Liên Minh Huyền Thoại: Hành trình vươn mình từ trò chơi điện tử tới bộ môn thể thao tại ASIAD

Từ một trò chơi miễn phí, Liên Minh Huyền Thoại nay đã vươn lên trở thành biểu tượng của Thể thao Điện tử toàn cầu. Sau gần hai thập kỷ phát triển, tựa game tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng khi góp mặt tại các kỳ ASIAD với tư cách một môn thể thao chính thức, qua đó trở thành cầu nối đưa Esports đến gần với đại chúng.

‏Trước thềm ASIAD 20, kênh truyền thông chính thức của Olympics đã đặt vấn đề ‏ ‏"How to play League of Legends?"‏ (tạm dịch "Bộ môn Liên Minh Huyền Thoại thi đấu thế nào?"). Thông điệp tuy đơn giản, nhưng lại là tín hiệu tích cực trong việc giới thiệu tựa game MOBA phổ biến toàn cầu này tiếp tục đến gần hơn với đại chúng. Đặc biệt, ‏ ‏Liên Minh Huyền Thoại‏ ‏ còn là nội dung Thể thao Điện tử (Esports) duy nhất có 3 lần liên tiếp góp mặt tại ASIAD (18-19-20) và được xếp vào nhóm bộ môn đủ sức cạnh tranh thành tích cho Thể thao Việt Nam.‏

‏Thực tế tại Aichi, nội dung Liên Minh Huyền Thoại chứng kiến Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử Việt Nam giành Huy chương Đồng chung cuộc, cũng là tấm Huy chương chính thức thứ hai trong lịch sử Esports nước nhà sau nhiều lần tham gia thi đấu ở Á Vận Hội. Kết quả này còn đồng nghĩa Liên Minh Huyền Thoại trở thành bộ môn duy nhất của Thể thao Điện tử Việt Nam tính đến hiện tại đã mang về Huy chương ở cả 2 sân chơi SEA Games và ASIAD, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ sinh thái Esports quốc gia.‏

‏Là bộ môn hạ màn cho nhóm Thể thao Điện tử tại ASIAD 20 với thời lượng thi đấu kéo dài 4 ngày, Liên Minh Huyền Thoại không khó trở thành tâm điểm tại Aichi Sky Expo, thu hút đông đảo khán giả đển theo dõi trực tiếp như kỳ Đại hội ở Hàng Châu (Trung Quốc). Với nền tảng là một trong những tựa game phổ biến hàng đầu thế giới và có sức ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng, sự xuất hiện của Liên Minh Huyền Thoại tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục có thể nói là điều tốt cho cả đôi bên.‏

‏Khi Riot Games ra mắt Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2009, không ai có thể ngờ rằng trò chơi này sau đó sẽ trở thành một trong những tượng đài của làng game thế giới, tạo ra doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm, duy trì một hệ thống thi đấu Esports chuyên nghiệp hơn cả thập kỷ và thậm chí còn là hình mẫu tiêu biểu mỗi khi có ai nhắc tới lĩnh vực Thể thao Điện tử. Việc được đưa danh sách các bộ môn Huy chương chính thức tại ASIAD không chỉ tôn vinh vị thế của Liên Minh Huyền Thoại, mà còn giúp tựa game nay đã có dịp sánh vai cùng các bộ môn thể thao chính thống ở các sự kiện tầm cỡ.‏

‏Với hơn 131 triệu người chơi mỗi tháng (theo thống kê năm 2026), trong đó ước tính 3,6 triệu lượt người dùng/ngày, Liên Minh Huyền Thoại vẫn không ngừng mở rộng cộng đồng của mình. Từ các hoạt động thi đấu mang tính tự phát ban đầu, Riot đã đầu tư mạnh mẽ để đưa trò chơi MOBA này trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số hóa. Những người chơi game dần nhận thức được việc thi đấu điện tử giờ đây có thể giúp họ nhận lương hàng tháng, hàng năm, chưa kể còn có thể phát triển hình ảnh, thu nhập đến từ các nền tảng livestream. Sự phát triển của Liên Minh Huyền Thoại cũng góp phần đặt nền móng cho sự phổ biến của ngành sáng tạo nội dung.‏

‏Khi đến với thị trường châu Á, Liên Minh Huyền Thoại được các tổ chức Hàn Quốc đón nhận như một hoạt động giải trí mang tính đại chúng, đưa thi đấu Esports lên sóng truyền hình và xây dựng các tuyển thủ trở thành những người nổi tiếng. Hệ thống Thể thao Điện tử Hàn Quốc dần trở thành tiêu chuẩn về môi trường thi đấu chuyên nghiệp, với những đội tuyển đủ khả năng đạt kết quả cao tại các giải quốc tế. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất, trong khi các khu vực khác trên thế giới cũng phát triển bản sắc văn hóa riêng của họ, đóng góp một phần vào lộ trình Liên Minh Huyền Thoại Esports toàn cầu của Riot.‏

‏Riêng tại Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại kể từ năm 2025 đã trở thành một trong những bộ môn trực thuộc hệ thống Giải Vô địch quốc gia Thể thao điện tử, do VNGGames và VIRESA phối hợp triển khai. Nhờ đó, người chơi Liên Minh Huyền Thoại có thêm môi trường thi đấu thường xuyên, bài bản, giúp Đội tuyển Esports Quốc gia có thể phát hiện, tuyển chọn cũng như bồi dưỡng cho các vận động viên tiềm năng. Sau thành công tại kỳ ASIAD 20, việc duy trì hệ thống thi đấu Esports chuyên nghiệp trong nước và cơ hội cọ xát quốc tế sẽ tiếp tục tạo nguồn lực kế cận cho Thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và thế giới.‏

‏Trước khi góp mặt tại ASIAD, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cũng đã thân thuộc với nhiều khán giả lâu năm. Giải Vô địch Thế giới (World Championship) của tựa game được tổ chức hàng năm kể từ năm 2011, thu hút lượng người xem có thể sánh với nhiều sự kiện thể thao truyền thống. Ấn tượng hơn cả, trận Chung kết Tổng năm 2024 giữa hai đội T1 (Hàn Quốc) và Bilibili Gaming (Trung Quốc) ghi nhận hơn 6,9 triệu người xem cùng lúc, con số khán giả cao nhất trong lịch sử Esports toàn cầu.‏

‏Để có thể duy trì hệ thống Thể thao Điện tử này, bản thân trò chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng không ngừng làm mới bản thân qua từng phiên bản cập nhật của Riot. Các vị tướng mới vẫn được liên tục ra mắt, những thay đổi gameplay vẫn được điều chỉnh định kỳ, giúp người chơi luôn có lý do để trải nghiệm, gắn kết quan hệ cộng đồng. Từ vũ trụ game Liên Minh Huyền Thoại nguyên bản, Riot còn mở rộng phát triển sang các trò chơi ở thể loại khác, ra mắt hẳn series hoạt hình hay nhiều MV âm nhạc đặc sắc, đưa thế giới Runeterra ngày càng chinh phục khán giả đại chúng.‏

‏Các đối tác của Riot ở mỗi thị trường cũng đóng góp vào câu chuyện đó. Đơn cử như tại Việt Nam, VNGGames trong nhiều năm qua tổ chức không ít hoạt động văn hóa, giải trí đa dạng để có thể mang lại những trải nghiệm chất lượng cao cho cộng đồng yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Một số sự kiện tiêu biểu bao gồm "Into The Arcane" (2024), "Hoa Linh Kỳ Ngộ" (2025) hay gần đây còn có "Giải Đấu Cổ Điển Tôn Trọng" (2026); tất cả đều được VNGGames đầu tư mạnh mẽ về quy mô và nội dung, thu hút đông đảo người tham dự.‏

‏Ngoài ra, Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game được mong muốn xuất hiện nhất tại các sự kiện, lễ hội văn hóa quy mô lớn của Việt Nam. Sau Vietnam GameVerse (tháng 05.2026), người hâm mộ có thể tiếp tục đến với Games ON Hải Phòng 2026! để hòa mình vào các diễn biến sôi động mới đến từ Liên Minh Huyền Thoại. Lần đầu tiên tại thành phố cảng, sẽ diễn ra một sự kiện Thể thao Điện tử ngoài trời ngay trung tâm Hải Phòng. Trận Chung kết Tổng giải Vô địch Quốc gia bộ môn Liên Minh Huyền Thoại năm 2026 sẽ là một trong ba tiết mục chính của ngày hội, hứa hẹn mang lại bầu không khí Esports bùng nổ.‏

‏Từ một tựa game miễn phí cho tới một biểu tượng mới của thể thao - văn hóa - giải trí thời hiện đại, Liên Minh Huyền Thoại đã và đang tiếp tục xây dựng vị thế của mình đối với công chúng. Hơn nữa, sự góp mặt của Liên Minh Huyền Thoại tại kỳ ASIAD 20 mới đây còn góp phần làm nên thành công của Đại hội, nâng tầm và phủ rộng hình ảnh Thể thao Điện tử. Thành tích mà bộ môn mang lại cho Thể thao Việt Nam còn giúp xã hội có cái nhìn cởi mở và thân thiện hơn cho cộng đồng game thủ nước nhà.‏