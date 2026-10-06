Cựu sao MU: "HLV Jorge Jesus phải xin lỗi Ronaldo"

Cựu trung vệ Manchester United, Rio Ferdinand vừa lên tiếng về những căng thẳng đang leo thang tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Một ngày sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại lượt trận thứ 4 bảng A - UEFA Nations League diễn ra trên sân Dragao, những sóng gió nội bộ của tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha và trở về CLB. Chia sẻ trên truyền thông, Rio Ferdinand không ngần ngại chỉ trích cách ứng xử của HLV trưởng Jorge Jesus đối với CR7.

"HLV Jorge Jesus phải ra mặt xin lỗi nếu không ông ấy sẽ kết thúc bằng việc bị sa thải Ông ấy cần phải bước ra trước công chúng và thừa nhận tôi đã đánh giá sai tình huống này", cựu sao MU cho biết.

Tuyên bố gay gắt này được đưa ra ngay cả khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa thẳng thắn phát biểu trong cuộc họp báo sau trận gặp Na Uy rằng ông "không có nghĩa vụ phải xin lỗi bất kỳ ai".

Cựu cầu thủ MU bênh vực Ronaldo (Ảnh: A Bola)

Dẫn lại câu chuyện mâu thuẫn từng xảy ra dưới thời cựu HLV Roberto Martínez tại World Cup, Ferdinand nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng quản trị nhân sự và sự minh bạch trong giao tiếp: "Tất cả những rắc rối này lẽ ra đã có thể tránh được nếu hai bên giao tiếp tốt hơn. Họ cần ngồi lại trực tiếp với Cristiano Ronaldo và nói rõ, đây là kế hoạch của tôi, nếu cậu không muốn là một phần trong đó thì hãy lên tiếng, nhưng đây là cách đội bóng sẽ vận hành".

Dù tranh cãi đang bùng nổ, cựu danh thủ MU vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng trở lại và đóng góp của siêu sao 41. Theo Ferdinand, vấn đề cốt lõi lúc này không phải là loại bỏ Ronaldo, mà là xác định rõ ràng vai trò của tiền đạo 41 tuổi trong từng trận đấu cụ thể, liệu anh sẽ xuất phát từ đầu, đóng vai trò nhân tố chiến lược vào sân từ băng ghế dự bị, hay xoay tua theo từng đối thủ.

"Đó là cuộc trao đổi bắt buộc phải diễn ra và hai bên chỉ cần tôn trọng những gì đã thống nhất. Các huấn luyện viên được trả lương để quản lý một tập thể, nhưng trên hết, họ được trả lương để quản trị con người", Ferdinand kết luận.