ĐT Argentina đấu Benin lúc 6h00 sáng nay: Trận đấu cuối cùng của Messi cho ĐT Argentina

Messi bước vào trận đấu cuối cùng trước khi từ giã đội tuyển quốc gia Argentina.

Trận giao hữu quốc tế diễn ra vào lúc 06h00 ngày 7/10 giữa Argentina và Benin tại thánh địa El Monumental vượt xa khuôn khổ của một cuộc đối đầu thể thao thông thường. Đây được xác định là sân khấu tri ân lịch sử, nơi siêu sao Lionel Messi trình diễn "vũ điệu Tango cuối cùng" trong màu áo ĐTQG Argentina trước sự chứng kiến của hơn 84.000 khán giả. Cơn sốt vé đạt đỉnh điểm khi toàn bộ chỗ ngồi trên khán đài đã được bán hết sạch chỉ sau 4 phút mở bán, phản ánh sức hút khổng lồ của ngày chia tay huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá xứ Tango.

Trận đấu tri ân những đóng góp của Messi cho bóng đá Argentina

Nhận định trận đấu

Trong hai trận giao hữu gần nhất, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã ghi tới 11 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào, lần lượt vượt qua Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Ngay cả khi vắng mặt một số nhân tố chủ chốt như Giovani Lo Celso, Thiago Almada hay Nicolás Tagliafico vì chấn thương, HLV Scaloni vẫn sở hữu trong tay đội hình cực kỳ chất lượng với những cái tên như Enzo Fernandez, Mac Allister, Lautaro Martinez cùng các tài năng trẻ đầy triển vọng.

Ở chiều ngược lại, đại diện châu Phi Benin vừa có chiến thắng 2-1 trước Mauritania tại vòng loại AFCON. Tuy nhiên, thất bại đậm 1-5 trước Togo hồi tháng 6 đã phơi bày điểm yếu chí mạng của họ khi đối đầu với các đội bóng có khả năng gia tăng áp lực liên tục. Trước một Argentina vượt trội về mọi mặt, Benin dự kiến sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để hạn chế bàn thua sớm. Dù vậy, với việc Messi đang giữ phong độ chói sáng - ghi 8 bàn và 4 kiến tạo trong 8 trận gần nhất cho ĐTQG cùng khát khao cống hiến một trận cầu thăng hoa trước khán giả nhà, đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ tạo ra một cơn mưa bàn thắng.