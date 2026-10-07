“Ngôi nhà mới" của Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp hé lộ những động thái mới.

Sau gần 2 năm chưa có màn tái xuất chính thức trên đường đua âm nhạc, ngày 5/10, Hoàng Thùy Linh bất ngờ đăng tải poster với dòng chữ “New Act”. Hình ảnh chỉ đi kèm tên công ty do cô sở hữu, không tiết lộ tên ca khúc, MV, album hay thời điểm phát hành. Dù thông tin khá ít ỏi, bài đăng vẫn thu hút gần 60.000 lượt tương tác trên fanpage của Hoàng Thùy Linh.

Sau poster gây tò mò, nữ ca sĩ tiếp tục mở một kênh broadcast mang tên “babiesPhoenix”. Đây được xem như một “ngôi nhà riêng” để cô trực tiếp kết nối, trò chuyện và chia sẻ thông tin với người hâm mộ.

Chỉ trong thời gian ngắn, broadcast đã có hàng trăm thành viên tham gia. Ngay những tin nhắn đầu tiên, Hoàng Thùy Linh tạo cảm giác gần gũi khi chào mọi người: “Hello mình là Linh Linh đây”.

Nữ ca sĩ sau đó chia sẻ poster về sự trở lại và nhắn nhủ: “Cho Linh thấy cánh tay của các cục vàng đi”. Thay vì chỉ đăng tải thông báo trên trang cá nhân như thông thường, việc lựa chọn broadcast giúp Hoàng Thùy Linh có thêm một không gian để trực tiếp tương tác và cập nhật thông tin đến những khán giả đang chờ đợi mình.

Tiếp đó, đến trưa 7/10, Hoàng Thùy Linh chính thức hé lộ “cuộc hẹn” đầu tiên thuộc chương mới New Act. Đó là MV Thầy Dùi, dự kiến phát hành lúc 19 giờ ngày 15/10.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm sau chuỗi động thái liên tiếp của nữ ca sĩ. Trước đó, poster mở màn cho New Act dù chưa tiết lộ cụ thể về dự án nhưng đã tạo lượng tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội.

Tên gọi Thầy Dùi cũng trở thành chi tiết gây tò mò. Trong tiếng Việt, “thầy dùi” thường được dùng để chỉ người đứng phía sau xúi giục, kích động người khác nảy sinh xích mích, mâu thuẫn nhằm tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Người được gọi là “thầy dùi” thường không trực tiếp tham gia cuộc đối đầu mà đứng phía sau tác động, khiến những người khác rơi vào thế bất hòa rồi trở thành bên hưởng lợi.

Sinh năm 1988 tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh sớm bén duyên với nghệ thuật. Cô từng theo học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó thi đỗ vào lớp Đạo diễn truyền hình của Vietnam National University of Theatre and Cinema. Đây là nền tảng cho thấy Hoàng Thùy Linh không phải nghệ sĩ bước vào showbiz chỉ bằng ngoại hình hay may mắn. Ngay từ đầu, cô được đào tạo bài bản về nghệ thuật biểu diễn và ngôn ngữ hình ảnh.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh từng bước định hình phong cách âm nhạc riêng, nổi bật với việc kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam cùng những yếu tố đương đại. Thay vì đi theo các công thức pop quen thuộc, nữ ca sĩ lựa chọn khai thác bản sắc dân tộc để tạo dấu ấn trong từng sản phẩm.

Loạt ca khúc như Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già hay See Tình đã góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc và hình ảnh đặc trưng của Hoàng Thùy Linh. Không chỉ sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích, cô còn trở thành một trong những gương mặt Vpop nổi bật với hướng đi đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Thành công của hai album HOÀNG, LINK cùng Vietnamese Concert tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong định hướng nghệ thuật của nữ ca sĩ. Đặc biệt, Vietnamese Concert năm 2023 đánh dấu bước phát triển đáng chú ý khi Hoàng Thùy Linh không đơn thuần trình diễn những ca khúc riêng lẻ mà xây dựng một không gian nghệ thuật có tính kết nối, nơi âm nhạc, hình ảnh và các yếu tố văn hóa Việt cùng hòa quyện.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)