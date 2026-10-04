Tranh luận về nghi vấn Negav tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 3

Chỉ vừa lên sóng tập đầu tiên, Ca Sĩ Mặt Nạ đã khiến mạng xã hội rôm rả với nghi vấn Negav tham gia chương trình.

Tối 3/10, chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 chính thức trở lại sau 3 năm vắng bóng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đồng hành cùng chương trình mùa này là hai cố vấn xuyên suốt Trấn Thành, Bích Phương và hai khách mời trong tập đầu tiên là Đức Phúc, Phương Mỹ Chi.

Tối 3/10, chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 chính thức trở lại sau 3 năm vắng bóng

Mở màn với chủ đề Tiệc trà chiều, tập 1 giới thiệu 5 mascot thuộc bảng A gồm Koalaoke, Báo Berry, Gauci, Mad Long và Dê Du Ký. Koalaoke chào sân với Bây Giờ Tháng Mấy, Báo Berry mang màu sắc quốc tế qua To The Moon, Mad Long thể hiện mashup Dệt Tầm Gai - Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, còn Dê Du Ký lựa chọn Khoan Thai.

Tiết mục Đã Lỡ Yêu Em Nhiều - Gauci

Đáng chú ý, Gauci xuất hiện với diện mạo cá tính và chất giọng trầm đặc trưng qua Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. Chính màu giọng này khiến Trấn Thành liên tục gọi tên HIEUTHUHAI, HURRYKNG, trong khi Đức Phúc nghiêng về Vương Bình, Wren Evans và CoolKid cũng được đưa vào diện phỏng đoán.

Gauci được dàn cố vấn dự đoán với nhiều cái tên như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Vương Bình

Gauci mang đến tiết mục Đã Lỡ Yêu Em Nhiều với cách thể hiện tập trung vào chất giọng trầm đặc trưng. Mascot này giữ màu giọng khá thấp xuyên suốt phần trình diễn, đồng thời thay đổi cách nhấn nhá ở một số câu hát để tạo sự khác biệt. Phong cách trình diễn của Gauci cũng thiên về sự tự tin, cá tính thay vì phô diễn quá nhiều kỹ thuật. Chính chất giọng đặc biệt này trở thành manh mối đáng chú ý, nhưng đồng thời cũng khiến Ban Cố vấn khó xác định danh tính thật sự.

Negav là cái tên được nhiều khán giả dự đoán là người trong mascot Gauci

Sau khi tập 1 lên sóng, Gauci nhanh chóng trở thành một trong những mascot được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những suy đoán từ Ban Cố vấn, đông đảo khán giả cũng bắt đầu đưa ra phỏng đoán về danh tính của nhân vật này. Trong đó, Negav là cái tên được nhắc đến nhiều khi người xem cho rằng họ nhận ra những nét quen thuộc từ giọng hát đến phong thái của nam rapper.

Nhiều khán giả nhanh chóng dự đoán Gauci là Negav

Dù Gauci đưa ra nhiều manh mối khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến GREY D, những dấu hiệu thể hiện trực tiếp trong phần trình diễn lại khiến hướng suy đoán về Negav được nhắc đến nhiều hơn. Đặc biệt, chất giọng trầm, cách nhả chữ và âm sắc của Gauci được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Negav. Một số khán giả cho rằng chỉ cần nghe cách Gauci xử lý câu hát cũng đã có thể nhận ra màu giọng quen thuộc này.

Khán giả nhanh chóng chỉ ra nhiều sự tương đồng giữa Negav và Gauci

Không chỉ giọng hát, cách nói chuyện, biểu cảm và những động tác trên sân khấu của Gauci cũng được người xem đem ra đối chiếu với Negav. Từ cách sử dụng tay khi giao lưu đến dáng đứng, cách di chuyển và phản ứng trước những câu hỏi của Ban Cố vấn, nhiều người nhận xét mascot này có phong thái khá giống nam rapper. Vì vậy, dù các manh mối được đưa ra có thể hướng người xem sang một số cái tên khác, những đặc điểm thể hiện trực tiếp trên sân khấu lại đang khiến nghi vấn Negav đứng sau Gauci ngày càng được bàn luận nhiều.

Tuy nhiên, việc Negav được gọi tên phía sau Gauci cũng kéo theo không ít tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả bày tỏ họ không hào hứng nếu nam rapper thực sự tham gia chương trình, thậm chí có người cho biết sẽ cân nhắc việc theo dõi nếu mùa này tiếp tục có nhiều rapper xuất hiện.

Tuy nhiên, việc Negav được gọi tên phía sau Gauci cũng kéo theo không ít tranh luận trên mạng xã hộ

Lý do nằm ở kỳ vọng của một bộ phận khán giả lâu năm dành cho Ca Sĩ Mặt Nạ. Với họ, sức hút của chương trình đến từ việc được khám phá những giọng ca có màu sắc riêng, đặc biệt là những nghệ sĩ sở hữu vocal nổi bật nhưng chưa thường xuyên có cơ hội thể hiện trên các sân khấu lớn. Trong những mùa trước, chương trình từng có sự xuất hiện của nhiều giọng ca thực lực như O Sen (Ngọc Mai), Lady Mây (Myra Trần), Tí Nâu (Thùy Chi), Phượng Hoàng Lửa (Lương Bích Hữu)... Vì vậy, việc chương trình có thêm nhiều rapper khiến một số người lo ngại màu sắc vốn gắn với những màn khoe giọng sẽ bị thay đổi.

Dù hiện tại danh tính của các mascot vẫn chưa được chương trình hé lộ, những suy đoán xoay quanh Gauci là Negav vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội

Dù hiện tại danh tính của các mascot vẫn chưa được chương trình hé lộ, những suy đoán xoay quanh Gauci vẫn đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong đó, nghi vấn Negav là người đứng sau mascot này nhận được nhiều sự chú ý khi khán giả liên tục đối chiếu giọng hát, cách nói chuyện và phong thái trình diễn của Gauci với nam rapper.



