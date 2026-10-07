Wren Evans lên “trình”

Wren Evnas càng ngày càng tiến bộ.

Sau Tinh Hà Say Hi, Wren Evans tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của nam ca sĩ tại một sự kiện âm nhạc nhanh chóng được chia sẻ và thu hút nhiều chú ý.

Đoạn clip đang nhận được nhiều sự quan tâm của Wren Evans

Cụ thể, trong một sự kiện âm nhạc gần đây, Wren Evans xuất hiện trên sân khấu và mang đến loạt ca khúc quen thuộc. Trong đoạn clip đang thu hút nhiều sự quan tâm, Wren Evans thế hiện ca khúc Từng Quen với phần hát live khá chắc chắn, rõ lời và giữ được màu giọng đặc trưng. Nam ca sĩ cũng cho thấy sự tự tin khi làm chủ sân khấu, liên tục tương tác với khán giả trong suốt màn trình diễn. Đáng chú ý, bên dưới sân khấu, đông đảo khán giả cùng hát theo và nhiệt tình cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động.

Wren Evans tự tin trình diễn trên sân khấu

Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận dành lời khen cho phần hát live của Wren Evans, đặc biệt ở cách nam ca sĩ thể hiện rõ lời và giữ giọng khá chắc chắn khi trình diễn. Đáng chú ý, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn thể hiện lần này, cho rằng Wren Evans đã có sự tiến bộ đáng kể về khả năng hát live sau hành trình tại Tinh Hà Say Hi. So với những lần trình diễn từng gây tranh luận trước đây, phần thể hiện mới khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn về khả năng hát trực tiếp của nam ca sĩ.

Wren Evans nhận được nhiều lời khen về kỹ năng hát live

Thực tế, kỹ năng hát live của Wren Evans từ lâu đã là một trong những điểm khiến nam ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ở một số sân khấu trước đây, nam ca sĩ từng để lộ những khoảnh khắc hụt hơi, chênh phô hoặc chưa giữ được độ ổn định của giọng hát khi biểu diễn trực tiếp. Đặc biệt, việc phải vừa hát vừa di chuyển và trình diễn trên sân khấu khiến Wren Evans đôi lúc gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi, từ đó nhận về không ít bình luận chỉ trích.

Thực tế, kỹ năng hát live của Wren Evans từ lâu đã là một trong những điểm khiến nam ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều

Điểm yếu này cũng nhiều lần trở thành tâm điểm sau các màn trình diễn của Wren Evans. Nếu phong cách âm nhạc và màu sắc cá nhân thường được đánh giá cao, khả năng hát live lại là phần khiến nam ca sĩ chưa nhận được sự đồng thuận từ khán giả. Bởi vậy, màn trình diễn mới đây nhanh chóng được chú ý khi Wren Evans cho thấy phần hát trực tiếp chắc chắn và rõ ràng hơn. Dù chỉ là một sân khấu, phần thể hiện vẫn mang đến tín hiệu tích cực sau quãng thời gian anh tham gia Tinh Hà Say Hi.

Gần 3 tháng đồng hành cùng chương trình cũng là khoảng thời gian Wren Evans xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng. Không chỉ thể hiện khả năng sáng tác và sản xuất, nam ca sĩ còn có thêm cơ hội đứng trên nhiều sân khấu với những màu sắc khác nhau. Anh góp mặt trong các tiết mục như IDNAT, Mưa Vội Phóng và đặc biệt là SECRET.

Wren Evans nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi tham gia Tinh Hà Say Hi

Trong số đó, SECRET tại Live Stage 3 là dấu ấn nổi bật. Tiết mục từng vươn lên #1 Video Trending trên YouTube Việt Nam và mang về cho Wren Evans danh hiệu The Hit Icon tại đêm chung kết. Kết thúc chương trình, anh lọt Top 10 chung cuộc và được xướng tên ở hạng mục The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất).

Trước khi bước vào chương trình, Wren Evans đã có gần 6 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2021 với Thích Em Hơi Nhiều. Ca khúc từng vươn lên #1 Apple Music và #1 Spotify Việt Nam, đưa tên tuổi Wren Evans đến gần hơn với khán giả trẻ và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của Vpop.

Trước Tinh Hà Say Hi, Wren Evans đã là gương mặt nổi bật của làng nhạc với khả năng sáng tạo và màu sắc cá nhân rõ rệt

Hai năm sau, nam ca sĩ phát hành album đầu tay LoiChoi: The Neo Pop Punk. Dự án tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng của Wren Evans, với Từng Quen trở thành ca khúc nổi bật nhất. Bài hát từng đứng đầu YouTube Trending Music, iTunes, Apple Music và Spotify Việt Nam. LoiChoi cũng duy trì sức hút trong thời gian dài, trở thành một trong những dự án nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Vpop.

Cuối năm 2025, Wren Evans tiếp tục phát hành album thứ hai NỔ gồm 12 ca khúc. Dự án đạt #6 trên Top Albums Debut Global của Spotify, giúp anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt thứ hạng này. Những thành tích trong âm nhạc cho thấy Wren Evans đã xây dựng được vị trí riêng bằng khả năng sáng tạo và màu sắc cá nhân.

Bên cạnh dấu ấn về sáng tác và sản phẩm, khả năng hát live cũng là một khía cạnh Wren Evans vẫn đang được khán giả theo dõi

Chính sự thay đổi này khiến màn trình diễn mới của Wren Evans được chú ý hơn, nhất là khi đặt cạnh những thành tích âm nhạc mà nam ca sĩ đã có trong những năm qua. Bên cạnh dấu ấn về sáng tác và sản phẩm, khả năng hát live cũng là một khía cạnh Wren Evans vẫn đang được khán giả theo dõi. Màn thể hiện lần này cho thấy nam ca sĩ có những cải thiện nhất định trong kỹ năng trình diễn.

Ảnh: FBNV