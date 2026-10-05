Chấn động Pickleball: Ben Johns về nhì ở cả ba nội dung tại PPA Las Vegas

Góp mặt trong ba trận chung kết nhưng Ben Johns không giành được danh hiệu nào, thậm chí không thắng nổi một set đấu nào trong các trận chung kết.

Ngày tranh tài cuối cùng tại PPA Las Vegas Open 2026 khép lại với kết quả khó tin dành cho Ben Johns. Tay vợt số 1 PPA đứng trước cơ hội giành "Tripple Crown" khi anh giành quyền lọt vào cả ba trận chung kết đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ, nhưng cuối cùng rời giải với ba tấm HCB. Đáng chú ý, cả ba thất bại đều có tỷ số 0-2, khiến ngày thi đấu được chờ đợi của Ben trở thành một ngày đáng quên.

Ở nội dung đôi nam, Ben Johns cùng Gabriel Tardio thua Christian Alshon - Andrei Daescu 6-11, 8-11. Kết quả này chấm dứt thành tích bất bại trong năm 2026 của Ben - Tardio, đồng thời đánh dấu trận thua đầu tiên của cặp đôi kể từ tháng 11/2025. Việc có lại người đồng đội quen thuộc bên cạnh vẫn chưa đủ để giúp Ben đăng quang tại Las Vegas.

Phía bên kia lưới, Alshon - Daescu tiếp tục gặt hái thành công sau khi thay đổi vị trí, với Alshon chơi ô 2 và Daescu đảm nhiệm ô 1. Cặp đôi giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau chức vô địch Arizona, cho thấy họ đang là thách thức lớn trong cuộc đua ở nội dung đôi nam.

Tại nội dung đôi nam nữ, Ben Johns và Anna Leigh Waters cũng phải nhận thất bại trước Hayden Patriquin - Anna Bright với tỷ số 9-11, 7-11. Hai set đấu đều kết thúc với cách biệt không quá lớn, nhưng Ben - Waters không thể kéo trận chung kết sang set quyết định.

Đây là lần thứ hai Patriquin - Bright đánh bại Ben - Waters khi đứng cùng nhau. Trước đó, tại chung kết Mesa Cup ngày 22/2/2026, họ từng thắng 3-0 (11-8, 11-9, 11-3), chấm dứt chuỗi sáu trận đối đầu toàn thua. Chiến thắng tại Las Vegas một lần nữa cho thấy Patriquin - Bright có khả năng vượt qua cặp đôi hàng đầu này trong những trận tranh danh hiệu.

Ở nội dung đơn nam, thất bại của Ben còn có tỷ số cách biệt hơn. Đối đầu Hunter Johnson trong trận chung kết, anh chỉ giành được tổng cộng bốn điểm, thua 1-11, 3-11. Sau hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng từ vị trí hạt giống số 19, Ben không thể hoàn tất giải đấu bằng một chức vô địch. Hunter Johnson trở thành người giành HCV, còn Ben có thêm một lần đứng ở vị trí á quân.

Vào chung kết cả ba nội dung vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh của Ben Johns. Tuy nhiên, thua cả sáu set trong ngày tranh HCV là kết quả gây bất ngờ với một tay vợt đã quá quen với chiến thắng. Một giải đấu chưa đủ để kết luận về sự sa sút, nhưng những thất bại tại Las Vegas chắc chắn đặt ra nhiều bài toán cho Ben trước các chặng đấu tiếp theo.