Đĩa trứng “khét lẹt” của nữ công gia chánh Phương Mỹ Chi

Cận cảnh đĩa trứng cháy của nữ công gia chánh Phương Mỹ Chi.

Tối 3/10, Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 5.000 khán giả đến thưởng thức và cổ vũ. Sự kiện là một trong những sân khấu được mong chờ nhất hiện tại khi thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục để lại dấu ấn đậm nét với loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, đặc biệt là album cùng tên Dân Chơi Dân Ca.

Đúng 19h, Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca chính thức bắt đầu dù cơn mưa lớn vẫn chưa dứt hoàn toàn. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, không khí vẫn nóng lên từng phút khi Phương Mỹ Chi mang đến chuỗi tiết mục được dàn dựng công phu.

Tiết mục Nữ Công Gia Chánh

Trong đó, màn trình diễn Nữ Công Gia Chánh - ca khúc thứ 5 nằm trong album Dân Chơi Dân Ca đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Điểm nhấn gây bùng nổ trực tiếp tại sân khấu chính là khoảnh khắc nữ ca sĩ tự tay trổ tài và trình làng một chiếc đĩa trứng cháy đen ngay trước mắt công chúng.

12/50 từCận cảnh đĩa trứng cháy của nữ công gia chánh Phương Mỹ Chi

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đạo cụ minh họa cho bài hát, Phương Mỹ Chi còn khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả khi lập tức giao lưu đầy dí dỏm với một khán giả bên dưới: "Anh cầm lightstick Vũ trụ Cò bay cũng rán trứng y như vậy phải không?". Màn tương tác hóm hỉnh cùng nét biểu cảm của cô nàng trước thành phẩm "khét lẹt" này đã khiến hàng nghìn khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, biến khoảnh khắc trổ tài nữ công gia chánh độc lạ thành điểm nhấn hài hước nhất đêm diễn.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được thiết kế như một điểm hẹn văn hóa tôn vinh các giá trị truyền thống qua lăng kính sáng tạo của người trẻ

Không đơn thuần là một sân khấu trình diễn, Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được thiết kế như một điểm hẹn văn hóa tôn vinh các giá trị truyền thống qua lăng kính sáng tạo của người trẻ. Bằng việc làm mới dòng chảy dân ca bằng nhịp đập Pop và Hip-hop, chương trình mang lại bầu không khí bùng nổ, giúp chất liệu dân gian tiếp cận khán giả một cách tự nhiên và tràn đầy cảm xúc. Những khoảnh khắc tương tác gần gũi như màn trình diễn Nữ Công Gia Chánh chính là minh chứng rõ nét cho cách âm nhạc cội nguồn đang sống sinh động trong lòng giới trẻ.

Sinh năm 2003 tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi lần đầu tiên bước ra ánh sáng công chúng và trở thành hiện tượng âm nhạc qua ngôi vị Á quân The Voice Kids 2013

Sinh năm 2003 tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi lần đầu tiên bước ra ánh sáng công chúng và trở thành hiện tượng âm nhạc qua ngôi vị Á quân The Voice Kids 2013. Bằng chất giọng ngọt ngào, cảm xúc cùng phong độ ổn định, cô gắn liền tên tuổi với các bản dân ca Nam Bộ trữ tình như Quê Em Mùa Nước Lũ, Sa Mưa Bão, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.

Không dừng lại ở vùng an toàn của hình ảnh "cô bé dân ca" gắn liền với tà áo dài truyền thống, Phương Mỹ Chi đã có bước chuyển mình ngoạn mục và bứt phá mạnh mẽ khi bước vào độ tuổi trưởng thành.

Việc bắt tay cùng nhóm sản xuất DTAP đánh dấu một bước ngoặt lớn về cả phong cách lẫn tư duy nghệ thuật, đưa cô trở thành nghệ sĩ Gen Z tiên phong kết hợp chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại

Việc bắt tay cùng nhóm sản xuất DTAP đánh dấu một bước ngoặt lớn về cả phong cách lẫn tư duy nghệ thuật, đưa cô trở thành nghệ sĩ Gen Z tiên phong kết hợp chất liệu dân gian vào dòng chảy âm nhạc đương đại. Album Vũ Trụ Cò Bay cùng chuỗi School Tour xuyên Việt quy mô hoành tráng không chỉ định hình một Phương Mỹ Chi trẻ trung, năng động và đầy bản lĩnh trên sân khấu lớn, mà còn mang về cho cô hàng loạt giải thưởng lẫn đề cử uy tín tại các lễ trao giải.

Đặc biệt, độ nhận diện của Phương Mỹ Chi tăng mạnh sau chương trình Em Xinh Say Hi. Cô xuất sắc giành ngôi quán quân với 779.290 lượt bình chọn, đồng thời có mặt trong đội hình Best 5 cùng Bích Phương, LyHan, Orange và Lamoon.

Phương Mỹ Chi là Quán quân Em Xinh Say Hi

Đây là danh hiệu quán quân đầu tiên của Phương Mỹ Chi sau 12 năm đi hát và tham gia nhiều chương trình. Nữ ca sĩ thể hiện nhiều tiết mục mang âm hưởng dân gian như Hề, Ếch Ngoài Đáy Giếng thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa hát xẩm, hát bội và hình ảnh văn hóa Việt đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ. Trước đó, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi đại diện Việt Nam và đạt vị trí á quân Sing! Asia 2025.

Tiếp nối phong độ sáng tạo, ca khúc Thiên Đường Với Người Thương kết hợp cùng DTAP đã vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam và cán mốc hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Trước khi thực hiện Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi cũng đã có những chương trình riêng quy mô lớn nhưng không bán vé

Trước khi thực hiện Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi cũng đã có những chương trình riêng quy mô lớn nhưng không bán vé. Năm 2023, nữ ca sĩ tổ chức showcase Vũ Trụ Cò Bay để kỷ niệm 10 năm ca hát và giới thiệu dự án âm nhạc cùng tên. Một năm sau, cô tiếp tục mở rộng dự án bằng School Tour Vũ Trụ Cò Bay.

Bằng sự sáng tạo bền bỉ, tính cách gần gũi và tư duy âm nhạc văn minh, Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng qua từng dự án nghệ thuật chất lượng.

Với hiệu ứng tích cực từ Dân Chơi Dân Ca, sự quan tâm dành cho các ca khúc trong album cùng kinh nghiệm tổ chức những chương trình lớn trước đó, nhạc hội cùng tên đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường phát triển của Phương Mỹ Chi. Bằng sự sáng tạo bền bỉ, tính cách gần gũi và tư duy âm nhạc văn minh, cô tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng qua từng dự án nghệ thuật chất lượng.