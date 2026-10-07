Người đàn ông mới của Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm vừa xuất hiện cùng một người đàn ông mới.

Tối ngày 5/10, Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mới tạnh mưa. Sản phẩm đánh dấu một màu sắc có phần dịu dàng và trưởng thành hơn của nữ ca sĩ, tiếp tục khai thác câu chuyện tình cảm nhưng đặt trọng tâm vào hành trình tự chữa lành. Thay vì chìm trong những tiếc nuối sau một cuộc tình, tạnh mưa kể về khoảnh khắc một cô gái nhận ra mình đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

tạnh mưa - Thiều Bảo Trâm

Ca khúc do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, mang màu sắc Pop nhẹ nhàng, hiện đại, nói về hành trình buông bỏ một mối tình và học cách bước tiếp.. Qua giọng hát giàu cảm xúc của Thiều Bảo Trâm, câu chuyện xoay quanh một cô gái từng nghĩ mình "chẳng thể yêu lần nữa", từng mắc kẹt với những tổn thương và hai chữ "nếu như".

Theo thời gian, cô học cách buông xuống những tiếc nuối, chấp nhận chuyện đã qua và thậm chí có thể mỉm cười chúc phúc cho người cũ. Tựa đề tạnh mưa trở thành hình ảnh ẩn dụ cho sự chữa lành âm thầm: không có một khoảnh khắc quá lớn lao, chỉ đến một ngày người ta bất chợt nhận ra "tạnh mưa khi nào không hay".

Thiều Bảo Trâm xuất hiện trong nhiều tạo hình, đại diện cho những trạng thái khác nhau của cô gái trên hành trình chữa lành

Trong MV tạnh mưa, câu chuyện được mở rộng bằng loạt hình ảnh mang tính biểu tượng, xoay quanh quá trình nhân vật đối diện với chính mình và bước ra khỏi quá khứ. Thiều Bảo Trâm xuất hiện trong nhiều tạo hình, đại diện cho những trạng thái khác nhau của cô gái trên hành trình chữa lành. Hình ảnh cơn mưa, chiếc ô và ánh nắng được sử dụng để thể hiện sự chuyển biến trong tâm lý. Nếu chiếc ô từng là thứ cô cố giữ để chống chọi với những ngày u tối, thì khoảnh khắc đặt nó xuống cũng là lúc cô sẵn sàng buông bỏ.

MV còn có những phân cảnh Thiều Bảo Trâm thể hiện vũ đạo cùng bạn diễn nam

Đáng chú ý, MV còn có những phân cảnh Thiều Bảo Trâm thể hiện vũ đạo cùng bạn diễn nam. Những chuyển động ăn ý giữa cả hai mang đến không khí tươi sáng hơn cho câu chuyện, đồng thời gợi mở hình ảnh một cô gái đã sẵn sàng đón nhận những cảm xúc mới. Từ không gian nặng nề ban đầu, MV dần chuyển sang những khung hình sáng hơn, kết hợp cùng các phân cảnh nhảy và sự xuất hiện của bạn diễn nam, mở ra cảm giác nhẹ nhõm và một khởi đầu mới. Trước tạnh mưa, nữ ca sĩ từng xuất hiện bên Ma Ran Đô trong Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, tiếp tục có nam chính trong Chúng Ta Làm Bạn Được Không và Không Lời, lần này lại cùng bạn diễn nam thực hiện những phân cảnh khiêu vũ.

Sau khi ra mắt, tạnh mưa nhận được những phản hồi tương đối tích cực về phần giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe

Sau khi ra mắt, tạnh mưa nhận được những phản hồi tương đối tích cực về phần giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và phù hợp với màu sắc cảm xúc mà Thiều Bảo Trâm lựa chọn trong lần trở lại này. Không đặt nặng những đoạn cao trào hay cách thể hiện quá phức tạp, bài hát lựa chọn tiết tấu vừa phải. Đây cũng là màu sắc khá quen thuộc với Thiều Bảo Trâm, giúp ca khúc dễ tiếp cận nhóm khán giả đã theo dõi cô trong những sản phẩm trước.

MV tạnh mưa thu về lượt xem khá khiêm tốn

Tuy nhiên, sau khi phát hành, tạnh mưa chưa tạo được hiệu ứng quá lớn trên các nền tảng. Tính đến 18h ngày 6/10, MV chỉ vượt 76.000 lượt xem trên YouTube, trong khi lượng thảo luận xoay quanh sản phẩm cũng chưa thực sự nổi bật. Ca khúc có những phản hồi tích cực về giai điệu và thông điệp, nhưng nhìn chung chưa tạo ra một điểm nhấn đủ mạnh để trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.



So với Thỏ Săn Mồi, đây là sản phẩm cho thấy sự tiết chế và trưởng thành rõ hơn trong cách Thiều Bảo Trâm lựa chọn âm nhạc

Điều đáng tiếc ở tạnh mưa là lần này Thiều Bảo Trâm dường như đã tìm được một hướng đi phù hợp hơn. Ca khúc không cố gắng tạo ra một hình ảnh quá khác biệt, cũng không phụ thuộc vào những yếu tố gây tranh luận. Phần giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, câu chuyện tình cảm vừa đủ gần gũi và cách thể hiện của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen. So với Thỏ Săn Mồi, đây là sản phẩm cho thấy sự tiết chế và trưởng thành rõ hơn trong cách Thiều Bảo Trâm lựa chọn âm nhạc.

Thế nhưng, những điểm cộng ấy vẫn chưa giúp tạnh mưa tạo được nhiều tiếng vang. Trên mạng xã hội, ca khúc cũng chưa có nhiều cuộc thảo luận đáng chú ý hay một khoảnh khắc đủ sức khiến khán giả cùng chia sẻ. Nhìn vào những con số ban đầu, có thể thấy sản phẩm đang đi khá chậm dù phản ứng dành cho bài hát không quá tiêu cực.

Sản phẩm mới của Thiều Bảo Trâm đang đi khá chậm dù phản ứng dành cho bài hát không quá tiêu cực

Điều này khiến người ta không khỏi tiếc cho Thiều Bảo Trâm. Sau Thỏ Săn Mồi, nữ ca sĩ đã có thêm thời gian để cho thấy một màu sắc khác, và tạnh mưa tiếp tục chứng minh cô hoàn toàn có khả năng lựa chọn những ca khúc phù hợp với mình.

Lần này, Thiều Bảo Trâm xây dựng hình ảnh vừa quen thuộc với thế mạnh nữ tính, giàu cảm xúc, vừa gần gũi hơn để khán giả dễ đồng cảm với câu chuyện được kể trong bài hát. Dù vậy, sự thay đổi ấy vẫn chưa giúp sản phẩm tạo được dấu ấn đủ rõ.

Có lẽ vẫn cần chờ thêm một chút thời gian nữa với Thiều Bảo Trâm

Nhìn lại hành trình gần đây, Thiều Bảo Trâm cũng đang có nhiều lợi thế hơn trước. Chị Đẹp Đạp Gió 2024 giúp công chúng nhìn nhận rõ hơn khả năng trình diễn của cô, từ vũ đạo, thần thái đến khả năng làm chủ sân khấu. Những mảnh ghép ấy đều có giá trị, chỉ là chưa sản phẩm nào đủ sức gom chúng lại thành một dấu ấn thật rõ.

Với tạnh mưa, có lẽ vẫn cần chờ thêm một chút thời gian với Thiều Bảo Trâm, bởi ca khúc mới chỉ phát hành hơn 1 ngày. Hiệu ứng hiện tại chưa lớn là điều có thể nhìn thấy rõ, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khả năng để sản phẩm tạo được bất ngờ.

Ảnh: FBNV