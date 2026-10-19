315 người chiều lòng Hoàng Thùy Linh

Mỗi lần Hoàng Thùy Linh có cột mốc mới, quy mô và quá trình diễn ra đều khiến người ta bàn tán.

Mỗi lần Hoàng Thùy Linh đánh dấu một cột mốc mới trong âm nhạc, quy mô đầu tư và quá trình hiện thực hóa ý tưởng của cô lại trở thành chủ đề được chú ý. Với MV Thầy Dùi, phía sau thế giới hình ảnh đậm chất văn hóa Việt là 315 thành viên ê-kíp, hơn một tháng triển khai và hàng loạt công đoạn đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực sáng tạo.

Ngày 19/10, Hoàng Thùy Linh tung video hậu trường, hé lộ quá trình sản xuất MV Thầy Dùi. Những hình ảnh được công bố cho thấy đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc có phần nhìn cầu kỳ, mà là dự án được xây dựng với tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, nơi mỗi tạo hình, bối cảnh và chi tiết mỹ thuật đều góp phần hoàn thiện thế giới nghệ thuật mà nữ ca sĩ theo đuổi.

Hậu trường MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh

Riêng quá trình phát triển kịch bản đã kéo dài hai tháng, bắt đầu từ những đề bài sáng tạo do Hoàng Thùy Linh đặt ra. Ê-kíp phải nghiên cứu, kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đến tâm lý học để tìm ra cách kể phù hợp. Những chất liệu dân gian quen thuộc qua đó được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh đương đại, vừa bảo đảm tính giải trí, vừa chuyển tải những suy ngẫm về con người, thiên nhiên và khát vọng hòa bình.

Đội ngũ 315 người đứng sau Hoàng Thùy Linh:

Để hiện thực hóa ý tưởng, 315 người đã tham gia quá trình ghi hình với quy mô dàn dựng không thua kém một bộ phim điện ảnh. Những đại cảnh cùng mô hình tạo hình khổng lồ như chú lừa hay các bức tượng đất đòi hỏi không gian trường quay rộng lớn, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận thiết kế mỹ thuật và ê-kíp kỹ xảo CGI. Phục trang cũng là một phần quan trọng trong quá trình kiến tạo thế giới của Thầy Dùi, kết nối cảm hứng văn hóa truyền thống với tư duy thời trang đương đại, tạo nên diện mạo riêng cho từng nhân vật và bối cảnh.

Hoàng Thùy Linh và ekip liên tiếp có những buổi họp ý tưởng

Dự án quy tụ những cái tên như đạo diễn Nhu Đặng, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Khắc Hưng, fashion director Hoàng Ku, creative director Lim Feng/Huan Lei cùng ê-kíp kỹ xảo Antiantiart. Sự góp mặt của nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo cho thấy tham vọng của Hoàng Thùy Linh trong việc kể câu chuyện văn hóa Việt bằng âm nhạc và hình ảnh. Thay vì chỉ minh họa ca khúc bằng những khuôn hình bắt mắt, Thầy Dùi xây dựng một câu chuyện xuyên suốt, trong đó mỗi tạo hình và bối cảnh đều gắn với những thông điệp về lòng đố kỵ, sức nặng của lời nói và lựa chọn của con người trước những tác động xung quanh. MV được triển khai và hoàn thiện trong hơn một tháng, trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ.

Từ lâu, Hoàng Thùy Linh đã "két tiếng" trong giới vì sự cầu toàn

Từ lâu, Hoàng Thùy Linh đã "két tiếng" trong giới vì sự cầu toàn. Từ những bước đầu tiên khai thác chất liệu văn hóa truyền thống như Bánh Trôi Nước, đến album HOÀNG với Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già rồi sau đó là LINK cùng Gieo Quẻ, See Tình, Bo Xì Bo, nữ ca sĩ liên tục mở rộng vũ trụ văn hóa theo những cách thể hiện khác nhau. Cô không chỉ đặt yếu tố dân gian vào âm nhạc hiện đại, mà còn xây dựng hệ thống hình ảnh, vũ đạo, phục trang và bối cảnh để tạo nên bản sắc riêng cho từng sản phẩm. Qua mỗi dự án, văn hóa không đứng riêng lẻ như một yếu tố trang trí, mà trở thành một phần trong cách Hoàng Thùy Linh định hình thế giới nghệ thuật của mình.

Với Vietnamese Concert, tư duy đó tiếp tục được mở rộng lên sân khấu trực tiếp, nơi âm nhạc, dàn dựng, mỹ thuật và các chất liệu truyền thống cùng vận hành trong một tổng thể. Đến Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi cách làm này ở quy mô MV, với câu chuyện nhiều lớp nghĩa và những đại cảnh đòi hỏi nguồn lực sản xuất lớn. Điểm chung giữa các dự án là tham vọng tạo ra một sản phẩm có thế giới riêng, thay vì chỉ dừng ở một ca khúc đi kèm phần hình ảnh bắt mắt. 315 người cùng tham gia Thầy Dùi tiếp tục bám đuổi lý tưởng ấy của Hoàng Thùy Linh.

Một số hình ảnh từ hậu trường của Hoàng Thùy Linh:

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, album của Hoàng Thùy Linh sẽ ra mắt vào cuối năm nay - khoảng trong tháng 11/2026. Sau 1 Thầy Dùi hoành tráng nhưng gây nên nhiều tranh luận, dân tình càng tò mò hơn về câu chuyện tiếp theo mà Hoàng Thùy Linh sẽ kể, Nhất là khi, Thầy Dùi đóng vai trò mở đường chứa đựng nhiều lý lẽ, thông điệp góc cạnh hơn so với câu chuyện tình yêu mà cô từng thể hiện qua HOÀNG và LINK.