Bài hát Việt khó hiểu nhất lúc này: Cả triệu người không biết hát thế nào, nghe đến cuối mới ngỡ ngàng

Một bài hát đang làm cõi mạng xôn xao vì ai cũng hỏi cách hát.

Thời gian gần đây, một ca khúc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, và bất ngờ trở thành xu hướng được nhiều người sử dụng. Đáng chú ý, Ngược Lối Yêu của Vicky Nhung ra mắt từ cuối năm 2023, đang có màn “ngược dòng” đáng chú ý khi trở lại và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bài hát Ngược Lối Yêu của Vicky Nhung đang viral trên mạng xã hội

Ngược Lối Yêu là bản ballad buồn do Vicky Nhung sáng tác và thể hiện, ra mắt ngày 28/11/2023. Ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu có thật do một khán giả gửi đến nữ ca sĩ, xoay quanh sự phản bội và cảm giác đau đớn khi một mối quan hệ tưởng như bền chặt bất ngờ đổ vỡ. Phần ca từ mang màu sắc buồn, kể lại tâm trạng của một người đối diện với tổn thương nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo sau chia tay.

Phiên bản cover của một TikToker làm ca khúc Ngược Lối Yêu bất ngờ viral

Bắt đầu từ một video của một TikToker, ca khúc bất ngờ có thêm một vòng đời mới trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, nữ TikToker mở đầu bằng câu hỏi “Bài này hát như thế nào?” rồi cất giọng thể hiện hai câu đầu của Ngược Lối Yêu với cách hát khiến người xem dễ lầm tưởng đây chỉ là một màn cover mang tính giải trí. Tuy nhiên, khi chuyển sang phần điệp khúc, cô bất ngờ đổi giọng và thể hiện hoàn toàn khác, khoe chất giọng nội lực, sáng và giàu cảm xúc.

Sự tương phản giữa phần mở đầu và điệp khúc trở thành điểm gây chú ý của video. Nhiều người bất ngờ khi nhận ra cô gái tưởng như đang hát vui lại sở hữu giọng hát tốt, khiến đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Không ít bình luận cho rằng đây giống một màn “đánh lừa” người xem khi cố tình tạo cảm giác hát dở ở phần đầu rồi bất ngờ “bung giọng” ở đoạn cao trào, tạo nên cú twist khiến người xem nhớ đến video và muốn xem lại.

Video của nữ TikToker đã vượt hơn 11 triệu lượt xem

Kéo theo một trào lưu cover bài hát Ngược Lối Yêu với mở đầu video bằng việc hỏi "Bài này hát như thế nào?”

Sau khi được chia sẻ trên nhiều nền tảng, video của nữ TikToker nhanh chóng thu hút sự chú ý và hiện đã cán mốc hơn 11 triệu lượt xem. Từ một clip cover mang tính giải trí, đoạn video dần tạo nên một trào lưu mới trên TikTok khi hàng loạt người dùng bắt đầu thực hiện phiên bản của riêng mình, cùng sử dụng câu mở đầu “Bài này hát như thế nào?” rồi chuyển sang khoe giọng ở phần điệp khúc.

Điểm thú vị là không phải video nào cũng tạo được cú “bẻ lái” giống bản gốc. Bên cạnh những màn thể hiện khiến người xem bất ngờ bởi giọng hát tốt, nhiều clip lại gây cười vì phần thể hiện ở hai câu đầu hoặc điệp khúc không thực sự ấn tượng. Chính sự đa dạng trong cách bắt trend khiến format này tiếp tục được biến tấu, từ những màn cover nghiêm túc đến các video thiên về giải trí.

Phiên bản Ngược Lối Yêu của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh

Sự lan rộng của trào lưu cũng khiến nhiều người tò mò về việc vì sao một bài hát liên tục được đặt cùng câu hỏi “Bài này hát như thế nào?”. Từ một video cover gây chú ý, Ngược Lối Yêu của Vicky Nhung bất ngờ được một bộ phận khán giả trẻ tìm nghe lại. Đặc biệt là phiên bản song ca với Chu Thúy Quỳnh qua đó tạo nên màn “lội ngược dòng” khá đặc biệt cho ca khúc đã phát hành gần 3 năm.

Trên TikTok, âm thanh Ngược Lối Yêu hiện đã được sử dụng hơn 1 triệu lần

Trên TikTok, âm thanh Ngược Lối Yêu hiện đã được sử dụng hơn 1 triệu lần. Sức hút của trào lưu cũng góp phần đưa phiên bản live của ca khúc trở lại các bảng xếp hạng YouTube. Bản Ngược Lối Yêu song ca với Chu Thúy Quỳnh đang đạt vị trí #6 YouTube Vietnam Daily Chart. Video hiện tại đã vượt mốc hơn 8,3 triệu lượt xem sau hơn 3 tháng đăng tải.

Ngược Lối Yêu đang đạt vị trí #6 YouTube Vietnam Daily Chart

Phần thể hiện của Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh được chú ý nhờ sự hòa quyện của hai màu giọng. Vicky Nhung hát mềm và da diết, còn Chu Thúy Quỳnh có chất giọng vang, khỏe, đặc biệt nổi bật ở những câu cao trào. Sự kết hợp này khiến phần điệp khúc của Ngược Lối Yêu trở nên cuốn hút và giàu cảm xúc hơn.

Từ một ca khúc phát hành cách đây 3 năm, Ngược Lối Yêu bất ngờ viral trở lại khi liên tục xuất hiện những đoạn clip hỏi “Bài này hát thế nào?”, khiến nhiều người tò mò tìm đến bản gốc. Đến nay, ca khúc vẫn được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội và tiếp tục xuất hiện trong nhiều video cover.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình