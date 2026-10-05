Thiều Bảo Trâm: “Em đang hạnh phúc rồi, em mong rằng anh cũng giống như em”

Dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của Thiều Bảo Trâm đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Những thông tin về Thiều Bảo Trâm đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả và cư dân mạng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục đăng tải những bài viết nhá hàng cho sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào ngày 5/10 tới đây.

Bài đăng quảng bá ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm

Tối 4/10, Thiều Bảo Trâm tiếp tục có bài đăng quảng bá cho sản phẩm mới. Trước thời điểm ca khúc lên sóng một ngày, nữ ca sĩ đăng tải lyrics poster của ca khúc tạnh mưa. Trong phần captions, Thiều Bảo Trâm viết: “Em đang hạnh phúc rồi, em mong rằng anh cũng giống như em.”

Từ những câu hát được hé lộ, tạnh mưa dường như kể về một cô gái nhìn lại mối tình đã qua. Ca khúc mở ra bằng những hồi ức về một người từng khiến cô rung động và những cảm xúc còn sót lại sau khi tình yêu kết thúc.

Lời bài hát được Thiều Bảo Trâm tiết lộ

Thế nhưng, câu chuyện không chỉ xoay quanh nỗi buồn hay sự tiếc nuối. Nhân vật trong bài dần nhận ra mình đã có thể bước tiếp và không còn mắc kẹt trong những điều đã qua. Cuối cùng, cô tìm lại được sự bình yên và có thể đón nhận một cuộc sống mới mà không còn chờ đợi người cũ.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng liên tục hé lộ nhiều hình ảnh, poster quảng bá và những đoạn nhạc teaser để giới thiệu sản phẩm mới. Đáng chú ý, nữ ca sĩ lần lượt chia sẻ hai concept hình ảnh khác nhau cho dự án lần này. Một bên mang màu sắc ấm áp, đậm chất cổ trang với tông màu trầm và hình ảnh có phần hoài niệm. Bên còn lại nhẹ nhàng hơn, thiên về những gam màu dịu, gợi cảm giác buồn và nhiều tâm trạng.

Hình ảnh concept ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm

Cùng với đó, audio teaser cũng đã được Thiều Bảo Trâm giới thiệu trên trang cá nhân. Qua những nội dung được đăng tải, sản phẩm tiếp theo của nữ ca sĩ vẫn là một bản ballad nhẹ nhàng, xoay quanh câu chuyện tình yêu sau chia tay. Những hình ảnh và câu hát được hé lộ đều tập trung vào cảm xúc của một mối tình đã qua, khi hai người đã bước sang những cuộc sống khác.

Một đoạn trong ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm

Những dòng giới thiệu về sản phẩm mới trên trang cá nhân của Thiều Bảo Trâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả và người hâm mộ. Với lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm tiếp tục lựa chọn màu sắc ballad quen thuộc. Ballad và những câu chuyện tình yêu buồn vốn là màu sắc quen thuộc trong âm nhạc của nữ ca sĩ trong nhiều năm qua.

Với lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm tiếp tục lựa chọn màu sắc ballad quen thuộc

Năm 2022, Thiều Bảo Trâm từng phát hành EP After You, tập trung vào câu chuyện của một cô gái sau khi tình yêu kết thúc. Trong đó, những bài hát như Trước Tiên Anh Hãy Nói Chia Tay Em Đi, Một Tuần Sau Chia Tay, Chúng Ta Làm Bạn Được Không? hay Một Mình Có Buồn Không? đều khai thác những câu chuyện về tình yêu tan vỡ. Vào năm 2025, ca khúc Không Lời. Dù ca khúc mang màu sắc hiện đại hơn và có sự pha trộn với Pop R&B, nội dung vẫn xoay quanh một mối quan hệ tình cảm đang thay đổi.

Thỏ Săn Mồi - sản phẩm âm nhạc gần nhất của Thiều Bảo Trâm

Trước đó, trong năm nay, nữ ca sĩ cũng đã phát hành một single mới mang tên Thỏ Săn Mồi vào tháng 5 với màu sắc Pop R&B hiện đại. Ca khúc mang âm hưởng Pop R&B hiện đại, có cách thể hiện mới hơn so với loạt ballad trước đó. Thời điểm phát hành, nữ ca sĩ cũng từng nhá hàng đây là single mở đường cho một EP dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Tuy nhiên, Thỏ Săn Mồi không tạo được hiệu ứng quá mạnh sau khi phát hành. Dù nhận được sự chú ý ban đầu từ người hâm mộ và từng được giới thiệu như bước mở đầu cho một hướng đi mới, sản phẩm không để lại quá nhiều dấu ấn trên thị trường. Phản hồi dành cho ca khúc cũng không tạo ra một làn sóng hưởng ứng quá lớn như kỳ vọng.

Người hâm mộ đang chờ đợi sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trâm

So với Thỏ Săn Mồi, lần này nữ ca sĩ gần như quay lại đúng vùng âm nhạc từng xuất hiện trong After You, Không Lời hay những ca khúc như Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Chính vì thế, việc quay lại màu sắc quen thuộc đang nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. tạnh mưa sẽ chính thức ra mắt vào tối 5/10, hiện đang được người hâm mộ chờ đợi vào những sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trâm.

Ảnh: FBNV