Lần đầu đặt chân đến Lai Châu, Viettel Y-Fest 2026 mang theo một đêm nhạc hàng vạn khán giả, nhưng dư âm còn đến từ sự kết hợp giữa công nghệ, văn hóa bản địa và những trải nghiệm mới giữa miền Tây Bắc.

Y-Fest lần đầu đến Lai Châu, sức nóng có từ trước giờ khai màn





Từ cuối tháng 9, không khí Viettel Y-Fest 2026 đã ngập tràn khắp các tuyến phố tại Lai Châu. Pano, băng rôn quảng bá xuất hiện dày đặc tại khu vực trung tâm, trong khi đại sân khấu tại Quảng trường Nhân dân tỉnh được khẩn trương hoàn thiện cho sự kiện âm nhạc quy mô lớn bậc nhất địa phương trong năm.

Đây là lần đầu tiên Y-Fest đến với Lai Châu, đồng thời lựa chọn nơi đây làm điểm khởi động cho mùa sự kiện 2026 mang chủ đề "Beat of Life - Nhịp điệu cuộc sống". Sự kiện mở ra cơ hội để người dân miền núi trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng mà không phải di chuyển xuống các thành phố lớn. Không khí lễ hội còn lan tỏa ra ngoài sân khấu thông qua các gian hàng công nghệ của Viettel tại quảng trường, tạo thêm điểm hẹn khám phá giải trí và dịch vụ số tiện ích cho người dân.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội tối 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, mở cửa hoàn toàn miễn phí cùng khu Fan Zone sát sân khấu. Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ đa màu sắc được giới trẻ săn đón gồm Hòa Minzy, Phương Ly, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, Double2T và DJ Emma. Toàn bộ vé phát hành trước đó đều nhanh chóng được đăng ký hết, thu hút đông đảo người dân địa phương và lượng lớn khán giả từ các tỉnh lân cận đổ về tham dự.

Y-Fest không bắt đầu và kết thúc ở sân khấu

Bên cạnh đêm nhạc chính, Y-Fest Lai Châu được xây dựng thành một chuỗi ngày hội tích hợp âm nhạc, công nghệ số, văn hóa và du lịch trong suốt hai ngày 2 và 3/10.

Tại khu vực quảng trường, Viettel bố trí loạt không gian trải nghiệm công nghệ 5G tốc độ cao, hệ sinh thái số Viettel Tammi và dịch vụ truyền hình TV360, mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu những tiện ích hiện đại và tham gia nhiều hoạt động tương tác sôi nổi.

Điểm nhấn riêng của Y-Fest 2026 tại Lai Châu nằm ở sự giao thoa hài hòa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc văn hóa truyền thống. Khoảng 200 diễn viên quần chúng thuộc các dân tộc Mông, Giáy, Lự và Thái đã được huy động tham gia các hoạt động diễn diễu đường phố, giới thiệu nét đẹp trang phục và giai điệu dân gian độc đáo của các cộng đồng sinh sống tại địa phương.

Sau một đêm nhạc, điều gì ở lại với Lai Châu?

Việc lựa chọn Lai Châu làm điểm mở màn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Y-Fest đặt chân đến mảnh đất Tây Bắc, tạo điểm nhấn lớn cho đời sống tinh thần của nhân dân năm 2026.

Chia sẻ về sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Viettel Lai Châu, cho biết: "Y-Fest lần đầu đến với Lai Châu là một dấu mốc đặc biệt. Chúng tôi mong muốn mang đến một chương trình âm nhạc hiện đại, nhưng đồng thời tạo ra nhiều điểm chạm để người dân và du khách trải nghiệm công nghệ, văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Công tác phối hợp đang được chuẩn bị theo hướng đồng bộ để khán giả có một trải nghiệm trọn vẹn và an toàn".

Ở góc độ địa phương, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn Y-Fest không chỉ được nhìn nhận như một đêm nhạc, mà là một chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Đây là dịp để người dân được thưởng thức một chương trình giải trí quy mô lớn. Đồng thời để du khách cảm nhận rõ hơn những nét riêng của Lai Châu thông qua văn hóa, cảnh quan, sản vật và con người địa phương".

Những cam kết này đã hiện thực hóa mục tiêu biến Y-Fest thành không gian kết nối đa chiều giữa công nghệ số, âm nhạc và du lịch địa phương. Sau Lai Châu, hành trình "Beat of Life - Nhịp điệu cuộc sống" của Viettel dự kiến tiếp tục lăn bánh đến Cần Thơ, Cà Mau, Hà Nội, Khánh Hòa và Đà Nẵng, mang tinh thần tri ân khách hàng và tôn vinh nét đặc trưng văn hóa của từng vùng miền trên khắp cả nước.