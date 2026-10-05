Nhận định ĐT Việt Nam đấu Malaysia tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup: Thử thách không dễ dàng

Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng trước trận đấu với tuyển Malaysia.

Cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong trận tranh Hạng Ba Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 (16h00 ngày 5/10) hứa hẹn diễn ra vô cùng kịch tính. Dù gặp tổn thất đáng kể về lực lượng, bản lĩnh cùng lịch sử đối đầu áp đảo vẫn là tựa điểm vững chắc để tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng.

Ảnh: FPT Play

Thông tin về trận đấu

Bước vào trận đấu này, HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với nỗi lo bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột xuống sức hoặc gặp chấn thương sau chuỗi thi đấu liên tục. Việc trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân sớm trong trận thắng Pakistan 4-2 cùng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của Hoàng Hên khiến hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam lộ rõ những khoảng trống cần khắc phục. Trong buổi tập tối ngày 4/10, Đình Bắc cũng không thể hoàn thành giáo án buổi tập.

Lịch sử đối đầu đang đứng hoàn toàn về phía tuyển Việt Nam. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi giành chiến thắng cách biệt và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn. Thành tích đối đầu ấn tượng này chính là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik thêm vững tin bước vào cuộc đọ sức.

Ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Malaysia đang cho thấy bộ mặt đầy khởi sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe. Lối chơi tấn công biên đa dạng cùng phong độ ấn tượng từ chiến thắng 6-0 trước Singapore giúp "Hổ Mã Lai" bước vào trận đấu với tinh thần rất cao. Dù sở hữu chân sút nhập tịch Bergson đang đạt phong độ tốt với 4 pha lập công, Malaysia lại chịu tổn thất nặng nề ở hệ thống phòng ngự khi đội trưởng Dion Cools phải chia tay giải đấu vì lý do gia đình, còn tiền đạo Faisal Halim vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Sự thiếu vắng thủ lĩnh hàng thủ Dion Cools nhiều khả năng sẽ để lại khoảng trống lớn để các chân sút nhạy bén như Đình Bắc khai thác. Dù Malaysia nhỉnh hơn về mặt phong độ gần đây, kinh nghiệm trận mạc cùng bản lĩnh đối đầu sẽ giúp ĐT Việt Nam tạo nên sự khác biệt. Trận đấu được dự đoán sẽ kết thúc với thắng lợi sát nút 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam.