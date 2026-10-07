Messi khép lại một phần hành trình huyền thoại, người hâm mộ Việt Nam bật khóc trong buổi sáng đặc biệt

Sáng 7/10, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội và TP.HCM cùng ngồi kín các quán cà phê để xem trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không ít người đã bật khóc.
Có những trận bóng người ta xem để biết kết quả, cũng có những trận người ta xem chỉ vì muốn chứng kiến một khoảnh khắc sẽ không còn được thấy lần thứ hai. Với nhiều người hâm mộ Messi tại Việt Nam, trận đấu sáng 7/10 là như thế.
Tại nhiều quán cà phê ở Hà Nội và TP.HCM, người hâm mộ tập trung từ sớm, hướng mắt về màn hình để theo dõi trận Argentina gặp Benin
Đây không đơn thuần là một trận giao hữu, đây là lần cuối cùng Lionel Messi khoác lên mình chiếc áo xanh-trắng của đội tuyển Argentina
Và khi trận đấu kết thúc, dù kết quả chung cuộc đầy mỹ mãn nhưng nhiều người đã bật khóc
Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn xuất hiện trong từng pha bóng đáng chú ý. Anh thực hiện hai đường kiến tạo, trước khi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Argentina thắng Benin 3-0. Messi góp dấu giày vào cả ba bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của mình cho đội tuyển quốc gia.
Nhưng với những người ngồi trước màn hình tại các quán cà phê, tỷ số dường như không còn là điều quan trọng nhất
Họ chờ đợi từng lần Messi chạm bóng. Chờ một đường chuyền quen thuộc, một pha đi bóng, một cú sút, chờ nụ cười khoảnh khắc tiếng còi cuối cùng vang lên
Bởi sau trận đấu này, những hình ảnh Messi trong màu áo Argentina sẽ trở thành ký ức
Messi đã có hơn 21 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia. Anh kết thúc hành trình với 208 lần ra sân, 126 bàn thắng và 70 kiến tạo cùng hàng loạt danh hiệu lớn.
Một hành trình quá dài để chỉ gói gọn và nhìn lại trong 90 phút
Ở Hà Nội và TP.HCM, những người hâm mộ Việt Nam cũng trải qua một buổi sáng rất khác
Có người đã dõi theo từng đường chạy, bước chân của Messi từ những năm còn nhỏ, có người lớn lên cùng những trận đấu của Barcelona rồi tiếp tục dõi theo anh trong màu áo Argentina
Có người ngồi lặng trước màn hình thêm vài phút
Có người mừng vui ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của một huyền thoại
Có người đỏ khóe mắt
Những tiếng reo hò trong quán cà phê dần lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác khó gọi tên
Bởi điều khiến họ xúc động không hẳn là một trận thắng 3-0
Đó là việc một phần ký ức tuổi trẻ của họ vừa chính thức khép lại
Nhưng chiến thắng ngày hôm nay, cũng là cái kết đẹp cho hành trình rất dài của một huyền thoại
Messi đã nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Nhưng với những người đã dành hàng chục năm để dõi theo anh, có lẽ đây chưa phải là lời tạm biệt hoàn toàn.
Bởi rồi sẽ có lúc họ kể cho những đứa trẻ sau này nghe rằng: đã từng có một cầu thủ mang áo số 10, cao chưa đến 1,7 m, chơi bóng bằng cái chân trái kỳ diệu và khiến hàng triệu người trên khắp thế giới bật khóc chỉ vì anh bước ra sân lần cuối cùng trong màu áo đội tuyển. Và sáng 7/10, họ đã ở đó để chứng kiến khoảnh khắc ấy.