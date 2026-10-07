“20 năm trước thấy Yoona xinh nhất quả đất, nay vẫn thấy Yoona xinh nhất quả đất”

Có lý do để Yoona là thần tượng huyền thoại, làm nên tường thành nhan sắc Kpop.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phiên xôn xao khi đoạn clip fancam Mr.Taxi của Yoona (SNSD) bất ngờ viral trở lại trên nền tảng TikTok. Dù thế hệ idol mới liên tục ra mắt với hàng loạt danh xưng visual mỹ miều, vẻ đẹp trong trẻo, khí chất thanh thuần cùng nụ cười rạng rỡ của "crush quốc dân" sinh năm 1990 vẫn là một "tường thành" vững chắc mà chưa ai có thể thay thế trong lòng công chúng.

Nhan sắc bất chấp thời gian của Yoona đã trở thành huyền thoại fancam

Ra mắt trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của SNSD, đoạn fancam cá nhân ghi lại màn trình diễn Mr. Taxi của Yoona đã tạo nên một cú hit truyền thông đúng nghĩa. Mái tóc dài thướt tha, đôi chân dài miên man cùng thần thái sắc sảo, vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng của cô đã lập tức gây bão trên toàn châu Á.

Vẻ đẹp “nũng nịu” của Yoona ở độ tuổi hai mươi

Việc Yoona bùng nổ sức hút không phải điều ngẫu nhiên, khi cô từ lâu đã đảm nhận vị trí visual và center của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Ngay từ khi mới debut vào năm 2007 cùng ca khúc Into The New World, Yoona đã lập tức trở thành hiện tượng khi được công chúng lẫn truyền thông khen ngợi hết lời. Nữ ca sĩ sở hữu nét đẹp chuẩn mực "vẻ đẹp nai con" với đôi mắt sáng trong vắt, chiếc cổ cao thanh tú và nụ cười tỏa nắng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên cùng vóc dáng mảnh mai giúp Yoona nhanh chóng trở thành mẫu hình lý tưởng hàng đầu Hàn Quốc, xứng danh "crush quốc dân" và được ưu ái gọi bằng danh xưng “Center quốc dân”.

Ngay từ khi debut, nhan sắc của cô nàng đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho vị trí visual tại K-pop

Đôi mắt nai to tròn của Yoona thời kỳ mới debut nhanh chóng trở thành một trong những nét đặc trưng làm nên visual của cô nàng.

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Yoona không hề bị bào mòn bởi thời gian mà trái lại càng trở nên mặn mà, quý phái. Xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế danh giá hay trên các trang bìa tạp chí hàng đầu, nữ ca sĩ sinh năm 1990 gây sốt với thần thái sang trọng, làn da căng mịn không vệt thời gian cùng vóc dáng thanh thoát chuẩn chỉnh. Khác với vẻ ngây thơ, trong trẻo thời mới ra mắt, Yoona của hiện tại mang sức hút của một người phụ nữ trưởng thành, tự tin.

Đẳng cấp nhan sắc "tường thành" ấy còn giúp cô trở thành "con cưng" được hàng loạt thương hiệu thời trang và làm đẹp cao cấp săn đón. Bên cạnh danh xưng Đại sứ toàn cầu cho Miu Miu, Yoona còn liên tục hợp tác cùng nhiều nhà mốt lớn như Estée Lauder, Qeelin... bảo chứng cho sức ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ và gu thời trang dẫn đầu xu hướng.

Vẻ đẹp hiện tại của Yoona là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét trẻ trung bất chấp thời gian

Không dừng lại ở thánh địa âm nhạc, Yoona còn có bước chuyển mình ngoạn mục khi đá sân sang con đường diễn xuất và gặt hái chuỗi thành tựu rực rỡ. Dù từng gặp không ít tranh cãi ở những vai diễn đầu tay, sự kiên trì và nghiêm túc với nghề đã giúp cô khẳng định vị thế của một nữ diễn viên thực lực. Qua hàng loạt tác phẩm đình đám như You Are My Destiny, Love Rain, The K2,... và gần đây nhất là cơn sốt King The Land, Yoona không chỉ bảo chứng cho tỷ lệ người xem và doanh thu phòng vé mà còn nhận về hàng loạt giải thưởng điện ảnh uy tín.

Không chỉ gói gọn mình trong danh xưng idol, Yoona còn lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với The K2, một thời khiến màn ảnh Hàn “dậy sóng” với màn sánh đôi cùng Ji Chang Wook.

Dù đã vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc một thời gian dài để tập trung cho sự nghiệp điện ảnh cá nhân, Yoona vẫn luôn là "bạch nguyệt quang" không thể thay thế trong lòng công chúng hâm mộ Kpop.

Chính vì vậy, thông tin nhóm nhạc huyền thoại SNSD đang rục rịch chuẩn bị cho màn tái xuất hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm sau đang khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Người hâm mộ khắp nơi đang hồi hộp từng ngày để lại được tận mắt ngắm nhìn nhan sắc và thần thái đỉnh cao của "center quốc dân" trong lĩnh vực âm nhạc.

Fan đang ngóng chờ thông tin comeback với đội hình đầy đủ thành viên của SNSD vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt

Từ một nữ tân binh 17 tuổi mang vẻ đẹp trong trẻo năm nào cho đến quý cô U40 quyền lực, thanh lịch tại các sự kiện thời trang quốc tế, "crush quốc dân" Yoona đã chứng minh đẳng cấp visual không hề bị bào mòn bởi thời gian, khẳng định vị thế tượng đài nhan sắc vĩnh cửu của làng giải trí Hàn Quốc.

Ảnh: MXH tổng hợp