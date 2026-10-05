"Chú rể" của Phương Mỹ Chi sau đám cưới ở TP.HCM: "Đêm ấy sẽ mãi là một ký ức rực sáng cho anh và cho tất cả những ai đã chứng kiến."

"Chú rể" của Phương Mỹ Chi có nhiều cảm xúc đặc biệt sau đám cưới tại TP.HCM.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm trên mạng xã hội sau khi mang đến một đêm diễn hoành tráng với nhiều tiết mục đặc sắc. Trong số đó, sự xuất hiện của Bảo Định với vai trò khách mời trong Thiên Đường Với Người Thương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ca khúc gắn với đám cưới trong MV từng gây bàn luận hồi tháng 8 được đưa lên sân khấu mới đây, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. Sau đêm diễn, Bảo Định cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân về đêm diễn này và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ của Bảo Định trên trang cá nhân sau nhạc hội Dân Chơi Dân Ca

Sau đêm diễn, Bảo Định chia sẻ trên trang cá nhân cùng loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh và Phương Mỹ Chi trên sân khấu. Nam ca sĩ cho biết vẫn còn nhiều cảm xúc sau khi tham gia nhạc hội, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà Phương Mỹ Chi, ê-kíp chương trình và khán giả dành cho mình. Với Bảo Định, đêm diễn mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Bảo Định cũng gửi lời cảm ơn Phương Mỹ Chi vì đã trao cho anh cơ hội được đứng chung sân khấu, đồng thời cảm ơn ê-kíp đã tận tình chăm sóc anh và gia đình trong suốt thời gian tham gia chương trình. Nam ca sĩ cho biết đêm diễn sẽ trở thành một trong những ký ức rực rỡ mà anh muốn lưu giữ. Bảo Định khép lại bài viết bằng lời chia sẻ: “Và đêm ấy sẽ mãi là một ký ức rực sáng cho anh và cho tất cả những ai đã chứng kiến”.

Bảo Định cho biết đêm diễn sẽ trở thành một trong những ký ức rực rỡ mà anh muốn lưu giữ

Chia sẻ của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi nam diễn viên dành nhiều tình cảm cho Phương Mỹ Chi sau hành trình đồng hành cùng nữ ca sĩ trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Từ lần đầu hợp tác đến khi cùng tái hiện hình ảnh cô dâu, chú rể trên sân khấu, cả hai cho thấy sự ăn ý và thân thiết, khiến khán giả tiếp tục dành nhiều sự chú ý cho những tương tác của cặp đôi.

Trước đó, tối 3/10, tại Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ lần đầu mang đám cưới trong Thiên Đường Với Người Thương lên sân khấu

Trước đó, tối 3/10, Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn, TP.HCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Chương trình mang đến loạt tiết mục thuộc album Dân Chơi Dân Ca cùng những ca khúc quen thuộc trong hành trình hoạt động của nữ ca sĩ. Trong đó, Thiên Đường Với Người Thương trở thành một trong những sân khấu được chú ý khi Bảo Định bất ngờ xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, sân khấu này không chỉ đơn thuần đưa ca khúc từ MV lên sân khấu mà còn tiếp tục câu chuyện tình của hai nhân vật. Một đoạn phim ngắn chưa từng công bố được trình chiếu, hé lộ thêm những khoảnh khắc của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trước khi cả hai cùng xuất hiện, tái hiện hình ảnh cặp đôi Khmer từng được khán giả yêu thích trong MV phát hành hồi tháng 8.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định như tổ chức một đám cưới ngay tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca

Sau tiết mục Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục giao lưu với khán giả, chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt mà cả hai có được từ hành trình đồng hành trong sản phẩm. Bảo Định cho biết từ khi gặp Phương Mỹ Chi, anh đã có nhiều trải nghiệm lần đầu, từ việc đứng trên một sân khấu lớn, gặp gỡ đông đảo khán giả đến lần đầu đưa gia đình đến xem mình biểu diễn. Đáp lại, Phương Mỹ Chi gửi lời chúc đến Bảo Định và để ngỏ khả năng cả hai sẽ tiếp tục đồng hành nếu còn duyên trong tương lai.

MV Thiên Đường Với Người Thương

Trước đó, trong MV Thiên Đường Với Người Thương cả hai vào vai một cặp đôi có chuyện tình kéo dài từ thuở nhỏ đến khi nên duyên vợ chồng. MV khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ, đồng thời gây chú ý khi từng vươn lên vị trí #1 YouTube Trending Vietnam và hiện đã vượt 32 triệu lượt xem.

Đặc biệt, những tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV từng nhận được nhiều phản hồi từ khán giả, góp phần tạo sức hút cho sản phẩm. Vì vậy, việc cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trên sân khấu Nhạc Hội Dân Chơi Dân Ca càng khiến màn kết hợp được chú ý.

Tương tác của Phương Mỹ Chi và Bảo Định vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

Sau đêm diễn, những chia sẻ của Bảo Định về chương trình và Phương Mỹ Chi tiếp tục thu hút sự quan tâm, cho thấy hình ảnh cặp đôi trong Thiên Đường Với Người Thương vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Ảnh: FBNV