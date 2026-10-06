Điều Trúc Nhân chưa từng làm trong đời

Thông tin mới nhất của Trúc Nhân ngay lập tức làm nhiều người đứng ngồi không yên.

Tối 6/10, sau nhiều ngày nhá hàng trên trang cá nhân, Trúc Nhân chính thức công bố dự án Tân Mùi - “dự án kép” đánh dấu lần đầu nam ca sĩ tổ chức showcase cá nhân, đồng thời ra mắt album cùng tên. Showcase sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM.

Trước đó, nam ca sĩ hé lộ một số hình ảnh cùng những thông tin úp mở về dự án, trong đó có dòng chú thích “lần đầu tiên sau 14 năm hoạt động nghệ thuật” và “một đêm duy nhất?”. Tạo hình chú hề xuất hiện trong những hình ảnh đầu tiên cũng trở thành một trong những chi tiết gợi mở về Tân Mùi.

Trúc Nhân chính thức thông báo về dự án mới mang tên Tân Mùi

Theo ê-kíp, hình tượng chú hề không chỉ được sử dụng cho phần nhận diện mà còn là điểm mở đầu cho câu chuyện thị giác của Tân Mùi. Hình ảnh Trúc Nhân xuất hiện trước gương với hai phiên bản đối lập gợi mở về những trạng thái và phiên bản khác nhau của nhân vật trong dự án, được tiếp tục khai thác qua âm nhạc và sân khấu.

Tên gọi Tân Mùi cũng được xây dựng từ cách chơi chữ. “Mùi” vừa gợi đến năm sinh của Trúc Nhân, vừa mang nghĩa về một “mùi mới” - diện mạo, sắc thái và trải nghiệm mới mà nam ca sĩ muốn giới thiệu sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Poster nhá hàng trước đó của Trúc Nhân

Đây cũng là lần đầu Trúc Nhân ra mắt một album phòng thu hoàn chỉnh sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời lần đầu tổ chức showcase cá nhân có bán vé. Tân Mùi sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM, với sức chứa gần 2.000 khán giả. Trong đêm diễn, nam ca sĩ sẽ trình diễn các ca khúc trong album mới cùng phần dàn dựng sân khấu được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Hiện ê-kíp chưa công bố đầy đủ thông tin về album, từ số lượng ca khúc đến danh sách bài hát và những khách mời tham gia dự án. Việc giữ lại nhiều chi tiết khiến Tân Mùi vẫn còn khá nhiều ẩn số để khán giả chờ đợi, đặc biệt khi đây là lần đầu Trúc Nhân giới thiệu một album thông qua showcase cá nhân.

Kể từ tháng 1/2026, Trúc Nhân chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc nào khác

Trước khi công bố dự án Tân Mùi, sản phẩm âm nhạc gần nhất của Trúc Nhân là MV Vạn Sự Như Ý, phát hành vào đầu tháng 1/2026. Kể từ thời điểm này, nam ca sĩ chưa giới thiệu thêm một sản phẩm cá nhân mới. Trong nhiều tháng qua, anh chủ yếu xuất hiện trên các sân khấu, chương trình và sự kiện âm nhạc, với lịch biểu diễn tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Trong khoảng thời gian này, Trúc Nhân không hé lộ thêm một dự án âm nhạc cá nhân nào. Vì vậy, những hình ảnh đầu tiên của Tân Mùi xuất hiện sau một thời gian tương đối im ắng về sản phẩm mới. Việc nam ca sĩ lựa chọn công bố cùng lúc album và showcase cũng khiến dự án trở thành dấu mốc đáng chú ý trong lịch trình hoạt động năm nay.

Vạn Sự Như Ý - Trúc Nhân

Trước đó, Vạn Sự Như Ý là sản phẩm được Trúc Nhân phát hành trong mùa nhạc Tết 2026. Ca khúc do DTAP sản xuất, quy tụ 68 nghệ sĩ Việt tham gia, trong đó có Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi, Ông Cao Thắng... Với số lượng nghệ sĩ góp mặt lớn, MV được xây dựng theo hướng một sản phẩm âm nhạc có quy mô, đồng thời khai thác không khí vui tươi đặc trưng của dịp đầu năm.

Sau khi phát hành, Vạn Sự Như Ý từng vươn lên vị trí số 1 Top Trending YouTube Việt Nam. Phần vũ đạo “tằng tằng tắng tăng” trong MV cũng được khán giả chú ý, góp phần giúp ca khúc tiếp tục xuất hiện trong các nội dung liên quan đến mùa nhạc Tết. Đây là sản phẩm gần nhất của Trúc Nhân trước khi anh chuyển sang giới thiệu Tân Mùi.

Trúc Nhân là ca sĩ Việt được nhiều khán giả yêu thích

Trong hơn 14 năm hoạt động, Trúc Nhân xây dựng dấu ấn qua những ca khúc như Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Người Ta Có Thương Mình Đâu, Sáng Mắt Chưa và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Nam ca sĩ cũng được biết đến với cách kết hợp âm nhạc, hình ảnh và trình diễn trong các sản phẩm cá nhân, bên cạnh việc tham gia nhiều chương trình truyền hình và sân khấu.

Vì vậy, Tân Mùi cũng đánh dấu lần trở lại với một dự án âm nhạc riêng sau khoảng 9 tháng. Showcase ngày 31/10 vì thế những hình ảnh mới và sản phẩm âm nhạc mới của Trúc Nhân sau thời gian dài đang nhận được sự chờ đợi từ khán giả.

Ảnh: FBNV