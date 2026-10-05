Messi tươi cười rạng rỡ đến hội quân chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với tuyển Argentina

Messi đã có mặt tại Argetina chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế.

Sáng ngày 5/10, Messi đã cập nhật trạng thái đầu tiên trong ngày hội quân cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Benin tại sân vận động Monumental (Buenos Aires). Đáng chú ý, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Messi lộ rõ niềm vui, rạng rỡ khi được gặp và chơi cùng các đồng đội lần cuối.

Messi đến hội quân cùng tuyển Argetina

Sức hút đặc biệt từ siêu sao 39 tuổi đã tạo nên một "cơn sốt" vé chưa từng có, khi toàn bộ khoảng 85.000 chỗ ngồi tại Monumental được bán hết sạch chỉ trong vỏn vẹn khoảng 4 phút.

Nếu sân Monumental được lấp đầy đúng như dự kiến, số lượng khán giả trực tiếp theo dõi lời chia tay của Messi sẽ vượt qua cả hai sự kiện thể thao tầm cỡ nhất năm 2026. Cụ thể, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân New York New Jersey hồi tháng 7 thu hút 80.663 người hâm mộ - ít hơn trận giao hữu này khoảng 4.337 khán giả. Trong khi đó, trận chung kết Siêu cúp Bóng đúp Mỹ (Super Bowl LX) tại sân Levi's đón 70.823 khán giả, kém màn tri ân Messi tới hơn 14.000 người.

Tuy cuộc đối đầu với Benin không mang nhiều giá trị chuyên môn, đây lại là cột mốc lịch sử đối với bóng đá xứ sở Tango. Sau 21 năm thi đấu quốc tế, trải qua vô vàn thăng trầm cùng đỉnh cao danh vọng, cầu thủ khoác áo và ghi bàn nhiều nhất lịch sử Argetina sẽ chính thức khép lại chương sự nghiệp quốc tế vĩ đại của mình trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ quê nhà.