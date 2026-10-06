HLV Thái Lan bị đe dọa tính mạng

HLV Anthony Hudson đã liên tục phải đối mặt với những lời đe dọa.

Hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 đã không kết thúc có hậu với đội tuyển Thái Lan. Voi chiến có những thời điểm tưởng như "chạm một tay" vào chiếc cúp nhưng cuối cùng lại để cho Indonesia giành chức vô địch.

Theo tiết lộ của trang Spacebar (Thái Lan), ông Anthony Hudson - HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - đã liên tục bị đe dọa tính mạng trong thời gian qua. Không chỉ đe dọa vị chiến lược gia này, một số đối tượng quá khích còn gửi những tin nhắn ác ý tới gia đình của ông.

Bản thân HLV Anthony Hudson từng chia sẻ rằng nếu ai phản đối kế hoạch của ông với đội tuyển Thái Lan thì hãy đối thoại trực tiếp và ông sẵn sàng lắng nghe. Tuy nhiên, màn đe dọa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và nó khiến cho nhà cầm quân người Anh luôn phải sống trong căng thẳng.

HLV Anthony Hudson

Trở lại với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson dành những lời khen ngợi cho các học trò đồng thời tiếp tục tuyên bố rằng mình đang đi đúng hướng trong việc xây dựng đội tuyển:

"Trước hết, xin chúc mừng Indonesia. Họ có những cầu thủ giỏi và mạnh mẽ. Cá nhân tôi cảm thấy buồn. Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi phải nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ vì những gì mọi người đã thể hiện trong trận đấu này, tinh thần, phản ứng, và khi đội chỉ còn 10 người, tôi không trách ai cả.

Thật đáng tiếc khi để thua trận đấu này. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi tập trung chuẩn bị cho đội tuyển tham dự Asian Cup. Như tôi đã nói trước đó về những lời chỉ trích mà tôi nhận được, tôi đã học được từ ngày đầu tiên tiếp quản đội tuyển rằng chúng tôi luôn có những đội hình khác nhau do hoàn cảnh khác nhau của mỗi giải đấu, cả giải này và AFF Cup trước đó.

Giờ đây, điều tôi hướng đến là chúng ta cần duy trì đội hình nòng cốt. Tôi tự hào khi thấy nhiều cầu thủ trẻ triển vọng được góp mặt trong đội; họ có tiềm năng rất lớn, và tôi tin rằng còn nhiều cầu thủ trẻ khác không có trong đội hình hôm nay có thể đóng góp cho ĐTQG".

HLV Anthony Hudson lên nắm quyền ở ĐTQG Thái Lan từ cuối năm 2025. Ông thành công trong việc giúp Voi chiến giành tấm vé dự Asian Cup 2027 nhưng đã thất bại ở 2 trận chung kết AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026.