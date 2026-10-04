LyLy cứ xuất hiện là thế này đây

Bất chấp ồn ào, thần thái rạng rỡ của mỹ nhân này lập tức chiếm trọn spotlight qua ống kính cam thường.

Tối ngày 3/10, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn khán giả đổ về tham dự. Sự kiện không chỉ là cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau thành công của album cùng tên, mà còn là nơi hội ngộ của đông đảo nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Giữa không khí vô cùng náo nhiệt của đêm diễn, sự xuất hiện của LyLy nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông lẫn người hâm mộ.

Sự xuất hiện của LyLy tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca nhanh chóng thu hút sự chú ý

Hiện diện tại đêm diễn để ủng hộ người em thân thiết, LyLy còn thu hút ánh nhìn nhờ phong cách thời trang ấn tượng. Nữ nghệ sĩ lựa chọn chiếc đầm đỏ quyến rũ, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng bờ vai mảnh dẻ. Trang phục rực rỡ kết hợp với lối trang điểm sắc nét giúp cô nổi bật giữa hàng ghế khán giả.

Nữ nghệ sĩ lựa chọn chiếc đầm đỏ quyến rũ, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng bờ vai mảnh dẻ

Trang phục rực rỡ kết hợp với lối trang điểm sắc nét giúp cô nổi bật giữa hàng ghế khán giả

Sự xuất hiện ấn tượng của LyLy tại sự kiện lần này cũng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về mặt hình ảnh của cô qua thời gian. Nhìn lại giai đoạn mới bước chân vào đường đua Vpop với bản hit 24H ra mắt năm 2018, công chúng quen thuộc với hình ảnh một LyLy mộc mạc, đơn giản và rụt rè của một cô gái ôm đàn guitar hát những bản tình ca trầm buồn. Trải qua nhiều năm hoạt động, nữ nghệ sĩ đã dần định hình phong cách cá nhân theo hướng sắc sảo, đài các, hợp thời và tự tin hơn. Dù đôi lúc những thay đổi về ngoại hình vẫn dấy lên không ít tranh cãi hay so sánh trái chiều từ dư luận, không thể phủ nhận sự thăng hạng về vóc dáng lẫn thần thái cuốn hút của cô ở thời điểm hiện tại.

Trải qua nhiều năm hoạt động, nữ nghệ sĩ đã dần định hình phong cách cá nhân theo hướng sắc sảo, đài các, hợp thời và tự tin hơn

Sự xuất hiện của LyLy càng thu hút sự quan tâm lớn khi thời gian gần đây, cô liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông. Mọi chuyển động đời tư lẫn các dự án nghệ thuật của nữ ca sĩ đều nằm trong tầm mắt soi xét của công chúng, nhất là sau những rắc rối và drama ồn ào vừa qua. Giữa tâm bão chú ý này, LyLy mới đây đã có động thái phản hồi trực tiếp. Cụ thể, bên dưới một video được đăng tải trên TikTok, giọng ca sinh năm 1996 đã thẳng thắn để lại bình luận đáp trả: "Nhảm nhí quá đi thôi kkkk. Nói cho đã đời chừng nào hết vui xong giải tán đi học đi làm đồ đi nhaa. Đừng phí thời gian năng lượng vô mấy chuyện tào lao bí đao nữa mấy ní ơi. Đi tập tennis với tui nè".

LyLy mới đây đã có động thái phản hồi trực tiếp

Đây là lần đầu tiên LyLy trực tiếp lên tiếng giữa lúc tên tuổi cô liên tục xuất hiện trong các cuộc bàn luận dồn dập trên mạng xã hội những ngày qua. Nữ ca sĩ hoàn toàn không giải thích cụ thể về bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không nhắc đích danh những nhân vật đang được cư dân mạng mổ xẻ.

Dù đối mặt với sóng gió dư luận, nữ ca sĩ vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, xuất hiện chỉn chu trước công chúng và tập trung vào công việc chuyên môn. Việc cô có mặt để cổ vũ Phương Mỹ Chi cũng thể hiện mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giữa hai người. Cả hai từng có dịp đồng hành và kết hợp ăn ý trong các chương trình thực tế như Our Song Vietnam (Bài Hát Của Chúng Ta) cũng như Em Xinh Say Hi.

Việc LyLy có mặt để cổ vũ Phương Mỹ Chi cũng thể hiện mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giữa hai người

Dù trải qua không ít áp lực từ những luồng dư luận trái chiều trong thời gian qua, nữ nghệ sĩ vẫn giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện.