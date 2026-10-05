Đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu kịch tính, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan (2-2 ở 120 phút thi đấu, 4-2 trên loạt luân lưu) để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, bóng đá Indonesia cuối cùng đã vươn lên đỉnh cao Đông Nam Á bằng chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Trận chung kết nghẹt thở trên chảo lửa Bung Karno tối 5/10 đã khép lại với chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu nghiêng về đội chủ nhà, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 đầy kịch tính trong 120 phút thi đấu. Chiến tích này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch lịch sử mà còn giúp "Vạn đảo" chấm dứt chuỗi một thập kỷ toàn hòa và thua trước đối thủ duyên nợ Thái Lan.

Tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT)

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch hùng mạnh đã tràn lên ép sân. Sự năng nổ của Kevin Dijks, Baker và Romeny liên tục gây sóng gió cho cầu môn Thái Lan. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã thi đấu kiên cường và tổ chức bọc lót xuất sắc để đứng vững trong suốt 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình đánh chặn từ xa, khiến cơ hội của cả hai bên đều lần lượt trôi qua đầy tiếc nuối.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 81 khi Mickelson phạm lỗi thô bạo với Romeny, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và khiến Thái Lan chỉ còn 10 người. Ngay lập tức từ tình huống đá phạt ở phút 85, Verdonk dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đi vào lưới, mở tỷ số cho Indonesia. Những tưởng bàn thắng muộn sẽ kết thúc trận đấu thì chỉ 2 phút sau, Thái Lan trong thế thiếu người đã tạo nên bất ngờ lớn: Sanron đón bóng ở cột xa tung cú dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1, đưa hai đội vào hiệp phụ.

Kịch bản điên rồ tiếp tục lặp lại ở hai hiệp phụ. Phút 111, Thái Lan trừng phạt sai lầm cướp bóng trước vòng cấm của đội chủ nhà bằng cú sút hiểm hóc của Weeradol, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng phút, trung vệ Baggott đã tỏa sáng ở phút 116 với pha dứt điểm cận thành từ quả tạt của Ridho, gỡ hòa 2-2 cho Indonesia trong sự bùng nổ của hàng vạn khán giả Bung Karno.

Bước vào loạt sút luân lưu may rủi, bản lĩnh của dàn sao Indonesia đã lên tiếng đúng lúc. Trong khi các chân sút chủ nhà thực hiện thành công cả 4 lượt sút, Thái Lan lại gục ngã khi Sarach đưa bóng dội cột dọc ở lượt thứ 3 và thủ môn Audero xuất sắc cản phá cú đá của Nattapon ở lượt quyết định. Thắng 4-2 trên chấm 11m, Indonesia chính thức trở thành tân vương của FIFA ASEAN Cup 2026.