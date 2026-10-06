The Weeknd và đại tiệc ánh sáng kì ảo của The After Hours til Dawn Tour: Lý do “một nửa Việt Nam” có mặt tại Singapore 2 ngày cuối tuần

Những ngày cuối tuần vừa qua, rất nhiều khán giả Việt Nam, bao gồm cả nhiều nghệ sĩ có tên tuổi như ca sĩ Erik, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, người mẫu Châu Bùi... đã có mặt tại Singapore để tham dự 2 đêm nhạc của The Weeknd trong khuôn khổ After Hours til Dawn Tour.

Đây là tour diễn có quy mô lớn nhất và tham vọng nhất của nam nghệ sĩ Canada, đã “càn quét” doanh thu suốt 5 năm qua (2022 - 2026) khi đi qua các SVĐ lớn nhất ở Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Âu và Australia trước khi bước vào chặng châu Á cuối cùng từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Sau Tokyo và Jakarta, Singapore là điểm dừng thứ ba của chặng này, với hai đêm 2 và 3/10 tại SVĐ Quốc gia Singapore đều đã bán hết vé, thu hút hơn 55.000 khán giả cho mỗi đêm. Sau Singapore, tour tiếp tục đến Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Hong Kong (Trung Quốc) và chính thức khép lại tại Kuala Lumpur (Malaysia) đầu tháng 11.

Những ngày cuối tuần vừa qua, rất nhiều khán giả Việt Nam đã có mặt tại Singapore để tham dự 2 đêm nhạc của The Weeknd trong khuôn khổ After Hours til Dawn Tour

After Hours Til Dawn Tour hiện tại đang là tour diễn thành công thứ 3 trong lịch sử với doanh thu cộng dồn đã vượt mốc 1 tỉ USD, chỉ xếp sau The Eras Tour của Taylor Swift (2.1 tỉ USD) và Music of The Spheres Tour của Coldplay (1.5 tỉ USD). Con số này cũng đồng thời giúp The Weeknd “soán ngôi” huyền thoại Elton John để sở hữu danh hiệu “tour diễn của nam nghệ sĩ có doanh thu cao nhất mọi thời đại”. Khi hoàn tất công bố doanh thu, không ít khả năng The Weeknd có thể vượt qua cả Coldplay để vươn lên vị trí số 2.

Thế giới hậu tận thế của The Weeknd: đại thảm họa vũ trụ quét sạch văn minh nhân loại và tia hi vọng khi bình minh ló dạng!

Trước khi đặt chân tới Singapore, After Hours Til Dawn Tour đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế, đặc biệt ở cách The Weeknd biến tour diễn thành một trải nghiệm trình diễn có quy mô lớn và tham vọng về mặt thị giác. The Guardian, sau đêm diễn tại Manchester năm 2023, gọi đây là một “hành trình ngoạn mục xuyên qua nền nhạc pop hậu tận thế”, đồng thời mô tả sân khấu với robot, lửa và hệ thống thị giác khổng lồ như một “cuộc oanh tạc thị giác và âm thanh” đầy cuốn hút. The Washington Post tập trung vào tính sân khấu của chương trình, nhận xét The Weeknd sở hữu “cảm quan sân khấu được trau chuốt kỹ lưỡng”. Trong khi đó, Los Angeles Times khi đánh giá đêm diễn tại SoFi Stadium năm 2025 mô tả màn trình diễn của The Weeknd là “được thực hiện trơn tru đến mức gần như không có sơ suất, với chất lượng trình diễn hoàn hảo”, NME cũng dành sự chú ý đặc biệt cho thiết kế tổng thể của sân khấu, gọi đêm diễn Manchester là một “bom tấn thực sự”.

Trước khi đặt chân tới Singapore, After Hours Til Dawn Tour đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế, đặc biệt ở cách The Weeknd biến tour diễn thành một trải nghiệm trình diễn có quy mô lớn và tham vọng về mặt thị giác

Sân khấu chính được dựng như một thành phố hậu tận thế đang ở trong trạng thái đổ nát - những công trình kiến trúc khổng lồ, hoang tàn và lạnh lẽo phủ kín đường chân trời, tạo nên một bối cảnh hoang tàn, lạnh lẽo, bất an. Đây không phải một ý tưởng ngẫu nhiên: nó kết nối trực tiếp với thế giới âm nhạc của The Weeknd, vốn luôn tồn tại giữa những gam màu u tối, những ám ảnh nội tâm, sự cô độc, có cả dục vọng, mất mát và những suy tư về chính con người. Khi những giai điệu ấy vang lên giữa một thành phố bị bỏ lại sau thảm họa hủy diệt nhân loại, chỉ còn phần âm nhạc và phần cảnh trí tôn vinh thế giới nghệ thuật u tối của The Weeknd.

Không dừng ở sân khấu chính, hệ thống đường băng runway được kéo dài và mở rộng gần như khắp mặt sân và một pho tượng người phụ nữ cao tới 12 mét, phủ lớp kim loại vàng tạo ra một dấu ấn rất đặc biệt

Không dừng ở sân khấu chính, hệ thống đường băng runway được kéo dài và mở rộng gần như khắp mặt sân, giúp The Weeknd liên tục di chuyển giữa các khu vực, giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp đáng kể. Nhưng tâm điểm thị giác gây ấn tượng mạnh nhất lại nằm ở sân khấu phụ: một pho tượng người phụ nữ cao tới 12 mét, phủ lớp kim loại vàng, được tạo nên từ sự hợp tác giữa The Weeknd và nghệ sĩ thị giác nổi tiếng người Nhật Bản Hajime Sorayama. Sorayama vốn được biết đến với hình tượng phụ nữ robot mang vẻ đẹp cơ khí, gợi cảm và siêu thực; vì vậy, sự xuất hiện của tác phẩm này trong thế giới hậu tận thế của After Hours Til Dawn tạo ra một thông điệp rất đặc biệt. Giữa một thành phố hoang tàn, một cơ thể nữ khổng lồ bằng kim loại vàng lại đứng sừng sững như một biểu tượng của vẻ đẹp, dục vọng, quyền lực và sự bất tử.

The Weeknd cùng 55.000 khán giả tại Singapore

Đêm diễn bắt đầu bằng Baptized In Fear, khi The Weeknd xuất hiện trong trang phục đen cùng chiếc mặt nạ lấp lánh với đôi mắt laser xanh, lập tức đưa 55.000 khán giả vào thế giới hậu tận thế lạnh lẽo của After Hours Til Dawn. Từ Open Hearts, Wake Me Up, After Hours đến Starboy, Heartless, Faith và Cry For Me, chương trình liên tục chuyển đổi giữa những sắc thái tăm tối, dồn dập và giàu năng lượng, trước khi mở rộng sang màu sắc dance-pop và điện tử với São Paulo, Take My Breath, Sacrifice, How Do I Make You Love Me? và Can’t Feel My Face. Phần giữa đêm diễn tiếp tục đưa khán giả trở về những lát cắt khác nhau trong hành trình âm nhạc của The Weeknd, từ Lost in the Fire, Kiss Land, Often, The Hills đến Timeless, rồi nối sang chuỗi ca khúc quen thuộc hơn như One Of The Girls, Out Of Time, I Feel It Coming và Die For You, Wicked Games, Call Out My Name, The Abyss,... Các bản hit nổi danh nhất của anh cũng được đưa đầy đủ vào set list gồm Save Your Tears và đặc biệt là Blinding Lights.

The Weeknd mang đến một setlist đưa khán giả trở về những lát cắt khác nhau trong hành trình âm nhạc của The Weeknd

Hai ca khúc cuối cùng, House Of Balloons và Moth To A Flame, được dành cho phần encore - và cũng là lúc toàn bộ thế giới hậu tận thế mà The Weeknd đã dựng nên suốt hơn hai tiếng bắt đầu hé mở một lối thoát. Sau hàng loạt hình ảnh đổ nát, bóng tối, lửa, ánh sáng trên màn hình LED lúc này dần tạo nên hình ảnh như một cánh cổng đang mở ra ở cuối đường hầm. Từ một sân khấu xuyên suốt chương trình được bao phủ bởi cảm giác về sự hủy diệt, khung cảnh cuối cùng lại hướng về ánh sáng và niềm hi vọng.

The Weeknd trình diễn liên tục trong hơn hai tiếng

House Of Balloons đưa khán giả trở về một trong những dấu mốc đầu tiên của The Weeknd, trước khi Moth To A Flame khép lại đêm diễn trong một không gian ngập tràn ánh sáng. Nếu phần lớn After Hours Til Dawn là hành trình đi xuyên qua bóng tối, thì hình ảnh cuối cùng ấy giống như lời nhắn rằng phía bên kia của tất cả những hỗn loạn vẫn còn một cánh cửa dẫn lối đến ánh sáng - một kết thúc tích cực và giàu tính biểu tượng cho một chương trình vốn được xây dựng từ ý tưởng khá u ám về đại thảm họa kéo dài cho đến bình minh.

Một trong những điều thuyết phục nhất ở After Hours Til Dawn tại Singapore nằm ở chính phần trình diễn đầy nội lực trong giọng hát của The Weeknd. Trong hơn hai tiếng, anh gần như không cho mình một khoảng nghỉ thực sự, liên tục di chuyển giữa sân khấu chính, các đường runway và những khu vực gần khán giả, đồng thời đi qua gần 40 ca khúc.

Nhưng có lẽ hạng mục khiến After Hours Til Dawn tại Singapore thực sự vượt khỏi khái niệm một concert thông thường chính là phần thiết kế ánh sáng

Nhưng có lẽ hạng mục khiến After Hours Til Dawn tại Singapore thực sự vượt khỏi khái niệm một concert thông thường chính là phần thiết kế ánh sáng. Không phải kiểu ánh sáng được sử dụng để đơn thuần làm nổi bật nghệ sĩ hay tô điểm cho sân khấu, hệ thống lighting ở đây tham gia trực tiếp vào việc kể câu chuyện về thế giới hậu tận thế của The Weeknd. Hàng loạt lớp ánh sáng, laser, beam, hiệu ứng chuyển động và những mảng tối được điều khiển với độ chính xác cao, liên tục thay đổi theo âm nhạc, tạo ra cảm giác về một không gian khổng lồ đang sống và biến đổi ngay trước mắt hàng chục nghìn khán giả.

Màn trình diễn ánh sáng trong concert của The Weeknd tại Singapore

Đáng nói hơn, ở quy mô SVĐ sức chứa rất lớn, nơi khoảng cách giữa sân khấu và những hàng ghế xa nhất có thể khiến nhiều chi tiết thị giác dễ bị "loãng", ê-kíp vẫn mạnh tay sử dụng những cấu trúc ánh sáng có độ phủ và cường độ cực lớn, từ những cột beam xuyên qua màn đêm, các cụm laser quét ngang toàn bộ không gian cho tới những khoảnh khắc thực sự bùng nổ kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, các cột lửa và pháo sáng.

Khán giả của The Weeknd không chỉ đang xem một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu - họ đang đứng bên trong một tác phẩm sắp đặt khổng lồ, nơi âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc và ánh sáng hòa quyện đến tuyệt vời

Nhìn nhận một cách tổng quan, The Weeknd cho thấy tham vọng của mình không chỉ dừng lại ở việc làm một sân khấu hoành tráng nhưng trống rỗng. Anh đang đặt để âm nhạc của mình kết hợp hài hòa với nhãn quan nghệ thuật độc đáo. Thành phố đổ nát đại diện cho sự sụp đổ; pho tượng vàng lại đại diện cho vẻ đẹp tồn tại giữa đống đổ nát; còn The Weeknd di chuyển giữa hai không gian ấy như một nhân vật trung tâm của chính thế giới mà anh tạo ra, dẫn dắt khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc bằng âm nhạc. Khán giả của The Weeknd không chỉ đang xem một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu - họ đang đứng bên trong một tác phẩm sắp đặt khổng lồ, nơi âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc và ánh sáng hòa quyện đến tuyệt vời.

Kinh nghiệm từ khâu vận hành của Singapore cho các sự kiện lớn từ sao quốc tế hàng đầu thế giới

Bên cạnh quy mô của sân khấu, công tác tổ chức tại Singapore cũng là một điểm đáng ghi nhận. Với 55.000 khán giả mỗi đêm tại National Stadium, đơn vị vận hành chủ động khuyến nghị khán giả sử dụng phương tiện công cộng và đến sớm để giảm áp lực giao thông; bản thân sân vận động cũng nằm ngay trong mạng lưới MRT, giúp việc di chuyển đến và rời khỏi concert tương đối thuận tiện.

Bên cạnh quy mô của sân khấu, công tác tổ chức tại Singapore cũng là một điểm đáng ghi nhận

Với khán giả Việt Nam, Singapore vì thế có rất nhiều lợi thế để trở thành một điểm đến concert quốc tế: khoảng cách địa lý gần, đường bay thuận tiện, hệ thống MRT kết nối tốt, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi và việc tự di chuyển, ăn uống hay xử lý các tình huống phát sinh trong một chuyến đi ngắn tương đối dễ dàng. Ngay cả quy trình check-in vé vào sân cũng được số hóa cao cho thấy một hệ sinh thái được chuẩn bị khá rõ ràng, tổ chức bài bản cho những sự kiện có lượng người tham dự rất lớn.

Với The Weeknd - một trong những nghệ sĩ hoạt động toàn cầu lớn nhất hiện nay - việc khán giả Việt sẵn sàng dành một chuyến đi riêng để xem trực tiếp một show diễn sân vận động chất lượng xứng tầm của một ngôi sao hạng S toàn cầu

Đó cũng là lý do SVĐ Quốc gia Singapore trong hai đêm 2 và 3/10 không chỉ là nơi quy tụ khán giả Singapore mà còn trở thành điểm hẹn của người hâm mộ từ nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có rất đông khán giả Việt Nam, thậm chí có cả những nghệ sĩ Việt chủ động bay sang để thưởng thức chương trình. Với The Weeknd - một trong những nghệ sĩ hoạt động toàn cầu lớn nhất hiện nay - việc khán giả Việt sẵn sàng dành một chuyến đi riêng để xem trực tiếp một show diễn sân vận động chất lượng xứng tầm của một ngôi sao hạng S toàn cầu.