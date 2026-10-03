Hung thần Getty cũng phải chịu thua nhan sắc mỹ nữ 2k5 này, đẹp như tiên nga giáng thế là có thật

Được ví như tiên nga giáng thế, nhan sắc của mỹ nữ 2k5 này khiến ống kính "hung thần" cũng phải chịu thua.

Vừa qua, Anna (MEOVV) một lần nữa nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Thành viên nhóm nhạc nữ tân binh MEOVV gây chú ý khi liên tục giữ vững phong độ nhan sắc nổi bật trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là thông qua ống kính của Getty Images.

Anna (MEOVV) gây chú ý khi liên tục giữ vững phong độ nhan sắc nổi bật trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là thông qua ống kính của Getty Images

Trong giới giải trí toàn cầu, truyền thông và người hâm mộ vẫn thường gọi Getty Images bằng danh xưng "hung thần". Tên gọi này xuất phát từ đặc trưng kỹ thuật của hãng tin khi các nhiếp ảnh gia sử dụng tốc độ chụp cực nhanh, góc máy chụp cận cảnh, đồng thời toàn bộ hình ảnh phát hành đều nguyên bản, ít chỉnh sửa. Chính áp lực từ góc máy chân thực này khiến không ít ngôi sao dễ bị lộ khuyết điểm về làn da, lớp trang điểm hoặc góc mặt, song Anna lại tạo nên sự ngoại lệ đáng chú ý nhờ diện mạo sắc nét bất chấp ống kính.

Đa số các ý kiến nhận định rằng hình ảnh của Anna qua ống kính Getty Images đạt chất lượng sắc nét và thần thái không khác gì sản phẩm do các fansite thực hiện

Diện mạo của nữ thần tượng hoàn hảo như một sản phẩm được tạo ra từ AI nhờ tỉ lệ gương mặt chuẩn mực, bờ vai thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng.

Người hâm mộ và cư dân mạng Hàn Quốc đã dành sự tán dương cho vẻ đẹp thanh tú của nữ thần tượng sinh năm 2005. Đa số các ý kiến nhận định rằng hình ảnh của Anna qua ống kính Getty Images đạt chất lượng sắc nét và thần thái không khác gì sản phẩm do các fansite thực hiện. Một số bình luận còn nhận xét diện mạo của cô hoàn hảo như một sản phẩm được tạo ra từ AI nhờ tỉ lệ gương mặt chuẩn mực, bờ vai thon gọn cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng.

Anna có tên đầy đủ là Tanaka Anna, sinh năm 2005 tại Nhật Bản. Mặc dù chỉ mới chính thức ra mắt tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2024, nữ thần tượng đã sở hữu một nền tảng nghệ thuật dày dặn với gần một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí tại quê nhà Nhật Bản. Bắt đầu công việc người mẫu nhí từ năm 9 tuổi (năm 2014), Anna sớm gặt hái được những giải thưởng ấn tượng khi giành chiến thắng tại cuộc thi Nico Petit Audition vào năm 2016 và đạt danh hiệu Á quân cuộc thi Mezzo Piano vào năm 2019. Cùng trong năm 2019, cô chính thức trở thành người mẫu độc quyền cho Seventeen Japan. Ngoài ra, Anna còn tích lũy kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia các dự án phim truyền hình như Blue SP School Police vào năm 2021, Koi no Yamai to Yarougumi 2 vào năm 2022, đồng thời góp mặt trong video âm nhạc Aoharu ra mắt cùng năm.

Trước khi debut, nữ thần tượng đã sở hữu một nền tảng nghệ thuật dày dặn với gần một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí tại quê nhà Nhật Bản

Bước ngoặt lớn đưa Anna đến với thị trường âm nhạc Hàn Quốc diễn ra vào năm 2023 khi cô được đội ngũ tìm kiếm tài năng của THE BLACK LABEL phát hiện thông qua mạng xã hội. Đến tháng 8 năm 2024, THE BLACK LABEL chính thức công bố Anna là mảnh ghép tiếp theo của nhóm nhạc MEOVV. Chỉ qua một đoạn video giới thiệu dài hơn 2 phút, tân binh sinh năm 2005 đã lập tức tạo nên cơn sốt truyền thông nhờ diện mạo không góc chết, đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt biết nói.

Anna từng tạo nên cơn sốt truyền thông nhờ diện mạo không góc chết, đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt biết nói qua một đoạn video giới thiệu

Ngày 6/9/2024, Anna chính thức ra mắt cùng MEOVV thông qua đĩa đơn kỹ thuật số mang tên Meow. Trong đội hình 5 thành viên của nhóm, cô là người nghệ sĩ mang quốc tịch ngoại quốc duy nhất. Hiện tại, cô hoạt động với tư cách là thành viên đảm nhận vị trí Visual và Sub vocalist trong nhóm.

Hiện tại, cô hoạt động với tư cách là thành viên đảm nhận vị trí Visual và Sub vocalist trong nhóm MEOVV

Nhan sắc của Anna nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khi truyền thông và khán giả đánh giá vẻ đẹp của cô là sự pha trộn hài hòa giữa nét thuần khiết của Tzuyu, vẻ kiêu kỳ của Han So Hee, sự quyến rũ của Song Hye Kyo cùng thần thái sang trọng của nữ diễn viên Shin Se Kyung. Sức hút về mặt hình ảnh của cô được chứng minh khi các fancam hay khoảnh khắc đời thường của nữ thần tượng thường xuyên viral. Gần đây, khoảnh khắc cô thực hiện thao tác chỉnh tóc tự nhiên trước ống kính điện thoại không qua chỉnh sửa đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng X và Threads.

Nhan sắc của Anna nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khi truyền thông và khán giả đánh giá vẻ đẹp của cô là sự pha trộn hài hòa giữa nét của Tzuyu, Han So Hee, Song Hye Kyo và Shin Se Kyung

Gần đây, khoảnh khắc cô thực hiện thao tác chỉnh tóc tự nhiên trước ống kính điện thoại không qua chỉnh sửa đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng X và Threads

Bên cạnh những dấu ấn ban đầu trong sự nghiệp âm nhạc, Anna cũng đang cho thấy sự phủ sóng mạnh mẽ ở mảng thời trang quốc tế. Với kinh nghiệm làm người mẫu từ nhỏ tại Nhật Bản cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mực với bờ vai thon và vòng eo nhỏ gọn, cô đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà mốt danh tiếng. Lần xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris trong show diễn Xuân Hè của nhà mốt cao cấp Chloé dưới danh nghĩa đại sứ thương hiệu toàn cầu vừa qua đã giúp nữ tân binh ghi dấu ấn đậm nét. Sự nghiệp thời trang của cô đang ghi nhận những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế visual hàng đầu trong dàn thần tượng thế hệ mới. Bên cạnh đó, vào tháng 3 năm nay, Anna cũng đã vinh dự xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do tổ chức TC Candler bình chọn, tiếp tục chứng minh sức hút về nhan sắc của nữ thần tượng.

Lần xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris trong show diễn Xuân Hè của nhà mốt cao cấp Chloé dưới danh nghĩa đại sứ thương hiệu toàn cầu vừa qua đã giúp nữ tân binh ghi dấu ấn đậm nét

Anna góp mặt trong danh sách đề cử vào Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới

Tần suất phủ sóng dày đặc cùng hàng loạt khoảnh khắc viral trên các nền tảng truyền thông thời gian qua chính là minh chứng rõ nhất cho thấy mỹ nhân sinh năm 2005 đang từng bước khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc và thời trang thế hệ mới. Trong tương lai, với nền tảng hiện tại, Anna được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và gặt hái nhiều thành công song song ở cả hai lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang cao cấp.

Ảnh: Getty Images, X





