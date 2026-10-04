Wren Evans vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới 2026!

Wren Evans là nghệ sĩ Việt tiếp theo lọt vào đề cử đẹp nhất thế giới.

Trưa 4/10, TC Candler tiếp tục công bố thêm các gương mặt được đề cử cho Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 bảng nam. Đáng chú ý, Wren Evans trở thành đại diện Việt Nam tiếp theo góp mặt trong danh sách năm nay. Sự xuất hiện của Wren Evans cũng giúp danh sách đại diện nam Việt Nam tại mùa đề cử năm nay có thêm một cái tên mới, tiếp nối loạt nghệ sĩ từng được gọi tên trước đó như Trấn Thành, Isaac, Anh Tú Atus, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Ngô Kiến Huy, Hùng Huỳnh, Thái Lê Minh Hiếu,...

Wren Evans được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Wren Evans, tên thật Lê Phan, sinh năm 2001, bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2020. Anh được chú ý nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại, kết hợp pop, R&B và hip-hop, đồng thời gây ấn tượng khi tự tham gia vào nhiều khâu từ sáng tác, sản xuất đến trình diễn.

Tên tuổi Wren Evans được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau khi phát hành Thích Em Hơi Nhiều vào năm 2021. Ca khúc nhanh chóng tạo dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, từng vươn lên #1 Apple Music, #1 Spotify Việt Nam và #2 YouTube Trending Music.

Sau thành công của Thích Em Hơi Nhiều Wren Evans dần trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự yêu thích của Vpop

Thành công của sản phẩm cũng giúp Wren Evans liên tiếp được gọi tên trong các đề cử và nhận sự ghi nhận tại nhiều giải thưởng âm nhạc cuối năm. Từ Thích Em Hơi Nhiều, Wren Evans dần trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự yêu thích của Vpop.

Đến năm 2023, Wren Evans có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi phát hành album đầu tay LoiChoi: The Neo Pop Punk. Dự án gồm 11 ca khúc, được thực hiện cùng producer itsnk, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng nghe nhạc.

Đến năm 2023, Wren Evans có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi phát hành album đầu tay LoiChoi

Chỉ sau 3 tuần phát hành, album vượt 42 triệu lượt stream trên Spotify, trong khi cả 11 ca khúc đều tiến vào các bảng xếp hạng. Wren Evans cũng có thời điểm đồng loạt dẫn đầu Weekly Top Artists, Weekly Top Albums, Daily Top Artists và Daily Top Songs của Spotify Việt Nam. Từng Quen trở thành bản hit nổi bật nhất album.

Từng Quen - bản hit nổi bật nhất album Loi Choi của Wren Evans

Ca khúc từng vươn lên #1 YouTube Trending Music, #1 iTunes, #1 Apple Music và #1 Spotify Việt Nam. Đến cuối năm 2024, Từng Quen tiếp tục đứng đầu danh sách Top Songs Of 2024: Vietnam của Apple Music. Bên cạnh đó, Tò Te Tí, Phóng Đổ Tim Em, Bé Ơi Từ Từ và Call Me cũng tạo được dấu ấn riêng.

Sức hút của LoiChoi tiếp tục được duy trì trong thời gian dài. Album cán mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify vào tháng 4/2024 và vượt 200 triệu lượt vào tháng 4/2026. Cuối năm 2024, dự án còn được Spotify Wrapped ghi nhận là album Việt được nghe nhiều nhất năm.

Cuối năm 2024, Loi Choi của Wren Evans còn được Spotify Wrapped ghi nhận là album Việt được nghe nhiều nhất năm

Không chỉ nổi bật về thành tích nhạc số, LoiChoi còn được xem là dự án thể hiện rõ cá tính âm nhạc của Wren Evans. Nam ca sĩ không bó mình trong một màu sắc cố định mà kết hợp R&B, drill, electro-pop, flamenco, Jersey Club cùng nhiều chất liệu khác. Cách xử lý âm thanh và tư duy thử nghiệm giúp album nhận được nhiều phản hồi tích cực, đồng thời mang về cho Wren Evans những đề cử và giải thưởng đáng chú ý, trong đó có đề cử Album Của Năm tại WeChoice Awards.

Wren Evans trở lại đường đua âm nhạc vào cuối năm 2025 với album thứ hai NỔ

Sau một thời gian dài hạn chế hoạt động vì những ồn ào liên quan đến đời tư, Wren Evans trở lại đường đua âm nhạc vào cuối năm 2025 với album thứ hai NỔ. Dự án tiếp tục được thực hiện cùng producer itsnk, gồm 12 ca khúc và cho thấy tham vọng mở rộng màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ.

NỔ đạt vị trí #6 trên bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify giúp Wren Evans trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt được thành tích này

Ngay khi phát hành, cả 12 ca khúc của NỔ đều lọt vào Top Songs của Apple Music. Album cũng giúp Wren Evans dẫn đầu Daily Artist trên Spotify Việt Nam và vươn lên #1 Album trên Apple Music. Đáng chú ý, NỔ còn đạt vị trí #6 trên bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify, trở thành album Vpop có thứ hạng debut cao nhất tại bảng xếp hạng này và giúp Wren Evans trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên góp mặt.

Trong năm 2026, Wren Evans tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia Tinh Hà Say Hi.

Trong năm 2026, Wren Evans tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia Tinh Hà Say Hi. Sau giai đoạn hoạt động không quá dày đặc, sự xuất hiện của nam ca sĩ tại chương trình một lần nữa đưa tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trong suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Wren Evans là một trong những anh trai để lại dấu ấn nhờ màu sắc âm nhạc riêng biệt cùng tư duy sáng tác, sản xuất nổi bật. Anh góp mặt trong nhiều tiết mục như IDNAT, Mưa Vội Phóng và SECRET, mỗi sân khấu lại mang một màu sắc khác nhau.

SECRET - The Hit Icon của Tinh Hà Say Hi với sự tham gia của Wren Evans

Đặc biệt, SECRET tại Live Stage 3 trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của Wren Evans. Sân khấu từng vươn lên #1 Video Trending trên YouTube Việt Nam, hiện vượt 20 triệu lượt xem và đến ngày 30/9 ghi nhận hơn 2,7 tỷ lượt nghe trên các nền tảng phát hành. Bên cạnh đó, SECRET cũng mang về cho Wren Evans danh hiệu The Hit Icon tại đêm Chung kết.

Sự biến hóa trong âm nhạc giúp hành trình của Wren Evans tại Tinh Hà Say Hi không bị lặp lại, đồng thời cho thấy khả năng làm mới bản thân qua từng vòng thi. Nam ca sĩ cũng thường xuyên được khán giả gọi tên trong các cuộc thảo luận về Top 5 và vị trí Quán quân.

Wren Evans lọt được xướng tên ở hạng mục The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất) tại Tinh Hà Say Hi

Kết thúc gần 3 tháng đồng hành cùng chương trình, Wren Evans lọt Top 10 chung cuộc và được xướng tên ở hạng mục The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất). Đây là sự ghi nhận cho những dấu ấn anh tạo ra xuyên suốt chương trình, đặc biệt ở vai trò sáng tác, sản xuất và xây dựng màu sắc cho các tiết mục.

Từ một gương mặt trẻ được biết đến rộng rãi qua Thích Em Hơi Nhiều, Wren Evans từng bước tạo dựng vị trí riêng bằng màu sắc âm nhạc khác biệt và khả năng tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất. Hai album LoiChoi và NỔ cho thấy hành trình không ngừng thử nghiệm, trong khi Tinh Hà Say Hi tiếp tục giúp anh mở rộng độ nhận diện với khán giả đại chúng. Việc được TC Candler đề cử vào 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 vì thế cũng trở thành một dấu mốc mới trong năm hoạt động nhiều dấu ấn của nam ca sĩ.

Việc được TC Candler đề cử vào 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 vì thế cũng trở thành một dấu mốc mới trong năm hoạt động nhiều dấu ấn của nam ca sĩ

Ảnh: FBNV/ Tinh Hà Say Hi