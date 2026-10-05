Ronaldo ôm con gái trong chuyên cơ triệu đô đến Saudi Arbia sau lùm xùm với tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo cùng vợ con đến Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo đã rời ĐT Bồ Đào Nha để tập trung thi đấu cho Al Nassr. Sau những ồn ào chưa có lời giải tại đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng đáp chuyến bay trở lại Saudi Arabia vào rạng sáng nay 5/10 để hội quân cùng Al Nassr, sẵn sàng cho trận tiếp đón đối thủ Al Diriyah ở vòng 8 Saudi Pro League (diễn ra vào ngày 10/10).

Khoảnh khắc Ronaldo hạnh phúc ôm và chơi cùng các con trên máy bay riêng đã được Georgina Rodriguez chia sẻ lên trang cá nhân. Ronaldo cùng đi với vợ và các con của mình. Có lẽ, ở thời điểm hiện tại điểm tựa gia đình sưởi ấm cho con tim bị tổn thưởng của siêu sao 41 tuổi.

Ronaldo và con gái

Các con của Ronaldo cùng đến Saudi Arabia

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus tại đội tuyển Bồ Đào Nha gần như đã rơi vào bế tắc. Ngay sau những bất đồng chưa thể tháo gỡ, chân sút vĩ đại nhất lịch sử trở về CLB và bỏ lỡ 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Trái ngược với viễn cảnh u ám ở đội tuyển, vai trò của Ronaldo tại Al Nassr vẫn là bất khả xâm phạm. Tại đại diện Saudi Arabia, anh tiếp tục là hạt nhân trong mọi phương án tấn công, nhận được sự hỗ trợ tối đa từ hệ thống chiến thuật được thiết kế dành riêng cho mình cùng dàn nhân sự chất lượng. Việc trở lại tập luyện ngay trong đêm để chuẩn bị cho trận gặp Al Diriyah cho thấy quyết tâm duy trì nhịp độ ghi bàn khủng khiếp ở cấp độ CLB.

Theo các con số thống kê, Ronaldo hiện bỏ túi 979 bàn thắng trong sự nghiệp và chỉ còn cách mốc 1.000 đúng 21 pha lập công. Với việc hợp đồng tại Saudi Arabia còn thời hạn đến năm 2027 cùng mật độ thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận như Saudi Pro League hay AFC Champions League, mục tiêu ghi thêm 21 bàn hoàn toàn nằm trong tầm tay của CR7 nếu anh duy trì phong độ ổn định như hiện tại.