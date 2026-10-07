Nam ca sĩ “tạo nét” ngã sóng soài ngay lúc đang diễn, nhìn thôi cũng thấy đau

Cú nhảy đầy tự tin của nam idol bỗng hóa "tai nạn nghề nghiệp".

Sự cố mạo hiểm của Tarzzan (ALLDAY PROJECT) đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Dù lập tức đứng dậy và hỏi thăm khán giả, nam rapper vẫn khiến công chúng bàn tán về phong cách trình diễn của mình.

Tarzzan ngã rầm xuống sàn trong pha lao người mạo hiểm xuống đám đông nhưng lập tức đứng dậy biểu diễn tiếp

Tại đêm diễn mới đây, vì quá hưng phấn, Tarzzan đã quyết định lao người xuống phía dưới khán giả. Tuy nhiên, phần lớn công chúng lúc đó đang bận cầm điện thoại quay phim và trái với dự tính của nam rapper, không có ai kịp đỡ anh. Hậu quả là Tarzzan rơi rầm trực tiếp xuống mặt sàn cứng. Sự việc nam rapper Tarzzan (ALLDAY PROJECT) thực hiện cú nhảy mạo hiểm xuống đám đông khán giả nhưng rơi thẳng xuống sàn nhà đang trở thành chủ đề bàn luận xôn xao trên diễn đàn Theqoo.

Khoảnh khắc làm rất nhiều người hốt hoảng của Tarzzan

Ngay sau cú đáp đất khá đau đớn, chàng rapper lập tức đứng dậy và nhanh chóng trở lại sân khấu hỏi thăm khán giả: "Mọi người ở đây có ổn không? Tôi xin lỗi", đồng thời liên tục kiểm tra tình trạng của những người xung quanh.

Sự cố trên nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn bởi ALLDAY PROJECT hiện đang là một trong những tân binh hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào tháng 6/2025, nhóm nhạc lập tức tạo nên cơn sốt truyền thông khi sở hữu thành viên là cháu gái thuộc gia tộc tài phiệt. Với đĩa đơn chào sân Famous, ALLDAY PROJECT được truyền thông ưu ái gọi là "tân binh khủng long" khi liên tục xô đổ các kỷ lục lượt xem lẫn lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc số. Sức hút bùng nổ giúp nhóm càn quét hàng loạt giải thưởng lớn, nổi bật nhất là danh hiệu Daesang tại Korea Grand Music Awards (KGMA) 2025 chỉ sau 144 ngày ra mắt.

ALLDAY PROJECT được đánh giá có visual sáng cùng cá tính âm nhạc độc lạ so với thị trường âm nhạc “công nghiệp” của Hàn Quốc

Ngay từ màn ra mắt, ALLDAY PROJECT đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc mang đậm tinh thần hip-hop và electropop, được xây dựng dưới sự định hướng của nhà sản xuất nổi tiếng hàng đầu làng giải trí - Teddy. Hai ca khúc Famous và Wicked trong single album đầu tay được nhận xét là bắt tai, hiện đại, đồng thời thể hiện cá tính riêng của nhóm.

Đội hình tân binh khủng long thắng lớn tại KGMA khi chỉ vừa ra mắt được gần 5 tháng

Đặc biệt, Famous đã tạo nên cú bùng nổ truyền thông ngoạn mục khi nhanh chóng vươn lên chiếm giữ Top 1 Trending Music trên YouTube Hàn Quốc, chạm mốc Top 2 Trending toàn cầu và cán mốc hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Không dừng lại ở mảng video, ca khúc còn gây sốt trên các nền tảng nhạc số khi càn quét vị trí Quán quân tại bảng xếp hạng Melon TOP 100 - thành tích hiếm có đối với một nhóm nhạc vừa chào sân. Mô hình nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ vốn không phổ biến tại thị trường Kpop hiện nay cũng trở thành một trong những điểm khiến ALLDAY PROJECT được quan tâm đặc biệt.

“Bá khí” tràn màn hình của ALLDAY PROJECT trong lần comeback mới đây

Nhóm cũng vừa trở lại đường đua âm nhạc sau một thời gian thành viên Annie - cháu ngoại của Lee Myung Hee, Chủ tịch danh dự Tập đoàn Shinsegae và là chắt của nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul - tạm dừng hoạt động để tập trung vào việc học. Trong MV TALK, ALLDAY PROJECT gây chú ý với thần thái đầy tự tin cùng loạt hình ảnh đậm chất hip-hop đường phố.

Các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục cá tính, kết hợp cùng ánh mắt sắc sảo, biểu cảm mạnh mẽ và cách tạo dáng đầy chủ động trước ống kính. Sự kết hợp giữa hình ảnh và tiết tấu hip-hop dồn dập giúp MV duy trì không khí năng động, đồng thời xây dựng diện mạo trưởng thành, sắc sảo hơn cho nhóm trong sản phẩm mở đường CRASH.

TALK đánh dấu màn trở lại sau khoảng 9 tháng 13 ngày kể từ khi phát hành EP đầu tay của ALLDAY PROJECT

Trong đội hình ALLDAY PROJECT, Tarzzan đảm nhận vị trí rapper và là một trong những ca "lạ" độc đáo nhất Kpop hiện nay. Sở hữu ngoại hình "dị" không đi theo chuẩn mực thần tượng thông thường, anh chàng lại có sức hút cực kỳ ma mị và bùng nổ mỗi lần bước lên sân khấu. Dù sở hữu tài năng và thần thái trình diễn miễn chê, câu nói "lắm tài nhiều tật" dường như đang vận vào nam rapper khi anh liên tục vướng phải những lùm xùm bủa vây cùng phong cách trình diễn ngẫu hứng, mạo hiểm đến mức mất kiểm soát.

Chiếc quần lúc nào cũng trong trạng thái "sắp tụt" đã trở thành thương hiệu cá nhân của anh chàng ngay từ những ngày đầu ALLDAY PROJECT ra mắt

Trước đó, Tarzzan từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì phong cách ăn mặc gây tranh cãi và nghi vấn sử dụng từ ngữ nhạy cảm (N-word) trong các phát ngôn hay bài hát hip-hop, dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng fan quốc tế. Sự kết hợp giữa tư duy biểu diễn ngẫu hứng, mạo hiểm đến mức mất kiểm soát cùng chuỗi scandal nhạy cảm khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Dù cú ngã trên sân khấu lần này phần nào được gỡ gạc nhờ cách ứng xử tinh tế và văn minh sau sự cố, đây vẫn là lời cảnh tỉnh lớn dành cho nam rapper. Tarzzan cần tiết chế và cẩn trọng hơn trong cả phong cách biểu diễn lẫn phát ngôn, nhằm giữ an toàn cho bản thân, khán giả và tránh đẩy nhóm vào những rắc rối không đáng có trong tương lai.

Ảnh: X