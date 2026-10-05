Diễn biến ĐT Việt Nam vs Malaysia: Hai Long bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Cập nhật thông tin trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup lúc 16h00 ngày 5/10.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Dù chỉ là trận tranh hạng ba tại nhóm 1 FIFA ASEAN Cup 2026, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10 vẫn mang tính chất của một trận "chung kết" thực thụ. Vị thế nhà đương kim vô địch ASEAN Cup cùng những duyên nợ trong quá khứ hứa hẹn tạo nên một màn so tài nảy lửa và đầy kịch tính.

Tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia lúc 16h00 hôm nay (Ảnh: Tử Bình)

Áp lực bủa vây đoàn quân HLV Kim Sang Sik

Thực tế, vị chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang Sik không hề giấu giếm áp lực khi thừa nhận cuộc chạm trán này quan trọng chẳng kém một trận tranh cúp. Sau những chuỗi trận chưa thực sự trơn tru, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu này trong tình cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Việc phải xoay tua đội hình liên tục để chống quá tải đã khiến lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" bị ảnh hưởng đáng kể.

Cơn bão chấn thương tiếp tục giáng đòn đau vào tính toán của HLV Kim Sang Sik. Sau trường hợp của Hoàng Hên, trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh đã phải rời sân sớm trong trận gặp Pakistan do quá tải. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự khiến gánh nặng đè lên vai những cái tên dự kiến đá chính như Adou Minh, Xuân Mạnh hay Ngọc Bảo. Ngoài ra, hàng công cũng gây lo lắng khi Xuân Son chấn thương, Đình Bắc không hoàn thành giáo án trong buổi tập chiều ngày 4/10.

Malaysia và sự vươn lên mạnh mẽ

Trái ngược với nỗi lo lực lượng của đối thủ, "Hổ Malaya" dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đang trình diễn một bộ mặt đầy sức sống. Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Singapore cùng trận hòa kiên cường ngay tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno của Indonesia là minh chứng rõ nhất cho sự thăng tiến về cả chuyên môn lẫn bản lĩnh chiến đấu.

Dù thiếu vắng Faisal do chấn thương và Cools đã rời đội, Malaysia vẫn sở hữu bộ khung rất đáng gờm với Hidalgo, Nooa Laine, Wilkin hay Tierney. Đặc biệt, trung phong nhập tịch Bergson đang thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt với 4 pha lập công tại giải đấu năm nay, hứa hẹn sẽ là mối hiểm họa thường trực đối với hàng thủ đang mỏng mong của Việt Nam.

Điểm tựa lịch sử và dự đoán

Lịch sử đối đầu đang đứng hoàn toàn về phía tuyển Việt Nam. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi giành chiến thắng cách biệt và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn. Thành tích đối đầu ấn tượng này chính là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik thêm vững tin bước vào cuộc đọ sức.

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á cùng cái duyên mỗi khi đối đầu Malaysia được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt khó thành công.