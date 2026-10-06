Khoảnh khắc Messi nhớ mãi trong cuộc đời

Những khoảnh khắc trong buổi tập của Messi cùng với tuyển Argentina.

Trận giao hữu giữa Đội tuyển Argentina và Benin diễn ra lúc 6h00 ngày 7/10 trên sân vận động Monumental (Buenos Aires) sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới, khi đây là màn chia tay chính thức của siêu sao Lionel Messi với màu áo đội tuyển quốc gia. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này dự kiến quy tụ đông đảo dàn tuyển thủ từng cùng Argentina bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2022.

Messi đã hội quân với Argentian và có buổi tập đầu tiên cùng với các đồng đội của mình. Anh gọi những khoảnh khắc trong buổi tập, từng đường bóng, gương mặt rạng rỡ của đồng đội là khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi trong cuộc đời. Đây là buổi tập cuối trước khi Messi bước vào trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Bức ảnh tập thể của Messi với các đồng đội

Những bước chạy cuối cùng của siêu sao trên thảm cỏ trong màu áo tuyển Argentina

Messi tận hưởng từng khoảnh khắc

Messi đã quyết định xỏ giày ra sân thi đấu nhằm mang đến món quà trọn vẹn nhất cho người hâm mộ quê nhà. Đáp lại mong muốn ấy, HLV Lionel Scaloni chuẩn bị tung ra sân đội hình xuất phát gồm những cái tên quen thuộc đã đồng hành cùng siêu sao này qua hai chiến dịch vòng loại World Cup gần nhất. Khung gỗ vẫn sẽ do Emiliano Martinez án ngữ, phía trên là bộ khung vững chắc với Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Bên cạnh 11 cầu thủ đá chính, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng gửi lời mời tới toàn bộ các thành viên thuộc đội hình vô địch World Cup 2022 trở về chung vui. Sự nhiệt thành của dàn sao xứ Tango thể hiện rõ qua trường hợp của Angel Di Maria - người chấp nhận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản Rosario Central vào buổi chiều rồi lập tức di chuyển tới Buenos Aires cho kịp buổi lễ vào buổi tối. Những cái tên gạo cội như Nicolas Otamendi hay German Pezzella cũng thu xếp có mặt. Trong khi đó, Leandro Paredes dù dính án treo giò vẫn xuất hiện trên khán đài, còn bộ ba Gonzalo Montiel, Marcos Acuña và Ángel Correa có lợi thế lớn khi đang khoác áo River Plate tại Argentina.

Dù vậy, buổi lễ không thể trọn vẹn 100% khi một số gương mặt vắng mặt vì những lý do bất khả kháng. Paulo Dybala và Nahuel Molina không được câu lạc bộ chủ quản Roma nhả người do không có tên trong danh sách tập trung đợt này. Papu Gomez bận thi đấu tại UAE, thủ thành Franco Armani phải phục vụ CLB Atletico Nacional, còn trung vệ Juan Foyth buộc phải rút lui do chấn thương và đã trở lại Villarreal điều trị.

Ảnh: FBNV