Messi khép lại một phần hành trình huyền thoại, người hâm mộ Việt Nam bật khóc trong buổi sáng đặc biệt

Sáng 7/10, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội và TP.HCM cùng ngồi kín các quán cà phê để xem trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không ít người đã bật khóc.





