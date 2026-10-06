Khánh Thi xúc động nhắc đến cột mốc mới của Phan Hiển - Đặng Thu Hương

Khánh Thi tiếp tục là người đứng sau những dấu ấn của dancesport Việt Nam.

Đội tuyển DanceSport Việt Nam vừa chính thức khép lại hành trình thi đấu bùng nổ tại Rome (Italy). Trở về từ một trong những đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới, các vận động viên đã mang về những dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh và vị thế ngày càng vững chắc của thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Khác với Giải vô địch thế giới (World Championship) vốn giới hạn số lượng đại diện cho mỗi quốc gia, WDSF GrandSlam là nơi hội tụ số lượng khổng lồ các cặp nhảy hàng đầu hành tinh. Tại đây, một cường quốc DanceSport có thể cử từ cặp số 3, số 4 đến số 6 tham dự, nhưng tất cả đều sở hữu trình độ tiệm cận đỉnh cao thế giới. Sự cạnh tranh vì thế trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, nơi mỗi vòng đấu vượt qua hay từng điểm số tích lũy đều mang lại giá trị chuyên môn vô cùng lớn.

Trong bối cảnh đó, cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết WDSF GrandSlam, chung cuộc xếp hạng 25 trên tổng số 101 cặp đấu. Đây không chỉ là thành tích cá nhân tốt nhất từ trước đến nay của Hiển – Hương mà còn là kỷ lục cao nhất của DanceSport Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á tại bảng đấu danh giá này. Điều này cũng khiến cho HLV Khánh Thi vô cùng xúc động tự hào.

Hành trình đầy tự hào của Phan Hiển và Thu Hương dưới sự hướng dẫn của Khánh Thi (Ảnh: KTA)

Hành trình từ Top 48 năm ngoái vươn lên vị trí thứ 25 năm nay là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ vượt bậc nhờ chiến lược tập huấn, cọ xát liên tục tại các giải đấu đỉnh cao quốc tế.

Cùng xuất hiện tại bảng đấu GrandSlam, cặp đôi Ngọc An – Tố Uyên tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi cán đích ở hạng 52, tiến rất gần đến cột mốc Top 48. Qua từng giải đấu lớn, Ngọc An và Tố Uyên đang chứng minh sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu cùng khả năng tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ tầm cỡ thế giới.

Các VĐV Việt Nam thi đấu bùng nổ (Ảnh: KT)

(Ảnh: KT)

Ở nội dung đơn nữ Latin, gương mặt trẻ Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Dù mới ở lứa tuổi U21, đương kim vô địch châu Á và cựu HCĐ thế giới nội dung Adult đã làm nên lịch sử khi giành Huy chương Bạc WDSF World Championship Solo Female Under 21 Latin, chỉ đứng sau đại diện chủ nhà Italy. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung U21 Solo Female Latin được đưa vào hệ thống Giải vô địch thế giới, biến tấm HCB của Hoàng Ngọc thành một cột mốc lịch sử mở màn cho DanceSport Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, nữ vận động viên trẻ còn xuất sắc giành thêm một Huy chương Bạc ở nội dung mở rộng Adult.

Khép lại chuyến thi đấu tại Italy, những kết quả ấn tượng thu được không chỉ là niềm tự hào về mặt thành tích, mà còn mở ra niềm tin mạnh mẽ rằng VĐV DanceSport Việt Nam hoàn toàn đủ sức vươn tầm và cạnh tranh sòng phẳng ở cả đấu trường châu lục lẫn thế giới.