Phương Mỹ Chi đội chiếc khăn Piêu, thẳng thắn nói về tranh cãi “làm buồn lòng khán giả”

Phương Mỹ Chi trực tiếp lên tiếng về những tranh cãi trong quá trình quảng bá album Dân Chơi Dân Ca.

Tối 3/10, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được quan tâm tại TP.HCM trong dịp cuối tuần. Đây là sân khấu đặc biệt khi nữ ca sĩ lần đầu trực tiếp trình diễn các ca khúc thuộc album Dân Chơi Dân Ca trước hơn 5.000 khán giả. Đêm nhạc cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình Phương Mỹ Chi đưa những chất liệu văn hóa và âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi lần đầu mang ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng lên sân khấu

Tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi lần đầu mang ca khúc Chọn Mặt Gửi Vàng lên sân khấu. Đây là một trong những tiết mục được đầu tư về phần nhìn khi nữ ca sĩ không chỉ chú trọng phần trình diễn mà còn đưa nhiều yếu tố văn hóa truyền thống vào tổng thể sân khấu. Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Thái, kết hợp cùng chiếc khăn Piêu đội đầu phù hợp với tinh thần của ca khúc.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục Chọn Mặt Gửi Vàng

Không dừng ở phần trang phục, nữ ca sĩ còn đưa nét văn hóa múa sạp vào phần trình diễn, tạo nên một sân khấu giàu màu sắc truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần trẻ trung. Những động tác múa, phần dàn dựng và âm nhạc được kết hợp hài hòa, tạo nên không gian đậm chất văn hóa, đồng thời làm nổi bật tinh thần của Chọn Mặt Gửi Vàng. Phần trình diễn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 5.000 khán giả có mặt tại đêm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động và góp phần giúp tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca.

Phương Mỹ Chi chia sẻ sau tiết mục Chọn Mặt Gửi Vàng

Sau màn trình diễn, Phương Mỹ Chi dành thời gian giao lưu và chia sẻ thẳng thắn về Chọn Mặt Gửi Vàng. Nữ ca sĩ nhắc lại những tranh cãi từng xuất hiện trước đó xoay quanh hình ảnh cô đội khăn Piêu trong bài đăng trên fanpage, đồng thời cho biết bản thân và ê-kíp đã dành rất nhiều tâm huyết cho ca khúc, tiết mục cũng như toàn bộ album Dân Chơi Dân Ca.

Phương Mỹ Chi cho biết cô luôn trân trọng những góp ý từ khán giả và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân: “Là những người lắng nghe tất cả những lời góp ý và động viên của tất cả mọi người cũng như là những lời khuyên, những lời răn dạy của tất cả khán giả để mình có thể tốt hơn mỗi ngày và đi trên con đường của mình ngày càng tốt hơn. Cho nên là mong tất cả quý vị những người nào mà đã hoặc là đang buồn lòng vì Phương Mỹ Chi thì sau khi xem tiết mục này xong sẽ vui hơn một chút ạ.” Qua đó, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và bày tỏ mong muốn mọi người không chỉ yêu thích Chọn Mặt Gửi Vàng mà còn tiếp tục đón nhận các tiết mục khác trong Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca.

Phương Mỹ Chi mong sau tiết mục này, những ai đang buồn lòng vì cô sẽ vui hơn một chút

Trước đó, trong quá trình quảng bá album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi từng vướng tranh cãi liên quan đến cách sử dụng chiếc khăn Piêu trong hình ảnh quảng bá. Cụ thể, một bài đăng trên fanpage ngày 1/9/2026 sử dụng hình ảnh nữ ca sĩ diện trang phục cách điệu, trong đó chiếc khăn Piêu được đưa vào tổng thể tạo hình như một phụ kiện. Hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng cách sử dụng chưa phù hợp với giá trị và cách thể hiện truyền thống của chiếc khăn Piêu trong văn hóa của đồng bào Thái.

Trước đó, trong quá trình quảng bá album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi từng vướng tranh cãi liên quan đến cách sử dụng chiếc khăn Piêu

Trước những góp ý, ê-kíp Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng ẩn và thay thế hình ảnh gây tranh luận, đồng thời cho biết lựa chọn điều chỉnh trên tinh thần tôn trọng văn hóa bản địa. Đến ngày 2/9, Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp lên tiếng, cho biết cô và ê-kíp đã lắng nghe những chia sẻ từ khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp nhận các góp ý với tinh thần cầu thị và tiếp tục học hỏi trong hành trình thực hiện dự án.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục Chọn Mặt Gửi Vàng:



