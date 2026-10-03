Kiếp nạn khó thoát của Phương Mỹ Chi

“Kiếp nạn” cứ xuất hiện mỗi khi Phương Mỹ Chi có thêm cột mốc mới trong sự nghiệp.

Tối 3/10, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 5000 nghìn khán giả đến thưởng thức và cổ vũ. Sự kiện là một trong những sân khấu được mong chờ khi thời gian qua, Phương Mỹ Chi liên tục để lại dấu ấn với loạt sản phẩm âm nhạc và đặc biệt là album Dân Chơi Dân Ca.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình

Đúng 19h, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca chính thức bắt đầu dù cơn mưa vẫn chưa dứt. Mở đầu đêm nhạc, nghệ sĩ Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình. Được ví như “người lái đò”, Đại Nghĩa dẫn dắt khán giả bước vào hành trình âm nhạc của Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca, kết nối các tiết mục và đưa người xem đi qua từng câu chuyện, cung bậc cảm xúc trong suốt đêm diễn.

Phương Mỹ Chi mở màn đêm diễn

Sau đó, Phương Mỹ Chi xuất hiện trên sân khấu, mở màn với phần trình diễn Dân Chơi Dân Ca, ca khúc nằm ở vị trí đầu tiên trong full album Dân Chơi Dân Ca. Nữ ca sĩ mang đến màn mở màn sôi động với những chuyển động đầy năng lượng, nhanh chóng khuấy động không khí đêm nhạc.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục mở màn

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi diện trang phục mang màu sắc nữ tính nhưng phá cách, kết hợp sắc hồng chủ đạo với những chi tiết bèo nhún, tay phồng và phần tà vải bay bổng. Thiết kế được phối cùng phần quần ngắn màu xanh ánh kim, tạo hiệu ứng tương phản và giúp tổng thể thêm nổi bật trên sân khấu. Phần trang phục vừa giữ được nét mềm mại, điệu đà, vừa có sự trẻ trung, cá tính, phù hợp với tinh thần hiện đại trong Dân Chơi Dân Ca.

Phương Mỹ Chi nói về việc cứ làm show là mưa

Sau tiết mục mở màn, Phương Mỹ Chi có màn giao lưu với khán giả và hài hước nhắc đến tình huống đặc biệt của đêm nhạc: “Cái mùa mưa này là mình lại mắc làm show.” Dù cơn mưa lớn xuất hiện ngay trước giờ diễn, nữ ca sĩ vẫn bày tỏ sự vui mừng khi hàng nghìn khán giả có mặt và giữ nguyên nhiệt huyết, năng lượng xuyên suốt những phút đầu chương trình. Phương Mỹ Chi còn liên tục tương tác, khen khán giả hôm nay ai cũng đẹp và hỏi ngược lại liệu mình có “đẹp”, có “bá khí” hay không. Cô sau đó gửi lời cảm ơn vì hàng nghìn khán giả đã trở thành những người bạn đồng hành trong hành trình âm nhạc của đêm nhạc.

Phương Mỹ Chi cảm ơn khán giả vì đã đến ủng hộ mình

Phương Mỹ Chi dường như có một “cái duyên” khá đặc biệt với những sân khấu gặp mưa lớn. Từ showcase ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay vào tháng 9/2023, nữ ca sĩ đã có một đêm diễn đáng nhớ khi mưa lớn và nặng hạt đổ xuống khiến chương trình phải tạm hoãn khoảng 30 phút. Dù vậy, hơn 3.000 khán giả vẫn mặc áo mưa, đội mưa ở lại và cổ vũ Phương Mỹ Chi đến tận phút cuối. Hình ảnh nữ ca sĩ biểu diễn giữa thời tiết không thuận lợi cùng sự kiên trì của khán giả khi ấy trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của cô.

Đến School Tour Vũ Trụ Cò Bay vào tháng 10/2024, câu chuyện tiếp tục lặp lại tại TP.HCM. Cơn mưa tầm tã trút xuống trước và trong đêm diễn, nhưng hơn 8.000 khán giả và sinh viên vẫn nán lại, nhiều người mặc áo mưa để theo dõi chương trình và hòa mình vào hơn 20 tiết mục. Đáng chú ý, hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Nẵng của tour đã phải dời lịch do tình hình thời tiết phức tạp, trong khi sân khấu tại TP.HCM vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Một lần nữa, Phương Mỹ Chi lại có một đêm diễn mà mưa trở thành thử thách nhưng không thể làm gián đoạn sự hưởng ứng của khán giả.

Trước đó trong shool tour Vũ Trụ Cò Bay và showcase ra mắt album Vũ Trụ Cò Bay đều diễn ra trong trời mưa

Chính vì liên tiếp gặp những cơn mưa lớn trong các show diễn, hình ảnh Phương Mỹ Chi đứng trên sân khấu giữa trời mưa dần trở nên quen thuộc, thậm chí được khán giả hài hước gọi là “chiến thần lội mưa”. Và đến Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca tối 3/10, “kiếp nạn” này một lần nữa tìm đến nữ ca sĩ khi mưa lớn xuất hiện ngay trước giờ mở màn. Tuy nhiên, lần này Phương Mỹ Chi vẫn có thể cùng ê-kíp đưa chương trình diễn ra suôn sẻ. Hơn 5.000 khán giả tiếp tục ở lại, hưởng ứng nhiệt tình và giữ trọn năng lượng cho đêm nhạc, cho thấy những cơn mưa dường như đã trở thành một thử thách quen thuộc trong hành trình làm show của nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục mở màn: