Người phụ nữ khiến Messi khóc đến sững người trong ngày trọng đại

Danh tính người phụ nữ khiến Messi rơi nước mắt nghẹn ngào trong ngày trọng đại.

Rạng sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, không gian tại sân vận động Monumental chứng kiến một cột mốc mang tính biểu tượng của lịch sử thể thao thế giới khi Lionel Messi chính thức bước ra sân lần cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Trận giao hữu với đội tuyển Benin tuy không mang nhiều sức ép về mặt thành tích chuyên môn, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức buổi lễ chia tay trang trọng dành cho vị thủ quân vĩ đại. Chính trong thời khắc tính chất thể thao nhường chỗ cho những xúc cảm tri ân sâu lắng, một giai điệu âm nhạc đã cất lên, xóa mờ ranh giới của một trận đấu bóng đá thông thường để biến cả thánh địa Monumental thành một không gian nghệ thuật chứa chan niềm tự hào dân tộc.

Buổi lễ chia tay trang trọng Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức dành cho Messi

Trước sự chứng kiến trực tiếp của 85.000 cổ động viên trên khán đài cùng hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, nữ ca sĩ Soledad Pastorutti đã được trao trọng trách thể hiện ca khúc Brindis. Là một tượng đài của nền âm nhạc Argentina, Pastorutti đã mang đến một tiết mục trình diễn hát live 100% giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa tiếng đàn piano, âm thanh du dương của dàn dây cùng chất giọng nội lực, đẳng cấp của Pastorutti đã chạm trực tiếp đến trái tim người nghe. Bản phối hòa âm tập trung tôn vinh sự mộc mạc, giúp âm thanh lan tỏa trọn vẹn trong không gian sân vận động và lấy đi nước mắt của rất nhiều người có mặt.

Là một tượng đài của nền âm nhạc Argentina, Pastorutti đã mang đến một tiết mục trình diễn hát live 100% giàu cảm xúc

Nữ ca sĩ Soledad Pastorutti đã được trao trọng trách thể hiện ca khúc Brindis

Đứng ở vị trí trung tâm sân cỏ, Lionel Messi dường như chết lặng khi nghe lại bản nhạc bất hủ này. Ống kính truyền hình đã bắt gặp những khoảnh khắc vô cùng chân thật khi người đội trưởng 39 tuổi sững người, vội vàng lấy tay che mặt và gạt đi những giọt nước mắt vì quá xúc động. Các đồng đội chung vai sát cánh bên anh cũng không giấu nổi sự nghẹn ngào khi được sống lại những phút giây hào hùng của bóng đá nước nhà thông qua lời bài hát và chất giọng đẳng cấp của Pastorutti. Khi bản phối cùng ban nhạc kết thúc, nữ ca sĩ tiến về phía vòng tròn trung tâm sân. Cô bắt nhịp trở lại, cất giọng hát chay đầy mộc mạc và cùng toàn bộ 85.000 cổ động viên hòa giọng và tri ân Messi. Ngay sau đó, Messi đã tiến lại gần và dành cho Pastorutti một cái ôm chặt đầy ấm áp để thể hiện sự ngưỡng mộ cùng lời cảm ơn chân thành.

Lionel Messi dường như chết lặng khi nghe lại bản nhạc bất hủ này

Messi đã tiến lại gần và dành cho Pastorutti một cái ôm chặt đầy ấm áp để thể hiện sự ngưỡng mộ cùng lời cảm ơn chân thành

Sức nặng cảm xúc của tiết mục xuất phát từ chính vị thế đặc biệt của Brindis, ca khúc vốn được ví như bản thánh ca của bóng đá Argentina. Tác phẩm giống như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người hùng đã cống hiến trọn vẹn tâm huyết và tuổi trẻ cho màu áo đội tuyển quốc gia, trải dài từ thế hệ của "Cậu bé vàng" Diego Maradona cho tới thời kỳ rực rỡ của Lionel Messi. Lời bài hát chứa đựng những câu chữ phản chiếu chính xác cuộc đời gắn liền với trái bóng tròn của siêu sao sinh năm 1987. Đó là tấm gương chiếu lại hành trình đầy thăng trầm, nơi anh từng phải nếm trải những năm tháng dài gánh chịu áp lực đè nặng và những lời chỉ trích khắt khe vì chưa thể giành được danh hiệu, trước khi vươn lên đỉnh cao vinh quang với chiếc cúp vàng World Cup 2022.

Đối với cá nhân Messi và tập thể đội tuyển Argentina, Brindis mang một giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Ca khúc này đã được phát liên tục trong phòng thay đồ tại Qatar để động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho Messi cùng các đồng đội trong suốt hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới tại World Cup 2022. Ý nghĩa thiêng liêng ấy lý giải vì sao chính vị thủ quân 39 tuổi đã tự tay lựa chọn giai điệu này để vang lên trong ngày chia tay sự nghiệp quốc tế. Giá trị của Brindis không chỉ gói gọn trong phạm vi thể thao mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mọi khía cạnh của cuộc sống nhờ thông điệp nhân văn về sự kiên trì, lòng trung thành và tinh thần vượt qua mọi thử thách.

Việc đồng hành cùng hai biểu tượng vĩ đại nhất của thể thao Argentina ở hai thời kỳ khác nhau đã biến Pastorutti trở thành chiếc cầu nối nghệ thuật đặc biệt, gắn kết hai thế hệ huyền thoại trong cùng một dòng chảy lịch sử đầy tự hào

Màn trình diễn tại sân Monumental còn khắc họa rõ nét vị thế biểu tượng nghệ thuật của Soledad Pastorutti. Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng có khoảnh khắc lịch sử khi thể hiện live ca khúc Brindis trước Diego Maradona, sau đó cô trân trọng mời huyền thoại này bước lên sân khấu để cùng hòa giọng. Rạng sáng ngày 7/10, cô tiếp tục có vinh dự lớn lao khi hát trực tiếp tác phẩm này trước Lionel Messi, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Việc đồng hành cùng hai biểu tượng vĩ đại nhất của thể thao Argentina ở hai thời kỳ khác nhau đã biến Pastorutti trở thành chiếc cầu nối nghệ thuật đặc biệt, gắn kết hai thế hệ huyền thoại trong cùng một dòng chảy lịch sử đầy tự hào.

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