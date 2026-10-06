Victoria Beckham 52 tuổi vóc dáng vẫn nuột nà

Khoảnh khắc khoe trọn vóc dáng săn chắc của Victoria Beckham.

Victoria Beckham vừa hé lộ đoạn video hậu trường ấm áp bên David Beckham và các con tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Trong trang phục áo ba lỗ đơn giản, biểu tượng thời trang 52 tuổi gây chú ý khi khéo léo khoe trọn bờ vai cùng bắp tay cơ bắp, săn chắc kết quả của quá trình tập luyện nghiêm ngặt. Video ghi lại toàn bộ guồng quay công việc của cô, từ bước kiểm tra tỉ mỉ từng bộ trang phục, chỉn chu áo khoác cổ phễu và quần short cho người mẫu, cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi show diễn kết thúc thành công.

Victoria Beckham ở tuổi 52 (Ảnh: Mail)

Sự kiện lần này tiếp tục là dịp để gia đình Beckham thể hiện sự gắn kết. Ba người con của cô là Romeo (24 tuổi), Cruz (21 tuổi) và con gái út Harper (15 tuổi) đều có mặt ở khu vực hậu trường để ủng hộ mẹ. Tiểu thư Harper chiếm trọn "slotlight" với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng phổng phao. Trong khi đó, Cruz hóm hỉnh đùa rằng anh muốn xem mùa tới mình sẽ mặc mẫu thiết kế nào, còn Romeo thì tò mò trước những ý tưởng mà mẹ đã "ấp ủ" suốt thời gian qua.

Tiểu thư Harper ngày càng ngọt ngào, xinh đẹp (Ảnh: Mail)

Đồng hành cùng Victoria còn có cựu danh thủ David Beckham (51 tuổi). Ngay khi buổi trình diễn khép lại, David đã đợi sẵn ở hậu trường với một chai rượu vang đỏ, trao cho vợ nụ hôn ngọt ngào lên má vợ.

Beckham trao vợ nụ hôn (Ảnh: Mail)

Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp của gia đình Beckham vẫn không thể lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn (27 tuổi). Brooklyn và vợ Nicola Peltz (31 tuổi) đã cắt đứt liên lạc với gia đình sau mâu thuẫn gay gắt bùng nổ từ năm ngoái. Đáng chú ý, dù hoàn toàn ngó lơ show diễn của mẹ, vợ chồng Brooklyn thực chất đã có mặt tại Paris cùng thời điểm để tham dự sự kiện của thương hiệu Messika và Balenciaga, đồng thời tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn dù chỉ cách gia đình vài chục km.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ Daily Mail: "Cảm giác như họ đang cố tình chọc tức gia đình. Điểm mỉa mai là Brooklyn từng chỉ trích bố mẹ vì dàn xếp các cơ hội chụp ảnh, trong khi chính họ lại đang làm điều tương tự. Hiện tại hoàn toàn không có cơ hội cho bất kỳ sự hòa giải nào".

Bỏ qua những ồn ào đời tư, thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của Victoria Beckham vẫn đang gặt hái thành công rực rỡ với khoản lợi nhuận hoạt động đạt 7,3 triệu bảng Anh trong năm qua, khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng thời trang cao cấp.