Ronaldo cắt tóc bảnh bao và nụ cười đã nở trên môi sau lùm xùm giận dỗi tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo tái xuất rạng rỡ ại Al Nassr sau ồn ào bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau một tuần trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, Cristiano Ronaldo đã chính thức có mặt tại Saudi Arabia để trở lại hội quân cùng Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy mới mẻ cùng nụ cười rạng rỡ, đập tan những căng thẳng xung quanh ồn ào ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ronaldo cười tươi rạng rỡ (Ảnh: Al Nassr)

Trước đó, CR7 đã vướng vào tranh cãi lớn khi tự ý rời tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League, giải đấu mà anh không được xếp đá chính. Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nỗ lực hàn gắn, tiền đạo 41 tuổi vẫn quyết định bay thẳng về Madrid rồi di chuyển sang Riyadh. Động thái này cho thấy vết nứt giữa anh và HLV Jorge Jesus vẫn chưa thể hoà giải, nhất là khi chiến lược gia này vừa dẫn dắt Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng liên tiếp để sớm ghi tên vào vòng tứ kết.

Gạt sang một bên những lùm xùm tại quê nhà, Ronaldo nhanh chóng bước vào buổi tập dưới sự hướng dẫn của HLV Ange Postecoglou. Anh thể hiện thể trạng vô cùng sung sức, hoàn thành trọn vẹn các giáo án của HLV.

Ronaldo thoải mái cười tươi trong buổi tập của CLB Al Nassr

Sự trở lại sung mãn của Ronaldo diễn ra đúng vào thời điểm quan trọng đối với Al Nassr. Đội bóng hiện chỉ kém hai đối thủ xếp trên là Al Hilal và Al Ittihad lần lượt 2 và 1 điểm trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Do hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp này sẽ phải đối đầu trong cuộc đối đầu cuối tuần này, cuộc tiếp đón Al Draih vào rạng sáng ngày 10/10 chính là cơ hội để Ronaldo cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm và vươn lên chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Ảnh: Al Nassr