Công bố hai Anh Tài chính thức hồi sinh

Trước thềm vòng chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, 14 Casper và Toki Thành Thỏ đã giành được quyền "hồi sinh" trở lại với đường đua.

14 Casper là một trong hai Anh Tài rời chương trình sớm nhất, ngay sau Công diễn 1, để lại sự tiếc nuối rất lớn cho khán giả. Bởi nam nghệ sĩ được đánh giá là một người đa tài và chỉ 1 công diễn là chưa đủ để anh thể hiện hết những gì mong muốn. Càng tiếc nuối hơn khi tiết mục cuối cùng mà anh tham gia cùng các thành viên Nhà Ngoại ô trước khi bị loại - Xa - đã gây ấn tượng mạnh, có sức lan tỏa rất mạnh mẽ.

14 Casper giành quyền "hồi sinh"

Toki Thành Thỏ và Tùng Mint chia tay các đồng đội sau Công diễn 4 - một công diễn tràn ngập những sắc màu văn hóa các vùng miền. Toki Thành Thỏ cùng nhóm Nguyên Tố Mỹ Mãn đã có màn trình diễn Tiếng ru cội nguồn để lại ấn tượng sâu sắc.

Xuyên suốt các công diễn Toki Thành Thỏ cũng được đánh giá cao về ngoại hình sáng, giọng hát truyền cảm và sự lăn xả với các tiết mục. Hình ảnh một nghệ sĩ luôn mang đến năng lượng tích cực và niềm vui khiến Toki thu hút lượng fan đông đảo dù anh đã có thời gian tạm vắng bóng với các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Toki Thành Thỏ

Sự trở lại của Toki Thành Thỏ và 14 Casper cũng đồng nghĩa với việc một số Anh Tài khác không có cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều cơ hội tái ngộ khán giả ở các sân khấu trong thời gian tới.