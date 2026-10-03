Tinh Hà "Say Hi" khép màn rực rỡ, Kim chủ TPBank "chơi lớn" đến phút cuối

Tối 2/10, Tinh Hà "Say Hi" chính thức khép lại sau 14 tập phát sóng bằng một đêm Công bố và Trao giải bùng nổ cảm xúc.

Đêm truyền hình trực tiếp như cuốn phim tua lại cả hành trình: những "anh trai" đa tài, những bản hit "gây nghiện" và vô vàn khoảnh khắc khiến fan vỡ òa. Mỗi giải thưởng được xướng tên là lời ghi nhận xứng đáng cho gần ba tháng nỗ lực, sáng tạo và đam mê của các nghệ sĩ trẻ.

Quán quân, Á quân và Best 5: Những cái tên góp phần làm nên mùa hè rực rỡ

Khoảnh khắc rực rỡ nhất đêm trao giải thuộc về Quang Hùng MasterD . Sau gần ba tháng chinh phục khán giả bằng các bản hit chiếm sóng các bảng xếp hạng cùng sự ủng hộ hết mình của fandom đến phút bình chọn cuối cùng, Quang Hùng MasterD chính thức trở thành Quán quân Tinh Hà "Say Hi" mùa đầu tiên. Ngôi Á quân gọi tên Dương Domic . Đội hình Best 5 cũng gọi tên CongB, buitruonglinh, CAPTAIN BOY. Năm cá tính, năm màu sắc âm nhạc đã chiếm trọn tình yêu của khán giả.

Các giải thưởng được trao bởi DatVietVAC và TPBank - Nhà tài trợ Kim Cương đồng thời là nhà tài trợ giải thưởng của chương trình.

Sáng tạo: Từ vài câu demo đến sân khấu "Giải Cứu Thế Giới" bùng nổ

Giữa dàn hit quen thuộc vang lên trong đêm trao giải, "Giải Cứu Thế Giới" có lẽ là bất ngờ lớn nhất. Từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" chỉ với vài câu demo, ca khúc được TPBank đưa lên sân khấu với phần trình diễn trọn vẹn, đáp lại lời "réo tên" của hàng triệu fan.

Một lần nữa, "kim chủ" TPBank chứng minh độ "chiều fan" hết cỡ. Lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng thần tốc nhu cầu của công dân kỷ nguyên số chính là chìa khóa giúp ngân hàng này luôn có vị trí đặc biệt trong lòng người trẻ.

Đại diện TPBank chia sẻ tại đêm Chung kết: "TPBank tin rằng mỗi người đều xứng đáng được sống trọn chất TÔI, hết mình với đam mê và ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang những trải nghiệm Sống đỉnh tới cho giới trẻ, từ những tiện ích số mượt mà hơn tới những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống tuyệt vời, giàu cảm xúc như Tinh Hà 'Say Hi'."

Khát vọng: "Tiên Phong Đất Việt", đưa văn hóa Việt vươn xa

Điểm nhấn đầy tự hào của đêm chung kết là giải thưởng mới The Viet Vanguard Award – Tiên Phong Đất Việt, dành cho tiết mục xuất sắc nhất trong việc kết hợp văn hóa Việt Nam với xu hướng nghệ thuật đương đại. Vinh dự gọi tên "Thêu Hoa Dệt Gấm", tiết mục do buitruonglinh sáng tác và dẫn dắt, cùng các đồng đội HURRYKNG, JSOL và CONGB thực hiện. Như chính cái tên, tiết mục đã khéo léo "thêu" chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại, tạo nên một bức tranh vừa đậm hồn Việt vừa cực kỳ thời thượng.

Tên giải thưởng ghép từ hai cái tên: DatVietVAC, TPBank (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) - nhà sáng tạo và sản xuất cùng nhà tài trợ Kim Cương của chương trình. Đây là lời tiếp sức để các nghệ sĩ trẻ tiếp tục đưa giá trị đẹp của dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ và vươn tầm quốc tế. Hơn cả một giải thưởng, đó là khát vọng chung của những người làm văn hóa và doanh nghiệp luôn đồng hành cùng các giá trị tích cực.

Sống đỉnh cùng công nghệ: Khi T'AioX "đổ bộ" đêm chung kết

Có Ngân hàng Kỷ nguyên Số đồng hành, Tinh Hà "Say Hi" ghi dấu ấn công nghệ từ đầu đến cuối, từ các tiết mục ứng dụng công nghệ trình diễn mới lạ đến những hình thức tương tác số liên tục kết nối khán giả. Đêm chung kết cũng không ngoại lệ. Một "lễ tân số" mang cúp đến tận tay người công bố giải thưởng, còn T'AioX, Chuyên gia Ngân hàng Số của TPBank, xuất hiện cực "ngầu" trong khoảnh khắc nhìn lại toàn bộ hành trình thật ĐỈNH này.

Trợ lý AI này là một trong hơn 2.000 tiện ích nổi bật trên App TPBank. Người dùng chỉ cần trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên là được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thực hiện giao dịch, dễ như nhắn tin với một người bạn.

Đam mê chưa dừng lại: Hành trình mới chỉ bắt đầu

Các tập phát sóng đã khép lại, nhưng cuộc vui của nghệ sĩ và fan thì mới chuẩn bị bắt đầu. Cả ba đêm concert "Hẹn giữa Tinh Hà" đều đã "sold-out", một kỷ lục chưa từng có trong Vũ trụ "Say Hi". Suốt mùa hè 2026, các bản hit của show thay nhau chiếm sóng bảng xếp hạng. Riêng tuần 23–29/9, theo Socialite, Tinh Hà "Say Hi" dẫn đầu nhóm chương trình thực tế với 721.539 lượt tương tác và đứng đầu nhóm Gameshow/Chương trình giải trí với 1.325.494 lượt tương tác.

Song hành cùng cơn sốt ấy, TPBank cũng được fan yêu mến "nhắc tên" với rất nhiều thảo luận tích cực, đặc biệt quanh chương trình "2000+ lý do yêu App TPBank". Ngay từ tháng 7/2026, theo YouNet Media, TPBank đã bứt phá 8 bậc trên bảng xếp hạng YMI ngành Ngân hàng.

Dù vé concert đã "cháy sạch", cơ hội vẫn còn rộng mở. Fan có thể tiếp tục săn vé tặng từ nhà tài trợ Kim Cương ngay trên App TPBank: những giao dịch quen thuộc như thanh toán hóa đơn, nạp tiền, chuyển khoản hay gia tăng số dư mỗi ngày đều có thể mở ra cơ hội nhận vé và quà tặng độc quyền.

Sáng tạo, Đam mê, Khát vọng: Công thức của một mùa hè "ĐỈNH"

Sức hút của Tinh Hà "Say Hi" là sự cộng hưởng của âm nhạc chất lượng, nghệ sĩ cuốn hút, cùng sự nhanh nhạy của nhà sản xuất và nhà tài trợ trong việc thấu hiểu khán giả. Fan không chỉ nghe nhạc, mà còn được tận hưởng đa giác quan, đa cảm xúc: cùng bàn luận từng khoảnh khắc, săn vé, săn lượt bình chọn và rủ nhau lên đồ đi concert.

Người trẻ được là một phần không thể thiếu trong hành trình Sống đỉnh đầy Sáng tạo, Đam mê và Khát vọng ấy. Những tập phát sóng khép lại, nhưng hành trình Sống ĐỈNH cùng TPBank vẫn tiếp tục rực rỡ, ở mọi khoảnh khắc người trẻ muốn tỏa sáng.

‎ Đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, TPBank mang đến nhiều cơ hội nhận vé và quà tặng hấp dẫn qua các chương trình chính thức, trên hành trình tận hưởng 2000+ Tiện ích Đỉnh – Sống Đỉnh cùng App TPBank. Khám phá thêm tại tpb.vn/tinh-ha-say-hi .