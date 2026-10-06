Madam Pang nói đúng 3 câu sau thất bại của tuyển Thái Lan trước Indonesia

Madam Pang lên tiếng sau thất bại nghẹt thở của Thái Lan trước Indonesia ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Bung Karno tối 5/10 đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho tuyển Thái Lan. "Voi chiến" cầm hòa đội chủ nhà Indonesia 2-2 sau 120 phút nghẹt thở. Tuy nhiên, trên chấm luân lưu may rủi, đại diện xứ chùa Vàng đành gục ngã với tỷ số 2-4, ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cúp vô địch.

Thất bại này đánh dấu nốt trầm cay đắng cho bóng đá Thái Lan khi chỉ trong vòng một tháng, họ phải nhận hai trận thua cay đắng ở các trận chung kết khu vực - trước đó là thất bại trước tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Có mặt trên khán đài sân Bung Karno bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) đã trải qua những giây phút căng thẳng tột độ. Trong suốt thời gian thi đấu, người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan liên tục truyền lửa cho các cầu thủ dưới sân.

Dù không thể giấu nổi nỗi buồn khi xuống trao giải cho hai đội bóng, Madam Pang vẫn thể hiện bản lĩnh cứng rắn. Chia sẻ sau trận đấu, người đứng đầu FAT trải lòng: "Tôi không thể nói gì vào lúc này. Đó là điều tốt nhất. Tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc về bất kỳ kết quả nào".

Madam Pang không biết nói gì về kết quả của tuyển Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi chính thức đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch FAT vào năm 2024, Madam Pang vẫn chưa thể cùng các cấp độ đội tuyển Thái Lan chạm tay vào một danh hiệu chính thức nào, khi lần gần nhất "Voi chiến" bước lên đỉnh cao khu vực là tại AFF Cup 2022. Mặc dù vậy, phản ứng bình tĩnh, tinh thần trách nhiệm cùng sự tận tụy không biết mệt mỏi của bà dành cho bóng đá nước nhà vẫn giúp Madam Pang nhận được trọn vẹn sự yêu mến và cảm thông từ phía người hâm mộ Thái Lan.