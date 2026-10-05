HLV Kim Sang-sik: "Tôi xin lỗi, tôi xin nhận hết trách nhiệm về trận thua này của ĐT Việt Nam"

HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiều 5/10, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại sát nút 0-1 trước Malaysia trong trận tranh huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026, chính thức khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư chung cuộc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Fergus Tierney ở phút 65 sau một tình huống xoay xở và dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ thành Lê Giang Patrik đành chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả không như kỳ vọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến tinh thần thi đấu của các học trò cũng như sự đồng hành của người hâm mộ:

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời tiết rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm ơn họ. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người".

HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về trận thua của tuyển Việt Nam (Ảnh: Tử Bình)

Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà toàn đội phải đối mặt trong suốt chiến dịch:

"Đây là giải đấu đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi chỉ đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện. Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển".

Dù trải qua một giải đấu không thành công, chiến lược gia sinh năm 1976 không hề bi quan mà nhấn mạnh vào lộ trình dài hạn cùng kế hoạch cải tổ lực lượng trong thời gian tới:

"Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó. Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ".

Khép lại buổi chia sẻ, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ niềm tin vào sự chuyển mình của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục: "Hiện nay nhiều cầu thủ trong khu vực đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia của mình và chất lượng của các đội bóng cũng đang được nâng lên. Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm cao mới ở châu Á và có thể cạnh tranh với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Không chỉ Việt Nam hay Thái Lan, tôi hy vọng tất cả các đội tuyển Đông Nam Á đều có thể đạt kết quả tốt tại Asian Cup 2027. Tôi sẽ ủng hộ tất cả".