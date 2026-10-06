Sân khấu đầu tiên của Trang Pháp tại Trung Quốc

Sau hơn 3 tháng kể từ chung kết chương trình Đạp Gió 2026, Trang Pháp lần đầu tiên biểu diễn solo tại Trung Quốc.

Sau hơn 3 tháng kể từ chung kết chương trình Đạp Gió 2026 diễn ra chương trình truyền hình thực tế giúp Trang Pháp có thêm độ nhân diện nhất định tại Trung Quốc. Mới đây, Trang Pháp đã có sân khấu solo đầu tiên tại thị trường tỷ dân này và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc nhờ khả năng hát live, vũ đạo cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Trang Pháp đã có sân khấu solo đầu tiên tại thị trường tỷ dân này và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc

Tối 5/10, tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, Trang Pháp có sân khấu solo đầu tiên tại thị trường tỷ dân sau hành trình tại Đạp Gió 2026. Nữ ca sĩ góp mặt trong concert Thanh Xuân Vô Hạn - Đại Nhạc Hội Vu Hồ cùng Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân trước hơn 25.000 khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi trong năm một nghệ sĩ Việt xuất hiện với thời lượng biểu diễn riêng tại một đại nhạc hội quy mô lớn ở nước ngoài.

Trang Pháp biểu diễn ca khúc Barbie

Trang Pháp tiếp tục thể hiện kỹ năng trình diễn ấn tượng

Trang Pháp mang đến tổng cộng 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Cô mở màn với Barbie trong phiên bản sân khấu mới, tiếp tục với Hayho trước khi đưa khán giả trở lại với ca khúc từng gây chú ý tại Đạp Gió - Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em. Không chỉ gây chú ý bởi khả năng hát live, nữ ca sĩ còn ghi điểm với vũ đạo chắc nhịp, những động tác hình thể dứt khoát và phong thái trình diễn tự tin, giúp phần biểu diễn giữ được năng lượng xuyên suốt.

Vô Song - ca khúc do chính Trang Pháp sáng tác bằng tiếng Việt, được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Trung

Một trong những tiết mục đặc biệt đáng chú ý nhất là Vô Song - ca khúc do chính Trang Pháp sáng tác bằng tiếng Việt, được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Trung và lần đầu được cô trình diễn trọn vẹn trước khán giả tại đây. Sau màn trình diễn, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn ca khúc sớm có bản phát hành chính thức trên các nền tảng âm nhạc. Việc một nghệ sĩ Việt tự sáng tác, chuyển ngữ và thể hiện ca khúc bằng tiếng Trung trên sân khấu Trung Quốc cũng trở thành một trong những điểm được khán giả chú ý.

Sau đêm diễn, nhiều video do khán giả Trung Quốc ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội cùng những phản hồi tích cực dành cho Trang Pháp

Set diễn khép lại với ca khúc Moonlight và Chỉ Là. Xuyên suốt 6 bài hát, nữ ca sĩ kết hợp hát live với nhào lộn cột, dance sport, đu xà và các kỹ thuật trình diễn đòi hỏi thể lực cao. Khoảng 70% thời lượng giao lưu với khán giả cũng được Trang Pháp thực hiện bằng tiếng Trung.

Sau đêm diễn, nhiều video do khán giả Trung Quốc ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội cùng những phản hồi tích cực dành cho Trang Pháp. Một khán giả nhận xét cô là “nữ thần của sân khấu live”, đồng thời cho rằng phần trình diễn khiến người xem lập tức muốn trở thành fan.

Người khác đánh giá sân khấu solo đầu tiên của Trang Pháp tại Trung Quốc cho thấy danh hiệu Quán quân Đạp Gió Việt Nam là có cơ sở, đặc biệt ở khả năng hát và nhảy. Một số khán giả tiếp tục dành lời khen cho kỹ năng hát live, tiếng Trung ngày càng tiến bộ và trạng thái biểu diễn ổn định sau 6 tiết mục liên tiếp.

Sân khấu của Trang Pháp tại Trung Quốc nhận về nhiều lời đánh giá tích cực

Thậm chí có người di chuyển từ Hợp Phì đến Vu Hồ chỉ để xem Trang Pháp và bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ sớm có tour diễn cá nhân tại Trung Quốc. Từ một gương mặt được biết đến qua Đạp Gió, Trang Pháp đang từng bước tạo dấu ấn riêng tại thị trường này bằng chính những sân khấu solo, âm nhạc và khả năng trình diễn của mình.

Trang phục của Trang Pháp tại sân khấu solo đầu tiên ở Trung Quốc cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Một số bài đăng đặt thiết kế của nữ ca sĩ cạnh trang phục Chiquita (BABYMONSTER) trong tour diễn gần đây, chỉ ra những điểm tương đồng

Bên cạnh phần trình diễn, trang phục của Trang Pháp tại sân khấu solo đầu tiên ở Trung Quốc cũng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Sau màn biểu diễn, một số bài đăng đặt thiết kế của nữ ca sĩ cạnh trang phục Chiquita (BABYMONSTER) trong tour diễn gần đây, chỉ ra những điểm tương đồng về phom dáng, cách kết hợp áo crop top cùng quần short và các chi tiết trang trí trên trang phục. Những bài đăng này thu hút nhiều bình luận từ khán giả, khiến câu chuyện về thiết kế sân khấu được bàn luận bên cạnh phần trình diễn của Trang Pháp. Trước những ý kiến trên, stylist của nữ ca sĩ đã lên tiếng làm rõ quá trình thực hiện trang phục.

Chia sẻ của stylist phụ trách trang phục của Trang Pháp trong đêm diễn ngày 5/10

Theo chia sẻ của stylist, thiết kế được phát triển từ một moodboard và định hướng ban đầu dành riêng cho sân khấu ngày 5/10, với ý tưởng bắt đầu từ phom crop top đỏ kết hợp quần short, sau đó phát triển thêm hệ đính kết, đá, hạt rủ và motif cánh bướm ở phần ngực. Stylist đồng thời cho biết moodboard có sử dụng nhiều nguồn hình ảnh và ngôn ngữ thị giác khác nhau để tham khảo trong quá trình lên concept, vì vậy việc một số yếu tố hoặc cảm giác thị giác tương đồng với trang phục khác không đồng nghĩa thiết kế được sao chép từ một nghệ sĩ hay bộ trang phục cụ thể. Hiện tại chủ đề xoay quanh trang phục của Trang Pháp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Tháng 4/2026, Trang Pháp trở thành đại diện Việt Nam tiếp theo tham gia chương trình truyền hình thực tế ăn khách của Trung Quốc Đạp Gió. Trong chương trình, nữ ca sĩ liên tục để lại dấu ấn qua các sân khấu hát, nhảy, rap, sáng tác và 3 lần vươn lên Top 1 Hot Search Weibo, với Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại, DNA và Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em.

Trang Pháp được yêu thích tại Trung Quốc sau chương trình Đạp Gió

Thành tích này cũng giúp Trang Pháp trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tính đến hiện tại có 3 lần đạt Top 1 Hot Search Weibo trong một chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc. Dù không có mặt trong Top Thành Đoàn, cô vẫn để lại nhiều dấu ấn trong hành trình tại Đạp Gió, đặc biệt ở khả năng trình diễn đa dạng và mức độ quan tâm từ khán giả Trung Quốc.

Ảnh: FBNV/chụp màn hình