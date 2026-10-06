Phương Mỹ Chi sắp tổ chức đám cưới ở Hà Nội?

Nhiều người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định mang "đám cưới" đặc biệt này tới Hà Nội.

Sau đêm nhạc tại TP.HCM, màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục nhận được sự quan tâm, đặc biệt là khoảnh khắc cả hai xuất hiện trong hình ảnh cô dâu - chú rể trên sân khấu.

Ngay sau đó, một người hâm mộ chia sẻ lại hình ảnh của cặp đôi trong đêm nhạc, đồng thời nhắn nhủ: “Nhất định phải có đám cưới tình như này ở Hà Nội nữa nha Phương Mỹ Chi và Bảo Định”.

Đáng chú ý, Bảo Định sau đó chia sẻ lại bài đăng này trên trang cá nhân. Động thái của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi màn hóa thân thành cô dâu - chú rể của anh và Phương Mỹ Chi trước đó đã khiến nhiều khán giả thích thú và nhiệt tình “đẩy thuyền”.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức về việc Phương Mỹ Chi sẽ tổ chức thêm đêm nhạc tại Hà Nội hay tiếp tục tái hiện tiết mục cùng Bảo Định ở thủ đô. Mong muốn về một “đám cưới” khác mới chỉ xuất phát từ người hâm mộ, còn việc Bảo Định chia sẻ bài viết được xem là động thái hưởng ứng tình cảm khán giả dành cho màn kết hợp.

Trước đó, Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca tại sân Tao Đàn, TP.HCM. Đây là đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên của nữ ca sĩ, thu hút hơn 5.000 khán giả. Dù thời tiết không thuận lợi, chương trình vẫn diễn ra với nhiều tiết mục được đầu tư về âm nhạc và hình ảnh.

Bảo Định là một trong những khách mời tạo được chú ý tại chương trình. Trên sân khấu, anh cùng Phương Mỹ Chi tái hiện câu chuyện tình yêu trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong đó, Phương Mỹ Chi và Bảo Định hóa thân thành Chi và Định - đôi bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên giữa không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ tình bạn, cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi đi đến hôn nhân. Phân cảnh đám cưới được xây dựng dựa trên nghi lễ cưới truyền thống của người Khmer, trong đó nghi thức buộc chỉ đỏ là một điểm nhấn.

“Đám cưới” của Chi và Định cũng từng trở thành một trong những chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm khi MV ra mắt. Phương Mỹ Chi và Bảo Định còn có màn “tỏ tình” bằng tiếng Khmer ngoài đời. Khi được hỏi “Anh có yêu em không?”, nam diễn viên đáp “Srolanh” - câu thoại từng xuất hiện trong chính MV.

Ra mắt ngày 12/8/2026, Thiên Đường Với Người Thương là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 5 Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi. Ca khúc kết hợp Pop hiện đại với chất liệu ngũ âm Khmer Nam Bộ.

Không chỉ khai thác câu chuyện tình yêu giữa Chi và Định, MV còn đưa vào nhiều lát cắt về văn hóa Khmer, từ đời sống, âm nhạc, nghệ thuật múa đến nghi lễ cưới truyền thống.

Sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên YouTube, từng vươn lên Top 1 YouTube Charts Việt Nam. Đến hiện tại, MV đã thu hút hơn 32 triệu lượt xem.

Sau màn kết hợp tại TP.HCM vừa qua, Bảo Định gửi lời cảm ơn Phương Mỹ Chi vì đã trao cho anh cơ hội được đứng trên sân khấu trong một vai trò đặc biệt.

Anh chia sẻ: “Mình thật sự xây xẩm vì đêm nhạc hội hôm qua, không thể thoát ra được. Mình tự hào vì Chi và đồng đội của em đã mang đến một sân khấu mãn nhãn đến quý khán giả yêu thương. Vừa đã tai vừa đã mắt vừa xúc động, cùng ngồi với anh chị em nghệ sỹ mà mình thấy mọi người quẩy hết sức khiến mình vui quá chừng. Đúng là vui như đêm hội.”

Nam diễn viên đồng thời cảm ơn ê-kíp nữ ca sĩ vì đã chăm sóc anh và gia đình chu đáo, đồng thời gọi đêm diễn là một ký ức đáng nhớ: “Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã cho anh một cơ hội, một thử thách và một xúc cảm tuyệt vời khi mời anh trở thành khách mời cho đêm nhạc hội của em.”

(Tổng hợp)