Tin vui mới nhất của Hoàng Thùy Linh

Cuối cùng sau 4 năm, Hoàng Thùy Linh cũng thông báo thông tin dân tình trông đợi nhất.

Sáng 5/10, Hoàng Thùy Linh bất ngờ tung poster mới với vỏn vẹn 2 từ: “New Act”. Nữ ca sĩ không đưa thêm bất kỳ thông tin cụ thể nào, thả kèm biểu tượng nốt nhạc và con rắn, càng khiến màn trở lại trở nên bí ẩn và khơi gợi sự tò mò. Chỉ một poster nhưng đủ khiến fandom Hoàng Thùy Linh vui mừng. Sau 4 năm, nữ ca sĩ cuối cùng cũng có động thái được công chúng chờ đợi: mở ra một chương mới trong hành trình âm nhạc.

Poster mới nhất của Hoàng Thuỳ Linh

Cụm từ “New Act” có thể được hiểu là “vai diễn mới”, đồng thời gợi liên tưởng đến một hình tượng, một concept hay một kỷ nguyên âm nhạc hoàn toàn mới của Hoàng Thùy Linh. Với cách nữ ca sĩ thường xây dựng các sản phẩm theo concept xuyên suốt, màn nhá hàng lần này càng khiến khán giả đặt câu hỏi về điều cô đang chuẩn bị.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi sau một thời gian dài Hoàng Thùy Linh phát đi tín hiệu rõ ràng về một dự án âm nhạc cá nhân mới. Trong khoảng 4 năm kể từ album gần nhất, Hoàng Thuỳ Linh chủ yếu xuất hiện qua các single hợp tác quảng cáo, tổ chức concert và tham gia những sân khấu biểu diễn. Mặc dù không ra nhạc cá nhân, nhưng Hoàng Thuỳ Linh vẫn luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi showbiz Việt có nghệ sĩ ra nhạc - đặc biệt là theo định hướng kết hợp văn hoá truyền thống.

Vì vậy, điều công chúng trông đợi nhất lúc này chính là một album mới của Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh phát đi tín hiệu rõ ràng về một dự án âm nhạc cá nhân mới

Album phòng thu gần nhất của nữ ca sĩ là LINK, phát hành vào tháng 8/2022. Sản phẩm gồm 9 ca khúc, tiếp tục cho thấy hướng đi quen thuộc của Hoàng Thùy Linh: kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với Pop/Electronic hiện đại, đồng thời xây dựng một thế giới âm nhạc có concept và hình ảnh nhất quán.

LINK cũng là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Album được chuyên trang phê bình âm nhạc quốc tế Pitchfork đánh giá với số điểm 7,2/10, đồng thời được truyền thông trong nước và quốc tế chú ý.

Album LINK đã ra mắt 4 năm

Tại Giải thưởng Cống hiến 2023, Hoàng Thùy Linh lập cú hat-trick với Album của năm cho LINK, Ca sĩ của năm và Video âm nhạc của năm cho Gieo quẻ. Trong số các ca khúc thuộc LINK, See Tình trở thành hiện tượng vượt khỏi phạm vi Vpop. Giai điệu và điệu nhảy của ca khúc lan rộng trên TikTok và Douyin, tạo thành trào lưu tại nhiều quốc gia. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng quốc tế như BLACKPINK, Super Junior, Eric Nam, Angelababy hay Lee Seung-hoon từng hưởng ứng hoặc thực hiện các nội dung liên quan đến ca khúc.

Những thành tích này góp phần củng cố vị thế của Hoàng Thùy Linh như một nghệ sĩ có cách làm sản phẩm khác biệt tại Vpop. Mỗi lần trở lại, sự chú ý dành cho cô không chỉ nằm ở bài hát hay MV mới, mà còn ở câu hỏi nữ ca sĩ sẽ tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam theo cách nào.

Mỗi lần trở lại, sự chú ý dành cho Hoàng Thuỳ Linh không chỉ nằm ở bài hát hay MV mới, mà còn ở câu hỏi nữ ca sĩ sẽ tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam theo cách nào

Từ Hoàng (2019) đến LINK (2022), Hoàng Thùy Linh định hình một màu sắc riêng với việc đưa văn học, ca dao, phong tục, lễ hội hay những nét sinh hoạt quen thuộc của Việt Nam vào nhạc Pop và Electronic hiện đại. Bên cạnh âm nhạc, visual cũng là một phần quan trọng trong cách Hoàng Thùy Linh xây dựng mỗi kỷ nguyên. Các MV thường được đầu tư về tạo hình, bối cảnh và hệ thống biểu tượng, qua đó tạo nên một thế giới riêng thay vì chỉ phục vụ cho một ca khúc đơn lẻ.

Đó cũng là lý do mỗi động thái mới của Hoàng Thùy Linh thường nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Cô theo đuổi tư duy nghệ sĩ album, thay vì chỉ phát hành những single rời rạc, với mỗi album được xây dựng như một bức tranh tổng thể về tư tưởng, hình ảnh và âm nhạc của từng giai đoạn.

Mỗi sản phẩm âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh là một sự kiện cả showbiz quan tâm

Với poster “New Act”, Hoàng Thùy Linh chưa tiết lộ đây là album mới, single hay một dự án khác. Tuy nhiên, sau 4 năm kể từ LINK, chỉ một tín hiệu ngắn gọn cũng đủ khiến khán giả bắt đầu chờ đợi “vai diễn mới” của nữ ca sĩ. Nếu đây thực sự là khởi đầu cho một kỷ nguyên âm nhạc mới, màn trở lại của Hoàng Thùy Linh chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện đáng chú ý của Vpop thời gian tới.