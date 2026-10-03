Phương Mỹ Chi tổ chức đám cưới ở TP.HCM

Đám cưới của Phương Mỹ Chi tại TP.HCM gây sốt.

Tối 3/10, Phương Mỹ Chi mang Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca đến Sân Tao Đàn, TP.HCM, trong một đêm diễn đặc biệt đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc cá nhân có bán vé. Sau hành trình đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào album Dân Chơi Dân Ca, sân khấu lần này tiếp tục được Phương Mỹ Chi mở rộng với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời như Quang Lê, danh ca Hương Lan, Kay Trần, Bảo Định và Shiki.

Ngay đầu show diễn, mưa lớn trút xuống sân khấu khiến Phương Mỹ Chi thậm chí còn hài hước nhắc về độ “mắc làm show” đúng mùa mưa của mình. Thế nhưng, cơn mưa không khiến không khí tại Tao Đàn hạ nhiệt. Những màn trình diễn liên tiếp được đầu tư cả phần nghe lẫn phần nhìn, đưa khán giả đi qua nhiều màu sắc của Dân Chơi Dân Ca, từ âm nhạc đương đại đến những chất liệu văn hóa được nữ ca sĩ theo đuổi trong suốt dự án.

Phương Mỹ Chi tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca

Một trong những tiết mục được khán giả chờ đợi nhất là Thiên Đường Với Người Thương. Đáng chú ý, một đoạn phim ngắn chưa từng được công bố bất ngờ được trình chiếu hé lộ thêm những khoảnh khắc của Chi và Định khiến hàng nghìn khán giả không khỏi phấn khích.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hóa thân thành cặp đôi từng khiến khán giả thích thú trong MV phát hành hồi tháng 8 và tái hiện hình ảnh đôi trai gái Khmer trong câu chuyện tình kéo dài từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng. Những khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định làm đám cưới và hóa thân vào “cô dâu - chú rể” cùng thể hiện Thiên Đường Với Người Thương khiến hình ảnh “đám cưới Khmer” quen thuộc từ MV được mang ra đời thực.

Clip màn trình diễn Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Những khoảnh khắc chưa từng được công bố của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong Thiên Đường Với Người Thương

Chú rể Bảo Định nhẹ nhàng cài hoa cho cô dâu Phương Mỹ Chi

Giây phút khiến ai cũng phấn khích vì sự đẹp đôi của "cô dâu - chú rể"

Sân khấu bùng nổ hơn bao giờ hết với đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định

Khoảnh khắc ngại ngùng và bẽn lẽn của cặp đôi nhân vật chính

Cặp đôi "thanh mai - trúc mã" Bảo Định - Phương Mỹ Chi

Giây phút "tình bể bình" của cặp đôi

Bên cạnh màn tái hiện đám cưới cùng Bảo Định, Phương Mỹ Chi còn khiến người hâm mộ bật cười khi hài hước chia sẻ chuyện tổ chức đám cưới tại TP.HCM để hồi vốn sau khi đầu tư cho đêm nhạc. Nhiều khán giả cho rằng nếu đã có sẵn concept đám cưới thì Phương Mỹ Chi nên mang Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca đến thêm nhiều tỉnh, thành khác, vừa được gặp người hâm mộ ở nhiều nơi, vừa có thêm cơ hội "hồi vốn" cho nữ ca sĩ.

Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi tiết lộ tổ chức đám cưới tại TP.HCM để hồi vốn

Phương Mỹ Chi thừa nhận tổ chức đám cưới ở TP.HCM để "hồi vốn"

Trong Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai Chi và Định, hai người bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Tình bạn giữa họ dần chuyển thành tình yêu và đi đến hôn nhân. Phân cảnh đám cưới được xây dựng dựa trên nghi lễ cưới truyền thống của người Khmer, với điểm nhấn là nghi thức buộc chỉ đỏ.

Đám cưới của Chi và Định từng trở thành một trong những chi tiết được khán giả quan tâm nhất khi MV ra mắt. Cả hai cũng từng có màn “tỏ tình” bằng tiếng Khmer ngoài đời, khi Bảo Định trả lời “Srolanh” sau câu hỏi “Anh có yêu em không?” - câu thoại vốn xuất hiện trong chính MV.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Ra mắt ngày 12/8/2026, Thiên Đường Với Người Thương là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 5 Dân Chơi Dân Ca. Ca khúc kết hợp Pop hiện đại với chất liệu ngũ âm Khmer Nam Bộ, trong khi MV đưa vào câu chuyện tình yêu của Chi và Định cùng nhiều lát cắt văn hóa Khmer, từ đời sống, âm nhạc, nghệ thuật múa đến nghi lễ cưới truyền thống. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên YouTube, từng vươn lên Top 1 YouTube Charts Việt Nam. Tính đến hiện tại, MV đã thu về hơn 32 triệu lượt xem.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi là cặp đôi khiến khán giả thi nhau "đẩy thuyền" sau MV Thiên Đường Với Người Thương

Ảnh: Tổng hợp