai trò headliner của lễ hội vào năm 2023.

Cột mốc này đưa TXT trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại lễ hội. Chuỗi lưu diễn quốc tế cùng những sân khấu quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản và nhiều thị trường khác góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của nhóm trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Chuỗi lưu diễn quốc tế cùng những sân khấu quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản và nhiều thị trường khác góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của SOOBIN và TXT trên bản đồ âm nhạc toàn cầu

Bên cạnh các hoạt động cùng TXT, SOOBIN từng thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình. Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, anh đảm nhận vị trí MC của chương trình âm nhạc Music Bank, đồng hành cùng Arin, thành viên nhóm Oh My Girl. Đây cũng là cơ hội để nam thần tượng thể hiện khả năng giao tiếp, ứng biến trước máy quay và tiếp cận thêm khán giả ngoài cộng đồng người hâm mộ TXT.

Năm 2025, SOOBIN tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc cá nhân qua ca khúc Sunday Driver, nằm trong album The Star Chapter: Together của TXT, phát hành ngày 21/7. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, bài hát mang đến khía cạnh thư thái, giàu cảm xúc của nam ca sĩ.

Sunday Driver - SOOBIN

Một trong những yếu tố khiến SOOBIN được yêu thích là sự đối lập giữa ngoại hình nam thần và tính cách đời thường. Sở hữu gương mặt hiền lành, chiều cao nổi bật cùng phong thái nhẹ nhàng, anh dễ tạo ấn tượng là người trầm tính.

Thế nhưng, khi xuất hiện trong các chương trình giải trí hoặc tương tác với thành viên TXT, SOOBIN thường để lộ những biểu cảm bất ngờ, phản ứng ngơ ngác và cách nói chuyện đôi khi vụng về. Những khoảnh khắc này khiến nam thần tượng trở thành gương mặt quen thuộc trong các nội dung hài hước của người hâm mộ.

Một trong những yếu tố khiến SOOBIN được yêu thích là sự đối lập giữa ngoại hình nam thần và tính cách đời thường

Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, tính cách hài hước và thái độ chân thành đã giúp SOOBIN tạo dựng hình ảnh riêng trong TXT. Anh vừa có thể xuất hiện với phong thái chỉn chu trên sân khấu, vừa thoải mái thể hiện những khoảnh khắc đời thường. Sự tự nhiên này cũng góp phần giúp trưởng nhóm TXT duy trì sức hút trên mạng xã hội, nơi những biểu cảm và phản ứng của anh thường được người hâm mộ chia sẻ, bàn luận.

SOOBIN cùng TXT vẫn đang có nhiều hoạt động nổi bật

Ở thời điểm hiện tại, SOOBIN cùng TXT vẫn là một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của K-pop thế hệ thứ 4, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên nhiều thị trường. Tháng 4/2026, nhóm phát hành mini album 7th Year: A Moment of Stillness in the Thorns và dự kiến trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Perfect Storm vào ngày 16/11/2026.

SOOBIN và TXT sẽ có màn comeback bào tháng 11 tới đây cùng chuyến lưu diễn thế giới thứ năm mang tên Steal The Wind

Song song với hoạt động âm nhạc, TXT cũng công bố chuyến lưu diễn thế giới thứ năm mang tên Steal The Wind, dự kiến mở màn bằng ba đêm diễn tại KSPO Dome, Seoul, từ ngày 13 đến 15/11, trước khi tiếp tục đến các điểm dừng khác tại châu Á và các nước Bắc Mỹ. Trong bối cảnh nhóm chuẩn bị bước vào giai đoạn hoạt động mới, cái tên SOOBIN vẫn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi từ khóa liên quan đến nam thần tượng lọt Hot Search Weibo trong chiều 19/10.

Ảnh: X