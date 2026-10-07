Messi lập kỷ lục với 208 trận đấu, 126 bàn thắng và 70 kiến tạo

Messi chính thức khép lại thành tích ở đội tuyển Argentina với 126 bàn thắng và 70 đường kiến tạo thành bàn.

Sáng 7/10/2026, Lionel Messi bước vào trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina gặp Benin tại chảo lửa Monumental. Siêu sao 39 tuổi đã cống hiến màn trình diễn đỉnh cao với 1 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, giúp Argentina chiến thắng với tỷ số 3-0 trong một ngày ngập tràn cảm xúc.

Màn trình diễn đỉnh cao trong ngày chia tay

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại Buenos Aires sôi động hơn bao giờ hết. Hơn 85.000 cổ động viên lấp đầy mọi khoảng trống trên khán đài Monumental, trong khi hàng chục nghìn người khác tràn ra khắp các con phố để tri ân người thủ quân vĩ đại. Bức tranh cảm xúc đẩy lên đỉnh điểm khi Lionel Messi không giấu nổi những giọt nước mắt ngay trên xe buýt di chuyển đến sân vận động.

Trận đấu khởi đầu bằng khoảnh khắc đặc biệt ở phút thứ 10. Trọng tài cho dừng trận đấu để cả khán đài Monumental đứng dậy dành tràng pháo tay kéo dài cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng siêu sao mang áo số 10. Dù vướng phải sự kháng cự kiên cường từ Benin trong hiệp một, đẳng cấp của Argentina nhanh chóng tạo nên sự biệt lập sau giờ nghỉ.

Phút 48, Messi thực hiện quả đá phạt góc chuẩn xác để người đồng đội lâu năm Nicolas Otamendi đệm bóng mở tỷ số. Trận đấu này cũng là màn chia tay của chính Otamendi sau gần hai thập kỷ gắn bó với màu áo xanh-trắng. Đến phút 61, Messi tiếp tục sắm vai kiến tạo khi dọn cỗ cho tài năng trẻ Nico Paz - người được kỳ vọng kế thừa chiếc áo số 10 cứa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Đỉnh điểm của màn trình diễn diễn ra ở phút 71, khi Argentina được hưởng quả phạt đền sau tình huống Agustin Giay bị phạm lỗi. Trên chấm 11m, Messi không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 3-0. Sau khi ghi bàn, số 10 hướng hai tay lên trời, cử chỉ quen thuộc dành tặng người cha vừa qua đời hồi tháng 8.

Messi ghi bàn trong trận đấu cuối cùng với tuyển Argentina

Khép lại sự nghiệp quốc tế vô tiền khoáng hậu

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Benin đã chính thức khép lại hành trình hơn 20 năm cống hiến sự nghiệp quốc tế hiển hách của Lionel Messi. Với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong trận đấu cuối cùng, Messi đã thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Argentina cũng như thế giới:

Messi đã làm nên kỷ lục bóng đá Argentina 126 bàn thắng và 70 kiến tạo cho tuyển Argentina với tổng số 208 trận (cầu thủ khoác áo ĐTQG Argentina nhiều nhất lịch sử với 138 trận mang băng đội trưởng).

Chiến thắng 3-0 trước Benin không chỉ là lời từ giã ngọt ngào của Lionel Messi cho bóng đá Argentina, mà còn chính thức khép lại một kỷ nguyên vàng son, mở ra chương mới cho đội tuyển Argentina.

(Ảnh: Getty)