SOOBIN và dàn sao SS Label rút khỏi đại nhạc hội có hơn 60 nghệ sĩ

Thông báo mới nhất của SOOBIN và dàn sao SS Label đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trưa 6/10, SS Label bất ngờ ra thông báo hàng loạt nghệ sĩ của công ty sẽ chính thức rút khỏi Sao Concert và không tham gia biểu diễn. Thông tin ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và người hâm mộ Trong thông báo, SS Label cho biết quyết định rút khỏi Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous được đưa ra sau khi một số điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm. Phía công ty khẳng định đã cố gắng để các nghệ sĩ có thể tiếp tục lịch trình, song một số điều khoản theo thỏa thuận hợp tác vẫn chưa được đáp ứng. Vì vậy, SS Label quyết định không để các nghệ sĩ trực thuộc tham gia biểu diễn tại chương trình diễn ra ngày 10/10/2026.

Thông báo của SS Label

SS Label cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở thực hiện đúng các thỏa thuận đã thống nhất, đồng thời nhằm bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. Công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và người hâm mộ vì sự thay đổi bất ngờ, mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm. Cuối thông báo, SS Label cho biết sẽ hẹn gặp lại khán giả trong những dự án tiếp theo.

Ngay sau thông báo của SS Label, phía Sao Concert cũng chính thức lên tiếng về việc các nghệ sĩ SpaceSpeakers Label không tham gia chương trình. BTC gửi lời cảm ơn đến đội ngũ SSL vì đã đồng hành trong thời gian qua, đồng thời xin lỗi khán giả trước sự thay đổi đáng tiếc này. Phía chương trình cho biết vẫn đang nỗ lực để mang đến trải nghiệm lễ hội trọn vẹn tại Vạn Phúc City vào ngày 10/10.

Ngay sau thông báo của SS Label, phía Sao Concert cũng chính thức lên tiếng về việc các nghệ sĩ SpaceSpeakers Label không tham gia chương trình

Toàn văn thông báo của Sao Concert:

BTC XIN THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CÁC NGHỆ SĨ SPACESPEAKERS LABEL SẼ KHÔNG THAM GIA TẠI SAO CONCERT - THE STARDOM MUSIC FESTIVAL!! BTC xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của đội ngũ SpaceSpeakers Label (SSL) thời gian qua. Dù chưa thể mang đến sân khấu lần này, nhưng BTC xin tri ân mọi nỗ lực của tập thể nghệ sĩ & ekip SSL đồng hành cùng BTC thời gian qua, chúng tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp & tâm huyết của đội ngũ SSL. Chúng tôi rất mong hai bên sẽ sớm gặp lại trong các dự án gần nhất. BTC xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả vì điều đáng tiếc này. Chúng tôi rất mong quý khán giả có thể cùng chia sẻ, cảm thông với ekip vì điều chưa trọn vẹn này. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để mang đến cho quý khán giả một trải nghiệm lễ hội âm nhạc thật trọn vẹn và cảm xúc tại Vạn Phúc City ngày 10.10 tới!

Trước đó, vào tháng 9, Sao Concert công bố line-up đông đảo hiếm thấy của Vpop với hơn 60 nghệ sĩ tham gia

Trước đó, vào tháng 9, Sao Concert công bố line-up đông đảo hiếm thấy của Vpop với hơn 60 nghệ sĩ tham gia. Trong đó, dàn nghệ sĩ thuộc SS Label nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi được dành riêng một set diễn kéo dài 60 phút tại sân khấu Stardom Journey Stage. Theo thông báo trước đó, các nghệ sĩ SS Label sẽ tham gia gồm SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi.

Việc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám này từng giúp Sao Concert thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, đồng thời trở thành một trong những yếu tố khiến người hâm mộ mong chờ và xuống tiền mua vé. Tuy nhiên, với thông báo mới nhất về việc toàn bộ nghệ sĩ SS Label rút khỏi chương trình, thông tin này không khỏi khiến người hâm mộ xôn xao, đặc biệt khi set diễn của SS label từng được giới thiệu là một trong những điểm nhấn trong line-up được công bố trước đó.

Theo thông báo trước đó, các nghệ sĩ SS Label sẽ tham gia gồm SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi

Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tại Vạn Phúc City, TP.HCM, quy tụ gần 60 nghệ sĩ. Bên cạnh dàn sao SS Label, chương trình còn có nhiều cái tên được khán giả trẻ quan tâm như Quang Hùng MasterD, RHYDER, Dương Domic, Negav, Captain Boy, B Ray, 24K.RIGHT, Mew Amazing, Chi Xê, Mason Nguyễn, Jey B, Khoi Vu, Hằng BingBoong, Hoàng Duyên, Vũ Thanh Vân, marzuz, 52Hz, Minh Tốc & Lam... cùng rapper Thái Lan F.HERO. Ngay từ khi công bố line-up, sự kiện đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ quy mô lớn và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích. Chính vì vậy, thông tin một loạt nghệ sĩ SS Label rút khỏi chương trình ngay trước ngày diễn khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Ảnh: FB/ SS Label