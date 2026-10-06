Truyền thông Bồ Đào Nha: Ronaldo không trở lại đội tuyển nếu còn HLV Jorge Jesus

Rạn nứt không thể hàn gắn của Ronaldo với HLV Jorge Jesus.

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đang rơi vào tình trạng báo động hơn bao giờ hết. Tiền đạo 41 tuổi vừa đưa ra thông điệp kiên quyết rằng sẽ không quay lại đội tuyển chừng nào HLV Jorge Jesus còn nắm quyền, sau khi mâu thuẫn giữa hai bên về thời gian thi đấu bùng nổ vượt tầm kiểm soát.

Sau những bất đồng gay gắt với chiến lược gia đồng hương, CR7 đã tự ý rời khỏi trại tập trung. Ronaldo sau đó xác nhận anh không còn đồng hành cùng các đồng đội trong chiến dịch UEFA Nations League gặp Đan Mạch và Na Uy, đồng thời hứa sẽ sớm lên tiếng công khai toàn bộ sự việc với người hâm mộ quê nhà. Theo nguồn tin từ CNN Portugal, siêu sao đang khoác áo Al-Nassr cực kỳ bức xúc với cách hành xử của ông Jorge Jesus, đặc biệt là những tuyên bố của vị HLV này sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy vào ngày 27/9.

Ronaldo kiên quyết rời tuyển Bồ Đào Nha nếu còn HLV Jesus (Ảnh: FBNV)

Đáp lại sự giận dữ từ thủ quân đội tuyển, HLV Jorge Jesus cho thấy thái độ cứng rắn và không có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào. Trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 5/10 khi được hỏi về khả năng xin lỗi Ronaldo, nhà cầm quân 72 tuổi thản nhiên đáp trả: "Xin lỗi vì điều gì? Với ai?". Ông khẳng định quyền hạn tối cao của một thuyền trưởng trong việc triệu tập và sắp xếp đội hình mà không cần phải thông qua ý kiến của bất kỳ cá nhân nào. Dù vẫn để ngỏ khả năng gọi lại Ronaldo trong đợt FIFA Days tháng 11 về mặt lý thuyết, hành động và lời nói của Jorge Jesus cho thấy một cuộc đối đầu quyền lực đang ở đỉnh điểm.

Trước đó, khi giải thích về việc gạch tên Ronaldo ở trận gặp Na Uy, HLV Jorge Jesus còn viện dẫn trường hợp của hai huyền thoại Diego Maradona và Pele để nhấn mạnh rằng danh tiếng trong quá khứ không đồng nghĩa với đặc quyền nghiễm nhiên được đá chính.

Nhận định về cuộc khủng hoảng này trên CNN Portugal, nhà báo Rui Santos thẳng thắn chia sẻ: "Với HLV này, Cristiano Ronaldo sẽ không trở lại đội tuyển. Việc Ronaldo rời trại tập trung tại Đan Mạch là một hành động khiêu khích rõ ràng. Đây chẳng khác nào một cuộc giằng co quyền lực giữa thủ quân Bồ Đào Nha và HLV trưởng". Ông Santos phân tích thêm rằng Ronaldo tin tưởng vào sức ảnh hưởng to lớn của mình để chiến thắng trong cuộc đua thể lực và quyền lực này, nhưng Jorge Jesus lại là một nhân tố không dễ bị khuất phục.

Nhiều chuyên gia bóng đá Bồ Đào Nha thậm chí đã bắt đầu tính đến kịch bản xấu nhất cho CR7. Nhà báo Ricardo Monteiro đánh giá đây rất có thể là dấu chấm hết về mặt chuyên môn của Ronaldo ở cấp độ quốc tế khi gánh nặng tuổi tác đã lộ rõ. Mặc dù vậy, ông Monteiro lưu ý Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sẽ phải đối mặt với bài toán kinh tế vô cùng hóc húa trong khoảng 160 triệu euro (tương đương 180 triệu USD) doanh thu của FPF năm nay, có tới 30% đến 35% nguồn thu liên quan trực tiếp đến giá trị thương hiệu của Ronaldo.

Ở một góc nhìn chiến lược hơn, chuyên gia Bruno Batista nhận định cuộc tranh chấp này là bước ngoặt bắt buộc của bóng đá Bồ Đào Nha. Ông cho rằng đội tuyển không thể tiếp tục để một cá nhân thao túng tương lai. Jorge Jesus được xem là lựa chọn dài hạn cho chiến dịch hướng tới World Cup 2030 trong khi Ronaldo đã thuộc về câu chuyện của quá khứ.

Dù Ronaldo chưa chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng những diễn biến dồn dập gần đây cho thấy rào cản lớn nhất của anh lúc này không còn là thể lực hay phong độ, mà là mối quan hệ "bát nước đổ đi " với HLV Jorge Jesus.

Tiên