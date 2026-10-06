Tóc Tiên lại làm quốc tế phải “nháo nhào”

Tóc Tiên đang làm hàng triệu dân mạng quốc tế xôn xao.

Thông tin Tóc Tiên tham gia Eurovision Asia vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ trong nước. Ngày 3/10, nữ ca sĩ lần đầu trình diễn các ca khúc trong EP được thực hiện cho hành trình tham gia chương trình, trước khi chính thức lựa chọn một tiết mục để mang đến đêm chung kết tại Thái Lan.

Tóc Tiên tiếp tục nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến phần thể hiện mà Tóc Tiên sẽ mang đến tại Eurovision Asia

Sau màn trình diễn, ca khúc Em Tiên được công bố là bài hát Tóc Tiên lựa chọn để dự thi tại chung kết Eurovision Asia. Ngay khi thông tin được công bố, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến phần thể hiện mà Tóc Tiên sẽ mang đến tại Eurovision Asia.

Ngay sau khi Em Tiên được xác nhận là ca khúc Tóc Tiên mang đến Eurovision Asia, phần trình diễn của nữ ca sĩ nhanh chóng được khán giả quốc tế bàn luận trên X. Nhiều khán giả quốc tế dành lời khen cho Em Tiên nhờ màu sắc sôi động và cách kết hợp các yếu tố văn hóa Việt Nam vào một ca khúc hiện đại. Phần drop được xem là điểm “ăn tiền” của bài hát khi tạo ra khoảnh khắc bùng nổ, đồng thời giúp tiết mục có dấu ấn riêng. Có đoạn video về Tóc Tiên thậm chí đã vượt mốc 1,5 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận xung quanh đó.

Video về Tóc Tiên trên X thu hút hơn cả triệu lượt xem

Bên cạnh ca khúc, khả năng làm chủ sân khấu của Tóc Tiên cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ vừa hát vừa thực hiện vũ đạo với cường độ cao nhưng vẫn giữ được sự ổn định trong phần trình diễn. Cách cô di chuyển, tương tác với máy quay và kiểm soát từng đoạn cao trào khiến nhiều khán giả cho rằng Tóc Tiên có kinh nghiệm sân khấu rõ rệt. Đây cũng là yếu tố khiến một số người bắt đầu đánh giá Việt Nam là đại diện có khả năng cạnh tranh tại chung kết.

Tóc Tiên nhận về nhiều nhận xét tích cực sau màn trình diễn vào tối 3/10

Từ những phản ứng này, một bộ phận người hâm mộ Eurovision thậm chí bắt đầu đưa Việt Nam vào nhóm những đại diện có khả năng cạnh tranh vị trí cao. Trên X xuất hiện những dự đoán Tóc Tiên có thể góp mặt trong Top 5, thậm chí Top 1 nếu phần trình diễn tại chung kết được nâng cấp tốt hơn. Một số bình luận còn gọi Việt Nam là cái tên có thể tạo bất ngờ tại mùa đầu tiên của Eurovision Asia.

Tuy nhiên, Em Tiên cũng không nhận được sự đồng tình tuyệt đối. Một số khán giả cho rằng ca khúc khá đặc biệt nhưng chưa chắc phù hợp với sân khấu Eurovision. Phần drop được đánh giá là điểm nhấn của tiết mục, song cũng có ý kiến cho rằng đoạn này chưa đủ bùng nổ và có thể khiến ca khúc mất lợi thế nếu đặt cạnh những màn trình diễn thiên về sân khấu của các đối thủ khác.

Tuy nhiên, nhiều khán giả quốc tế nhận định Tóc Tiên vẫn sẽ phải cạnh tranh với những đại diện đáng gờm khác như Philippines, Lào hay chủ nhà Thái Lan

Bên cạnh đó, không ít người vẫn cho rằng Tóc Tiên sẽ phải cạnh tranh với những đại diện đáng gờm khác như Philippines, Lào hay chủ nhà Thái Lan. Đây đều là những quốc gia có màu sắc âm nhạc riêng và được cộng đồng Eurovision theo dõi từ sớm.

Sự trái chiều này cũng khiến Em Tiên trở thành một trong những tiết mục được bàn luận đáng chú ý trước thềm Eurovision Asia. Từ một ca khúc vừa được lựa chọn, màn trình diễn của Tóc Tiên đã bắt đầu xuất hiện trong những cuộc tranh luận về nhóm ứng viên có khả năng cạnh tranh thứ hạng cao.

Tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên sẽ mang Em Tiên đến sân khấu One Bangkok Forum, Bangkok, Thái Lan vào ngày 14/11

Tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên sẽ mang Em Tiên đến sân khấu One Bangkok Forum, Bangkok, Thái Lan vào ngày 14/11. Ca khúc đã vượt qua 4 ứng viên còn lại gồm Love Always Wins, a to A, Khó Gì? và Follow Me để trở thành lựa chọn cuối cùng của Việt Nam.

Đại diện Việt Nam sẽ tranh tài cùng 10 quốc gia khác gồm Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan. Kết quả chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ được quyết định theo tỷ lệ 50% từ hội đồng giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể trực tiếp bình chọn cho Em Tiên của Tóc Tiên

Theo quy định của cuộc thi, khán giả không được bỏ phiếu cho đại diện của chính quốc gia mình. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể trực tiếp bình chọn cho Em Tiên, trong khi Tóc Tiên sẽ phải nhận được sự ủng hộ từ khán giả quốc tế và điểm số của hội đồng giám khảo để cạnh tranh vị trí cao.

Trước thềm chung kết, Em Tiên vẫn còn thời gian để tiếp tục được hoàn thiện về âm nhạc, cấu trúc tiết mục, hình ảnh và sân khấu. Sau những phản ứng đáng chú ý từ khán giả quốc tế, màn trình diễn chính thức của Tóc Tiên tại Bangkok đang là phần được nhiều người chờ đợi.

Ảnh: Chụp màn hình/ FBNV